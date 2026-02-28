El terror de los profesores: una IA que hace cualquier tarea académica gana popularidad entre estudiantes

Einstein de Companion.AI automatiza tareas escolares y universitarias, modificando la dinámica tradicional del estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial en el ámbito académico ha experimentado un nuevo salto con la llegada de Einstein, un sistema desarrollado por Companion.AI que ha comenzado a preocupar a docentes y responsables educativos. Esta herramienta permite a los estudiantes delegar completamente la realización de tareas escolares y universitarias, sin intervención humana directa.

La utilización de plataformas de IA para hacer deberes se ha vuelto una práctica extendida, pero la aparición de soluciones como Einstein marca un punto de inflexión que desafía los límites de la supervisión educativa tradicional.

Una computadora virtual para todo tipo de deberes

El funcionamiento de Einstein va más allá de las capacidades conocidas en modelos populares como ChatGPT o Gemini. Mientras estos sistemas requieren la interacción constante del usuario—copiar y pegar textos, formular instrucciones específicas o dividir tareas complejas—la propuesta de Companion.AI reside en la automatización total.

La nueva inteligencia artificial puede integrarse con Canvas y realizar entregas de trabajos sin intervención humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Einstein actúa como una computadora virtual integrada en el navegador, capaz de leer archivos PDF, interpretar presentaciones, analizar audios, resolver problemas matemáticos, tomar apuntes, responder cuestionarios y resumir textos, todo sin intervención directa del estudiante.

La herramienta también puede vincularse con Canvas, una de las plataformas educativas más utilizadas a nivel mundial. Einstein es capaz de iniciar sesión, participar en foros de discusión, entregar tareas y crear nuevos trabajos académicos, todo ello de manera automática y sin que el usuario deba realizar ninguna acción adicional.

Esta autonomía representa una diferencia clave frente a otras IA, donde el proceso aún resulta manual y fragmentado.

Docentes expresan preocupación por la imposibilidad de detectar el uso de Einstein en las tareas entregadas por los estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preocupación y rechazo entre los docentes

La capacidad de Einstein para operar de forma invisible ha generado inquietud entre los profesores. Resulta prácticamente imposible para los docentes distinguir si una tarea fue realizada por el estudiante o por la IA, ya que la plataforma puede incluso resumir una presentación para evitar que el alumno deba revisarla por completo.

Esta situación ha motivado posturas críticas en el sector educativo, con voces que advierten sobre los riesgos de delegar el aprendizaje en sistemas automatizados.

Uno de los principales temores radica en la posibilidad de que herramientas de terceros como Companion.AI accedan a cuentas institucionales en plataformas como Canvas, lo que podría implicar violaciones a las políticas de uso de los centros educativos. Además, la automatización del estudio plantea interrogantes sobre el desarrollo real de habilidades y conocimientos entre los alumnos.

Estudiantes utilizan Einstein para resolver problemas matemáticos, resumir textos y gestionar presentaciones académicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un profesor de la Universidad de Virginia declaró en un mensaje publicado en Bluesky: “Los modelos de IA han alcanzado una capacidad que permite básicamente a cualquier persona con una conexión a Internet hacer girar aplicaciones funcionales usando solo ideas expresadas en lenguaje natural”.

Respuesta de la empresa y perspectivas futuras

El fundador de Companion.AI, Advait Paliwal, ha defendido públicamente la integración de la inteligencia artificial en la educación. Paliwal sostiene que los sistemas educativos deberán adaptarse a estas tecnologías, del mismo modo que lo hicieron antes con la llegada de la calculadora, Internet o buscadores como Google.

“El sistema educativo tendrá que adaptarse a la IA de la misma manera que se adaptó a las calculadoras, Internet y Google”, afirmó el directivo. Esta posición refleja la visión de una industria que considera inevitable la presencia de asistentes virtuales en todos los niveles académicos.

Mientras docentes y responsables institucionales debaten cómo enfrentar el avance de plataformas como Einstein, la herramienta de Companion.AI continúa expandiéndose entre estudiantes que buscan una solución integral para sus obligaciones académicas. La discusión sobre los límites y el futuro de la inteligencia artificial en la enseñanza sigue abierta, con un impacto que trasciende fronteras y modelos pedagógicos.