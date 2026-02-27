Tecno

“La inteligencia artificial reemplaza empleos pero también crea nuevos”: el análisis de Delfina Arambillet luego de los despidos masivos en Block

La periodista especializada en datos e inteligencia artificial analizó en Infobae a la Tarde el impacto de la decisión de Jack Dorsey de despedir a 4.000 empleados en Block. Sostuvo que la automatización seguirá transformando el mercado laboral y pidió mirar los datos antes que alimentar el miedo

La periodista Delfina Arambillet destacó que la automatización avanza desde hace años y no es exclusiva de la reciente ola de despidos en Block

En Infobae en vivo, la periodista especializada en datos e inteligencia artificial Delfina Arambillet aseguró: “No podemos dar certezas al 100%, pero la inteligencia artificial no sólo reemplaza empleos, también crea nuevos”. El análisis se dio tras conocerse los despidos masivos en Block, la compañía de Jack Dorsey, ex fundador de Twitter, y en medio de la preocupación internacional por el avance de la automatización sobre el trabajo humano.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Arambillet contextualizó el fenómeno: “Muchas compañías están atribuyendo despidos a la inteligencia artificial, pero durante la pandemia hubo una sobrecontratación en el sector tecnológico”. La especialista planteó que el debate debe correrse del miedo y centrarse en los datos: “El informe del Foro Económico Mundial estima un crecimiento neto del 8% de los puestos de trabajo hacia 2030, pese a una proyección de reemplazos por IA”.

El caso Block y la ola global de despidos tecnológicos

La noticia de los cuatro mil despidos en Block, la fintech de Jack Dorsey, sacudió la agenda laboral y encendió el debate sobre el futuro del empleo frente a la inteligencia artificial. Arambillet explicó: “No es un fenómeno que aparezca recién con este anuncio; los despidos ligados a la automatización se vienen dando desde hace dos o tres años”.

El panel de Infobae a la Tarde hizo hincapié en la incertidumbre que genera el ritmo de cambio tecnológico. Frente a los temores por el reemplazo de empleos, Arambillet insistió: “Se genera mucho hype y miedo, pero al mismo tiempo surgen nuevos puestos que antes no existían”. Agregó que el ciclo de despidos es complejo y responde tanto a la presión de los inversores como a una necesidad de ajuste tras los excesos de la pandemia: “Hay una causa de sobrecontratación y otra muy relacionada al hype de la IA y la obligación de dar una dirección ante tanta incertidumbre”.

El informe del Foro Económico
El informe del Foro Económico Mundial proyecta un crecimiento neto del 8% de los empleos hacia 2030, pese al reemplazo de puestos por IA (Infobae en Vivo)

Los trabajos más expuestos y el nuevo rol humano

Consultada sobre los rubros con mayor riesgo, Arambillet detalló: “Los trabajos administrativos y manuales son los más fácilmente automatizables, pero también los de producción de software están siendo reemplazados”.

Reveló que incluso en empresas como Anthropic, “la mayoría de los programadores generan IA usando herramientas de código automático”. Sin embargo, advirtió que la tecnología todavía necesita de la intervención humana para la comprensión de problemas y desafíos de negocio: “La IA viene a reemplazar tareas mecánicas, pero el pensamiento crítico, el entendimiento de sistemas sociales y de poder siguen siendo humanos”.

La especialista fue enfática al marcar la diferencia entre la capacidad de una persona y una máquina: “La inteligencia artificial no tiene habilidades de pensamiento crítico. Está desarrollada para complacernos, no para cuestionarnos”. En ese sentido, recomendó a quienes hoy se desempeñan en tecnología o estudian carreras vinculadas que apuesten a fortalecer habilidades analíticas y creativas.

El impacto de la inteligencia
El impacto de la inteligencia artificial en el empleo genera despidos pero también crea nuevas oportunidades laborales en el sector tecnológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptación, sesgo y desafíos de la inteligencia artificial

Más allá del impacto inmediato en los empleos, el equipo debatió la capacidad de adaptación de la fuerza laboral y los dilemas éticos detrás de cada algoritmo. Arambillet recordó: “Los servicios de inteligencia artificial, como ChatGPT, Claude o Grok, tienen una carga ideológica según la empresa que los desarrolla”. El panel sumó experiencias de usuarios que buscan “amigarse” con la IA para no quedar desplazados, aunque reconocieron que los puestos más golpeados hoy son los de programación junior.

La especialista anticipó que la productividad personal ya muestra cambios notables: “Estudios de Harvard muestran que la AI permite hacer más trabajo en la mitad de tiempo, pero eso abre otros interrogantes sobre la calidad y el bienestar laboral”. Arambillet compartió que desde Globant están desarrollando un informe propio sobre el uso de IA en el trabajo, cuyos resultados presentará próximamente en Infobae.

La charla cerró con un llamado a evitar respuestas simplistas: “No es momento de dar una dirección única, sino de seguir explorando y analizando los datos sin caer en el pánico”.

