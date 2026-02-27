Tecno

Vuelven los juegos retro: anuncian MARVEL Maximum Collection para PC y consolas

Serán 13 videojuegos clásicos de superhéroes de las décadas de los 80 y 90, con mejoras modernas y lanzamiento en 2026

Guardar
MARVEL MaXimum Collection reunirá títulos
MARVEL MaXimum Collection reunirá títulos icónicos de Spider-Man, X-Men y los Vengadores en un solo paquete retro. (Limited Run Games)

El regreso de los videojuegos clásicos suma un nuevo capítulo con el anuncio de MARVEL MaXimum Collection, una compilación que reúne 13 títulos emblemáticos de Marvel publicados durante la era de los 8 y 16 bits. Esta colección, desarrollada por Limited Run Games en colaboración con Konami, Marvel Games y el estudio Carbon Engine, estará disponible en 2026 para PC y las principales consolas: PS5, Nintendo Switch y Xbox Series X|S.

Un homenaje a la época dorada de los superhéroes en el videojuego

MARVEL MaXimum Collection está pensada para los fanáticos de los superhéroes y los amantes de los videojuegos retro. Incluye adaptaciones de cómic que marcaron a una generación y que, en muchos casos, son recordadas por su elevada dificultad y su fidelidad al material original.

Entre los títulos confirmados se encuentran clásicos como X-Men: The Arcade Game, Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge, Captain America and the Avengers, Spider-Man/Venom: Maximum Carnage, Venom/Spider-Man: Separation Anxiety y Silver Surfer.

Todos los juegos contarán con
Todos los juegos contarán con opciones para guardar partida y rebobinar, facilitando la experiencia a nuevos jugadores. (Limited Run Games)

La colección destaca por ofrecer conversiones fieles de las recreativas originales y versiones para consolas como NES, SNES, Genesis, Master System y Game Boy. Para los fans, es la oportunidad de redescubrir aventuras protagonizadas por Spider-Man, los Vengadores y los X-Men en una época donde los gráficos pixelados eran el estándar y la dificultad era parte del desafío.

Mejoras modernas y extras para la generación actual

Una de las novedades más relevantes de MARVEL MaXimum Collection es la incorporación de mejoras pensadas para adaptarse a los estándares actuales. X-Men: The Arcade Game contará con multijugador en línea para hasta seis personas gracias a Rollback Netcode y una nueva banda sonora compuesta por Chris Huelsbeck.

Asimismo, todos los juegos ofrecerán la posibilidad de guardar la partida en cualquier momento y una función de rebobinado para corregir errores, facilitando la experiencia a los nuevos jugadores.

Los juegos incluidos abarcan desde
Los juegos incluidos abarcan desde versiones para NES y SNES hasta recreativas originales de la era de los 16 bits. (Limited Run Games)

El recopilatorio incluirá también un menú de trucos para potenciar las habilidades de los superhéroes y una serie de filtros de pantalla para adaptar la imagen al gusto del jugador. MARVEL MaXimum Collection suma un museo digital e interactivo que reunirá documentos de desarrollo, arte conceptual, material promocional de la época y otras curiosidades relacionadas con los 13 títulos seleccionados.

Expectativa por los títulos y detalles finales

Por ahora, solo se han confirmado siete de los trece juegos que formarán parte de la colección, pero se anticipan más rarezas y sorpresas para los seguidores de Marvel y de los videojuegos retro.

El precio, las ediciones y la fecha exacta de lanzamiento se anunciarán en los próximos meses, aunque la confirmación de la llegada a plataformas tan populares ha despertado entusiasmo tanto en jugadores veteranos como en nuevas generaciones.

MARVEL MaXimum Collection permitirá experimentar
MARVEL MaXimum Collection permitirá experimentar la jugabilidad clásica con héroes y villanos de los cómics. (Limited Run Games)

El anuncio de MARVEL MaXimum Collection demuestra que, a pesar de la crisis en la industria, los juegos clásicos siguen teniendo un espacio privilegiado. La posibilidad de revivir o descubrir por primera vez estos títulos, ahora actualizados con funciones modernas y material extra, consolida el atractivo de la colección para quienes buscan nostalgia y para quienes desean conocer el legado de los superhéroes en los videojuegos.

Temas Relacionados

MarvelKonamiVideojuegosTecnología-noticiasRetro GamingLo último en tecnología

Últimas Noticias

Telegram bajo la lupa: las estafas aumentan un 233% en la plataforma

El informe de Revolut destaca que los fraudes relacionados con compras en línea continúan siendo los más frecuentes tanto en España como en el resto del mundo

Telegram bajo la lupa: las

Cómo transformar tu celular viejo en una cámara de seguridad con Wi-Fi

Reaprovechar un dispositivo móvil para vigilancia doméstica te permite potenciar la seguridad, controlar espacios remotamente y reducir desechos electrónicos sin inversión adicional

Cómo transformar tu celular viejo

Ni plancha ni tintorería: así funciona el nuevo método de Amazon para alisar la ropa en casa

La prenda se coloca sobre una estructura similar a un maniquí, se ajusta mediante una barra telescópica y se selecciona el programa adecuado desde un panel táctil

Ni plancha ni tintorería: así

Todo lo que se sabe de la versión económica de MacBook que Apple lanzará en marzo 2026

La portátil incorporará el chip A18, utilizado en los iPhone, y buscará competir en precio y autonomía frente a las opciones más populares

Todo lo que se sabe

¿Qué lámparas pueden afectar tu señal Wi-Fi?: lo que debes evitar en casa

Las luces con estructuras metálicas pueden bloquear o desviar la señal Wi-Fi, sobre todo cuando están ubicadas muy cerca del router

¿Qué lámparas pueden afectar tu
DEPORTES
Insólito: la seguridad derrumbó a

Insólito: la seguridad derrumbó a Messi al querer atrapar a los fanáticos que entraron al campo en el triunfo del Inter Miami

Se definieron los cruces de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026: todos los clasificados y cuándo será el sorteo

La escena final de la despedida de Gallardo de River Plate: de la ovación al técnico a la estruendosa silbatina a los jugadores

El conmovedor discurso de Gallardo en su despedida como DT de River tras el triunfo ante Banfield: “Uno se va, pero no se va nunca”

Cavani volvió a quedar afuera de la lista de concentrados de Boca por una lesión y crecen las dudas sobre su futuro

TELESHOW
Tras meses de incertidumbre, se

Tras meses de incertidumbre, se conoció qué le pasó a Leevon Kennedy: “Problemas de salud”

Paulo Londra desató la locura de sus fans previo a su debut en Viña del Mar: playa, fútbol tenis y regalos

Nequi Galotti mostró su orgullo tras la graduación de su hijo menor: “Mis tres pequeños, los tres profesionales”

El Puma Goity dio su opinión sobre el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

Detienen a panameño por explotación

Detienen a panameño por explotación sexual infantil tras alerta de Argentina

Un petrolero que transportaba crudo ruso se desvía de Cuba y profundiza la crisis en la isla

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Así evolucionó la visión: de un “tercer ojo” ancestral a la complejidad de los vertebrados modernos

BCIE, Alemania y Unión Europea acuerdan impulsar 10,000 mipymes en El Salvador