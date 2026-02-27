Vuelven los juegos retro: anuncian MARVEL Maximum Collection para PC y consolas

MARVEL MaXimum Collection reunirá títulos icónicos de Spider-Man, X-Men y los Vengadores en un solo paquete retro. (Limited Run Games)

El regreso de los videojuegos clásicos suma un nuevo capítulo con el anuncio de MARVEL MaXimum Collection, una compilación que reúne 13 títulos emblemáticos de Marvel publicados durante la era de los 8 y 16 bits. Esta colección, desarrollada por Limited Run Games en colaboración con Konami, Marvel Games y el estudio Carbon Engine, estará disponible en 2026 para PC y las principales consolas: PS5, Nintendo Switch y Xbox Series X|S.

Un homenaje a la época dorada de los superhéroes en el videojuego

MARVEL MaXimum Collection está pensada para los fanáticos de los superhéroes y los amantes de los videojuegos retro. Incluye adaptaciones de cómic que marcaron a una generación y que, en muchos casos, son recordadas por su elevada dificultad y su fidelidad al material original.

Entre los títulos confirmados se encuentran clásicos como X-Men: The Arcade Game, Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge, Captain America and the Avengers, Spider-Man/Venom: Maximum Carnage, Venom/Spider-Man: Separation Anxiety y Silver Surfer.

Todos los juegos contarán con opciones para guardar partida y rebobinar, facilitando la experiencia a nuevos jugadores. (Limited Run Games)

La colección destaca por ofrecer conversiones fieles de las recreativas originales y versiones para consolas como NES, SNES, Genesis, Master System y Game Boy. Para los fans, es la oportunidad de redescubrir aventuras protagonizadas por Spider-Man, los Vengadores y los X-Men en una época donde los gráficos pixelados eran el estándar y la dificultad era parte del desafío.

Mejoras modernas y extras para la generación actual

Una de las novedades más relevantes de MARVEL MaXimum Collection es la incorporación de mejoras pensadas para adaptarse a los estándares actuales. X-Men: The Arcade Game contará con multijugador en línea para hasta seis personas gracias a Rollback Netcode y una nueva banda sonora compuesta por Chris Huelsbeck.

Asimismo, todos los juegos ofrecerán la posibilidad de guardar la partida en cualquier momento y una función de rebobinado para corregir errores, facilitando la experiencia a los nuevos jugadores.

Los juegos incluidos abarcan desde versiones para NES y SNES hasta recreativas originales de la era de los 16 bits. (Limited Run Games)

El recopilatorio incluirá también un menú de trucos para potenciar las habilidades de los superhéroes y una serie de filtros de pantalla para adaptar la imagen al gusto del jugador. MARVEL MaXimum Collection suma un museo digital e interactivo que reunirá documentos de desarrollo, arte conceptual, material promocional de la época y otras curiosidades relacionadas con los 13 títulos seleccionados.

Expectativa por los títulos y detalles finales

Por ahora, solo se han confirmado siete de los trece juegos que formarán parte de la colección, pero se anticipan más rarezas y sorpresas para los seguidores de Marvel y de los videojuegos retro.

El precio, las ediciones y la fecha exacta de lanzamiento se anunciarán en los próximos meses, aunque la confirmación de la llegada a plataformas tan populares ha despertado entusiasmo tanto en jugadores veteranos como en nuevas generaciones.

MARVEL MaXimum Collection permitirá experimentar la jugabilidad clásica con héroes y villanos de los cómics. (Limited Run Games)

El anuncio de MARVEL MaXimum Collection demuestra que, a pesar de la crisis en la industria, los juegos clásicos siguen teniendo un espacio privilegiado. La posibilidad de revivir o descubrir por primera vez estos títulos, ahora actualizados con funciones modernas y material extra, consolida el atractivo de la colección para quienes buscan nostalgia y para quienes desean conocer el legado de los superhéroes en los videojuegos.