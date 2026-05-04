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Los productos antipulgas para mascotas podrían dañar a las aves silvestres en el Reino Unido, alertan expertos

Investigadores de la Universidad de Sussex confirmaron que insecticidas presentes en tratamientos veterinarios comunes se detectaron en el organismo de mirlos, pinzones y jilgueros, con efectos potencialmente irreversibles

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Múltiples aves de varias especies, como petirrojos, herrerillos y un mirlo, se congregan alrededor de un arroyo poco profundo en un bosque con vegetación verde y flores azules.
Las autoridades han iniciado una consulta para evaluar el impacto ambiental de los tratamientos para mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos y organizaciones de conservación solicitaron al gobierno británico limitar el uso de tratamientos antipulgas y garrapatas para mascotas tras descubrir que sustancias químicas presentes en estos productos están contaminando a aves cantoras comunes. El estudio, realizado por la Universidad de Sussex, analizó plumas de mirlos, herrerillos, pinzones, acentores y jilgueros, encontrando permetrina, imidacloprid y fipronil en la mayoría de las muestras. Estos insecticidas están prohibidos en agricultura, pero siguen usándose en productos veterinarios de venta libre.

Según una publicación del periódico británico The Guardian, el análisis reveló que el 100% de las plumas recogidas contenían pesticidas, con permetrina en el 98% de los casos, imidacloprid en el 88% y fipronil en el 72%. Sorprendentemente, también se halló clorpirifós —vetado en el Reino Unido por su toxicidad en el desarrollo cognitivo infantil— en el 96% de las muestras. Según los investigadores, estas sustancias pueden dañar el cerebro de las aves, afectar la reproducción y ralentizar el desarrollo de los polluelos.

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Por otra parte, más del 80% de los gatos y perros del Reino Unido reciben al menos un tratamiento antipulgas o antigarrapatas al año, muchos de ellos mensualmente. Estos productos tópicos pueden terminar en las aguas residuales y su impacto se extiende a ríos, suelos y vida silvestre. El uso frecuente y preventivo, advierten los expertos, agrava la exposición ambiental y el riesgo para las especies no objetivo.

Llamado a una regulación más estricta

Un halcón de Cooper de plumaje marrón y blanco con patas amarillas vuela bajo sobre un arbusto verde, mientras pequeñas aves grises posan en él. Casas borrosas y árboles se ven al fondo.
Un informe científico identificó residuos de pesticidas en todas las plumas analizadas y generó llamados de especialistas y ONG para limitar la venta de estos productos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Dra. Cannelle Tassin de Montaigu, investigadora y autora del estudio, los animales silvestres están expuestos crónicamente a pesticidas derivados del uso de antipulgas en mascotas. La especialista alertó que la exposición, incluso a bajos niveles, podría provocar daños fisiológicos o conductuales irreversibles en los polluelos de aves canoras, debido a la neurotoxicidad comprobada de fipronil e imidacloprid.

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Mientras tanto, organizaciones como Songbird Survival proponen que los tratamientos solo se vendan bajo receta veterinaria. Susan Morgan, directora ejecutiva de la entidad, subraya que la información y el control profesional son fundamentales para proteger tanto a los animales domésticos como al medio ambiente. “Una etiqueta en una caja no es suficiente. Necesitamos conversaciones informadas entre veterinarios y dueños de mascotas”, afirmó.

En una carta abierta firmada por decenas de veterinarios, académicos y entidades benéficas, los expertos reclaman al gobierno abordar las “fallas sistémicas en la regulación de los medicamentos veterinarios” para frenar los daños a la biodiversidad.

Respuesta gubernamental y perspectivas

Doñana alberga más de 400 especies de aves a lo largo del año. (Espacio Natural de Doñana)
Un estudio realizado por la Universidad de Sussex encontró que las sustancias activas presentes en tratamientos para perros y gatos están afectando el sistema nervioso y reproductivo de aves cantoras

Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) del Reino Unido inició una consulta pública de ocho semanas para evaluar posibles restricciones a la venta libre de estos productos. El objetivo es recabar información y establecer medidas para minimizar la contaminación del agua y el impacto en la fauna silvestre.

El gobierno británico sostiene su compromiso con la restauración de la naturaleza y la limpieza de ríos, y considera la modificación de la comercialización de tratamientos antipulgas como una opción viable. La consulta busca equilibrar la protección de la salud animal con la preservación de la biodiversidad y la seguridad ambiental.

Mientras tanto, los expertos insisten en la importancia de un cambio en el uso de estos productos. Recomiendan tratar a las mascotas solo cuando sea necesario, evitando la aplicación mensual por prevención. La comparación con el tratamiento de piojos en niños, que se realiza solo en caso de infestación, ilustra la necesidad de ajustar las prácticas para reducir el riesgo ambiental.

El estudio pone de relieve la conexión entre el uso doméstico de químicos y el impacto no intencionado en la vida silvestre, subrayando la urgencia de una regulación y una conciencia pública más estrictas para proteger a las aves y la biodiversidad.

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