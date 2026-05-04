El presidente Arévalo anuncia que la designación del fiscal general de Guatemala se realizará tras resolverse impugnaciones

Presidente Bernardo Arévalo, anuncia en conferencia de prensa, que tan pronto se resuelvan las impugnaciones en contra de la nómina a fiscal dará a conocer la designación respectiva. (Fotografía: Radio TGW)

En medio de un proceso de renovación institucional, el presidente Bernardo Arévalo adelantó que la decisión final sobre el nuevo fiscal general del Ministerio Público será anunciada tan pronto como la Comisión de Postulación concluya el trámite de las impugnaciones presentadas.

Durante una conferencia de prensa, Arévalo afirmó que el objetivo es lograr un liderazgo independiente, que marque el inicio de una etapa de fortalecimiento para el sistema de justicia y responda a las exigencias de la población guatemalteca.

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Arévalo precisó que el nombramiento del nuevo fiscal general, requerido por mandato constitucional, ocurrirá inmediatamente después de que la Comisión evacue la totalidad de las impugnaciones recibidas.

Seis candidatos han sido entrevistados personalmente por el presidente, acompañado en esas reuniones por el secretario general de la Presidencia y el ministro de Gobernación.

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El mandatario sostuvo que, a lo largo de estas entrevistas, examinó tanto las capacidades técnicas como la integridad ética de los aspirantes, remarcando que la responsabilidad de liderar el Ministerio Público implica superar la crisis institucional y responder a los reiterados reclamos sociales.

En palabras del presidente: “La persona que quedará a cargo del Ministerio Público no está puesta al servicio del presidente de la República o del Gobierno. Es una persona que sirve a la nación, un fiscal o una fiscal general al servicio de la República, de nuestros valores democráticos y del conjunto de la población”.

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El mandatario agregó que la nueva jefatura debe demostrar un compromiso inequívoco con la democracia y rechazar toda forma de corrupción o cooptación. Arévalo insistió en que la meta es iniciar una etapa en la que “podamos reconstruir el verdadero sentido de una justicia que sirve a su población”.

Más de mil familias ya accedieron a vivienda propia bajo el actual gobierno

Durante la misma comparecencia, Arévalo enumeró avances en varios sectores de la administración pública. Subrayó que más de 1,000 familias han accedido a casa propia a través del programa FAPRIVI. El presidente añadió: “Quinientos jóvenes, hombres y mujeres, podrán continuar sus estudios universitarios gracias al programa de becas Por nuestro futuro”.

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En materia de salud, el gobierno impulsó, hasta este momento, 104 centros de atención en todo el país, de los cuales 57 son nuevas construcciones y 43 remozamientos. Ilustrando este avance, se inauguró recientemente el centro en el caserío Caballo Blanco, en Todos Santos Cuchumatán.

Arévalo anunció que mañana visitará Nebaj para declarar a la región Ixil zona libre de pisos de tierra. La medida ya beneficia a familias de municipios como San Juan Cotzal, San Gaspar Chajul y Santa María Nebaj, donde se sustituyeron los pisos de tierra por pisos de cemento para garantizar mejores condiciones de vida.

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El gobierno destaca cambios en educación y en políticas de bienestar

El mandatario también resaltó transformaciones progresivas en el sistema educativo. Señaló que la ministra Anabel Aguirra lo acompañará en próximas actividades para visibilizar el resurgimiento del sistema público tras años de abandono.

Sobre la nueva política educativa, Arévalo afirmó que el Gobierno orienta sus esfuerzos a resguardar los intereses de la niñez y adolescencia del país, buscando elevar la calidad de la enseñanza.

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Por último, el presidente aseguró que estos resultados demuestran “la voluntad y el compromiso de entregar al pueblo lo que el pueblo necesita”, valorando la labor de los equipos técnicos y administrativos que gestionan estos avances.

Subrayó: “Sé que los procesos venideros en el Ministerio Público serán fundamentales para poder ayudar a que Guatemala siga avanzando en justicia y bienestar, para que nunca más vivamos los abusos e irregularidades que se han venido observando en los últimos años y permitirnos empezar una nueva y mejor etapa para todos y todas”.

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El presidente Bernardo Arévalo concluye las entrevistas personales con los seis candidatos a Fiscal General de Guatemala para el período 2026-2030. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

El proceso de elección y las candidaturas finalistas

La selección del próximo titular del Ministerio Público avanza mientras continúan las impugnaciones e incertidumbre jurídica. El 13 de enero de 2026, el Congreso de la República aprobó formalmente la convocatoria para constituir la nueva Comisión de Postulación, en cumplimiento de la transición que debe concretarse antes del 17 de mayo de ese año, fecha en la que finaliza el mandato de Consuelo Porras.

La nómina propuesta por la Comisión de Postulación incluye a seis profesionales: Julio César Rivera Clavería, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, César Augusto Ávila Aparicio, Gabriel Estuardo García Luna, Néctor Guilebaldo de León Ramírez y Carlos Alberto García Alvarado. Los candidatos ya fueron entrevistados por el presidente Arévalo y esperan la resolución sobre impugnaciones y los procesos legales que rodean la participación del Ejecutivo en su designación.

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