Panamá proyecta reforestar este año 1,320 hectáreas, para tratar de detener una creciente deforestación

El combate a la deforestación avanza desde el Ministerio de Ambiente. EFE/Alejandro Bolívar

Con una deforestación que alcanza el 32% de un territorio de 75,517 km2, de los que 74,177.3 km2 corresponden a la superficie terrestre, Panamá se prepara para reforestar 1,320hectáreas durante este 2026.

Del total a reforestar 750 hectáreas se harán en la cuenca del río La Villa, en la provincia de Los Santos, mientras que el resto será en Panamá Metro, Este y Norte, en la provincia de Panamá, en la región de Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, y en las provincias de Veraguas, Coclé y Chiriquí.

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Esta campaña de reforestación a realizarse este año representa un paso concreto para cuidar y recuperar nuestra naturaleza, señaló el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, durante el lanzamiento de la campaña de restauración ambiental y reforestación 2026.

Con el trabajo conjunto entre el sector público, la empresa privada y la sociedad civil, “demostramos que cuando unimos esfuerzos, generamos impactos positivos reales”, señaló Navarro.

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Explicó que la campaña de reforestación tiene contemplado reforestar todo el país con especies nativas, mediante una labor de la Dirección Forestal.

El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, dijo que se espera generar impactos positivos reales. EFE/Carlos Lemos

La labor estará enfocada principalmente en áreas protegidas, zonas de amortiguamiento, tierras nacionales y corredores a lo largo de los ríos a nivel nacional.

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La reforestación se realizará con dos empresas reforestadoras que se ganaron las licitaciones públicas, bajo los lineamientos de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Este domingo, para inaugurar la campaña de reforestación, en el Parque Nacional Soberanía, en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, se dio la entrega de la orden de proceder a la empresa Environmental Consulting & Services, Inc. (Ecos Panamá).

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Se aprovechó para iniciar los trabajos de reforestación de 50 hectáreas de tierras degradadas en las áreas protegidas en la provincia de Panamá (Norte y Metro), en el marco del proyecto Fortalecimiento a la Reforestación, que tiene un monto de $131,877.50.

El 3 de mayo de cada año los campesinos y productores panameños celebran el Día de la Cruz, fecha en que tradicionalmente se inician las siembras agrícolas para aprovechar la llegada de las primeras lluvias.

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Se espera el trabajo conjunto entre el sector público, la empresa privada y la sociedad civil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada de reforestación aporta a la recuperación del ecosistema natural del Parque Nacional Soberanía, donde los participantes plantaron 200 plantones de especies nativas de árboles incluyendo Cocobolo, Panamá, Guayacán, Fruta Pan y Espavé.

Estas tienen mayores índices de supervivencia con un mantenimiento mínimo y se adaptan mejor a suelos y lluvias locales.

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Además de ser especies de rápido crecimiento, capturan carbono, contribuyen a la protección de fuentes de agua y favorecen la biodiversidad.

Sobre la situación actual de la mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón, el ministro Navarro dijo que la auditoría avanza y que la próxima semana espera recibir el sexto informe parcial.

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Una vez sea entregado este documento quedaría el informe final que debe estar listo este mes, comentó el funcionario a TVN.

La auditoría de la mina de cobre en Donoso avanza y la próxima semana se espera recibir el sexto informe parcial. EFE/Bienvenido Velasco

“Ahora no se está haciendo minería. Se está exportando el concentrado de cobre y se está terminando de exportar el nitrato de amonio que era el explosivo que estaba ahí que había que eliminar”, apuntó.

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El titular de Ambiente explicó a la televisora que actualmente queda una pila de roca que debe ser procesada debido a su impacto ambiental. “Causa acidez en el agua superficial, así como en los acuíferos y agua subterránea, por lo tanto, se debe procesar, todo esto en espera de que termine la auditoría y se tome una decisión final de qué es lo que queremos hacer con esta mina”, declaró.