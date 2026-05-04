Guatemala

Guatemala prevé una temporada ciclónica 2026 cercana a la normalidad, con hasta cinco huracanes mayores en el Pacífico

La región prevé la formación de hasta cinco eventos de categoría mayor, según estimaciones de organismos científicos nacionales, mientras aumentan las medidas de prevención ante los efectos sobre actividades económicas y estructuras en áreas vulnerables

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Mano señalando una pantalla de computadora que muestra un mapa de Centroamérica y el Pacífico con rutas de huracanes y el pronóstico ciclónico 2026 para Guatemala.
Una pantalla muestra el pronóstico de la temporada ciclónica 2026 para Guatemala, indicando rutas y hasta cinco huracanes mayores en el Pacífico, con una mano señalando la información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala anticipa para 2026 una temporada de huracanes y tormentas tropicales con características cercanas a la media histórica, pero con un aumento de la intensidad pronosticado especialmente en la cuenca del Pacífico, donde se espera la formación de hasta cinco huracanes mayores durante un periodo que se extiende del 15 de mayo, fecha de inicio de la temporada en esta región, hasta finales de año.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) destacó que los sistemas más severos se desarrollarán en el Pacífico, mientras que en el Atlántico se prevé una actividad moderada. Esto ha generado preocupación regional por los posibles impactos en infraestructuras y actividades productivas, según informes de INSIVUMEH.

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El Pacífico podría registrar cinco huracanes de categoría mayor en 2026

Según cifras difundidas por INSIVUMEH, en la cuenca del Pacífico se esperan entre dieciséis y veinte tormentas nombradas. De esas, entre ocho y diez llegarían a la categoría de huracán, con un riesgo considerable de que entre tres y cinco evolucionen a huracán mayor—categoría 3 o superior en la escala Saffir-Simpson—.

En cambio, en la cuenca del Atlántico, cuya temporada inicia el 1 de junio, el pronóstico incluye catorce tormentas nombradas, de las cuales entre cuatro y siete alcanzarían la categoría de huracán y entre uno y tres serían de huracán mayor.

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Pronósticos internacionales: divergencias y consenso sobre el Atlántico

Las proyecciones del INSIVUMEH para el Atlántico coinciden con el rango estimado por organismos internacionales, que califican la próxima temporada como moderada. El 9 de abril de 2026, la Universidad Estatal de Colorado (CSU) emitió una predicción de trece tormentas nombradas, seis huracanes y dos huracanes mayores para el Atlántico, atribuyendo este escenario a la posible aparición de El Niño y al aumento de cizalladura del viento en el Atlántico tropical y el Caribe.

Vista desde el espacio de un gran huracán con un ojo central definido, mostrando un vasto patrón espiral de nubes blancas sobre el océano azul y la curvatura terrestre.
Una vista aérea muestra la formación ciclónica de un potente huracán sobre el océano, generando preocupación por su trayectoria hacia Guatemala y la región centroamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, la Universidad de Arizona propuso el 7 de abril una perspectiva más activa, con veinte tormentas nombradas, nueve huracanes y cuatro huracanes mayores. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de México publicó el 22 de abril un pronóstico alineado con el de INSIVUMEH y CSU: entre once y quince tormentas nombradas, cuatro a siete huracanes y uno a dos huracanes mayores.

La firma estadounidense AccuWeather mantiene una postura similar, aunque especifica que podrían registrarse entre once y dieciséis tormentas nombradas, cuatro a siete huracanes y dos a cuatro huracanes mayores, además de proyectar entre tres y cinco impactos directos sobre territorio de Estados Unidos.

Efecto de El Niño: el factor determinante para el Atlántico

La potencial transición hacia El Niño se perfila como el elemento clave en los pronósticos internacionales para la cuenca del Atlántico. Según INSIVUMEH, el patrón climático pasaría de una La Niña débil a condiciones neutras y gradualmente hacia un episodio de El Niño moderado o fuerte, coincidiendo con el pico de la temporada, entre agosto y octubre.

Este fenómeno favorece el incremento de la cizalladura del viento, lo que reduce la probabilidad de formación e intensificación de ciclones en el Atlántico.

Aunque la predicción general se describe como moderada, la CSU advierte sobre la persistencia de aguas oceánicas cálidas a gran profundidad, lo que incrementa el riesgo de intensificación rápida de tormentas, una tendencia que se ha observado en los últimos años. La CSU estimó en 32% la probabilidad de que al menos un huracán mayor impacte algún punto de la costa de Estados Unidos durante 2026.

Preparativos y recomendaciones sectoriales en Guatemala

El INSIVUMEH participa activamente en mesas técnicas agroclimáticas junto a otras instituciones nacionales para formular recomendaciones específicas dirigidas a los sectores productivos de Guatemala ante el escenario previsto para la temporada ciclónica de 2026. Estas acciones buscan disminuir el posible impacto de la actividad ciclónica sobre la agricultura, la infraestructura y las poblaciones vulnerables.

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