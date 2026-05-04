El dólar volvió a superar los $1.400 por una mayor demanda, pese a una oferta firme

Mayo concentra el período estacional de mayor superávit comercial del año.

La oferta en el mercado de contado alcanzó importantes USD 632 millones y con este volumen destacado -y propio de la mayor estacionalidad de liquidaciones de exportadores- el dólar mayorista operó con un alza de 11,50 pesos o un 0,8%, a 1.402,50 pesos.

La suba del tipo de cambio oficial en simultáneo con un alto monto operado revela a la vez una demanda muy firme, en la que inciden las compras de ahorristas tras el pago de salarios -los bancos se abastecen en la plaza mayorista de las divisas que les venden a sus clientes- y también las compras en el mercado que efectúa el Banco Central, que ya absorbió unos USD 7.200 millones en lo que va del año.

PUBLICIDAD

El Banco Central fijó a la banda superior de su régimen cambiario en los $1.710,59, que dejó al dólar mayorista a 308,09 pesos o 23% de ese límite de flotación aún con la suba presente.

El dólar minorista se acopló al ascenso del mayorista, con alza de 15 pesos o 1,1%, a $1.425 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El blue también subió cinco pesos o 0,4%, a 1.405 pesos.

PUBLICIDAD

El dólar futuro subió en todos los contratos operados, en un rango de 0,1% a 0,7%, según datos de A3 Mercados. Las posturas para fin de mes avanzaron siete pesos o 0,5%, a 1.423 pesos. Vale recordar que en mayo está previsto un techo para las bandas cambiarias en los $1.761,13 para el cierre de mes, que implica que los agentes del mercado proyectan a la divisa a 338,13 pesos de ese límite oficial.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, consideró que “la calma actual se apoya en una oferta de divisas excepcionalmente sólida. El flujo exportador del agro y el superávit energético impulsan el volumen diario de operaciones. Pese al optimismo oficial, el mercado mira con cautela el inicio del segundo semestre. Históricamente, la oferta de dólares suele disminuir tras el pico de la cosecha gruesa. Por ahora, las expectativas de devaluación siguen contenidas y alineadas al esquema vigente. El Gobierno confía en que la acumulación de reservas permita enfrentar eventuales tensiones futuras”.

PUBLICIDAD

La liquidación de dólares del sector agroexportador mostró signos mixtos durante abril. Según informaron CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro de Exportadores de Cereales), las empresas ingresaron un total de USD 2.495 millones el mes pasado.

“Esta cifra representa una mejora respecto a marzo debido al inicio de la cosecha gruesa. El mayor flujo de camiones con maíz y girasol impulsó la actividad en las terminales portuarias. También influyó el procesamiento de los primeros lotes de soja destinados a la exportación industrial. Sin embargo, los datos interanuales arrojan una realidad más compleja para la economía nacional. En comparación con abril de 2025, el ingreso de divisas registró una leve caída del 1%”, agregó Ignacio Morales.

PUBLICIDAD

“Para el mes de mayo, tendremos el récord de liquidaciones del campo, cuidado que las exportaciones podrían trepar a más de USD 10.000 millones, esto podría generar un bolsón de liquidez en el mercado, haciendo que la tasa de interés baje un poco más, y que el tipo de cambio se posicione un poco más arriba”, comentó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

“Muchos esperan que el dólar baje ante la oferta de los exportadores, pero cuidado, nos estamos quedando con una tasa en pesos muy baja, que empuja a los inversores a posicionarse en títulos en dólares, o bien tomar riesgos con el bono TY30P que paga una tasa muy superior a la tasa de plazo fijo de los bancos”, continuó Di Stefano.

PUBLICIDAD

Max Capital enfatizó que el BCRA continúa efectuando compras de contado “por encima del nivel de referencia de 5% comunicado por el BCRA. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de USD 91 millones”.