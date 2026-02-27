Tecno

Nuevo Tesla Model Y de 7 plazas en España: autonomía de 600 km, precio y más características

Este modelo ofrece una de las mayores autonomías de la gama y, con siete asientos, mantiene un precio inferior a 60.000 euros

Tesla presentó en España el
Tesla presentó en España el Model Y de siete plazas, una versión más cara que la base pero aún competitiva. (Tesla)

Tesla ha lanzado en España el Model Y de siete plazas, una versión que, aunque más costosa que el modelo base, mantiene una excelente competitividad.

Este modelo destaca por ofrecer una de las mayores autonomías de la gama y, pese a incorporar los siete asientos, su precio se sitúa por debajo de los 60.000 euros.

Por sus prestaciones, es una opción relevante para quienes buscan un vehículo familiar con una autonomía de 600 km según el ciclo WLTP.

La opción de siete asientos
La opción de siete asientos es poco común en la marca e incorpora dos asientos abatibles orientados hacia delante, sin comprometer el acceso. (Tesla)

La configuración de siete plazas no es habitual en la marca. El sistema añade dos asientos abatibles orientados hacia delante, integrados de forma que no afectan la comodidad de acceso.

Gracias al diseño eléctrico del vehículo, los asientos pueden deslizarse y abatirse automáticamente, facilitando la entrada y salida para los pasajeros.

Con qué otras características cuentan el Model Y de 7 plazas

El Tesla Model Y de 7 plazas mantiene varias de las características más valoradas de la gama, incluso tras sumar una fila adicional de asientos.

A pesar de la reducción lógica en el espacio interior, el modelo ofrece una destacada capacidad de maletero: 2.094 litros en total y 381 litros disponibles detrás de la tercera fila. A esto se añaden los 116 litros del compartimento delantero (frunk), un sello clásico de la marca.

El Model Y de 7
El Model Y de 7 plazas conserva las principales ventajas de la gama, a pesar de la fila adicional. (Tesla)

No se trata de una versión completamente nueva, sino del Model Y habitual con la opción de incorporar siete asientos.

Esta configuración tiene un coste adicional de 2.500 euros, lo que sitúa el precio final en 56.470 euros en la modalidad de pago al contado, sin descuentos ni ayudas. Ofertas puntuales pueden mejorar estas condiciones y hacer el modelo aún más atractivo.

Actualmente, la versión de siete plazas ya está disponible para reserva en la web de Tesla, con entregas previstas para 2026, aunque la empresa no ha especificado una fecha exacta.

El precio de los Tesla usados aumenta

El mercado de autos Tesla usados muestra un repunte en los precios, en contraste con la caída general del valor de otros vehículos eléctricos de segunda mano.

El precio de los Tesla
El precio de los Tesla usados sube, a diferencia del descenso general en otros eléctricos de segunda mano. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Este aumento se produce tras la finalización del crédito fiscal de USD 7.500 para autos eléctricos nuevos en septiembre de 2025, medida que impulsó a más compradores hacia el segmento de usados y alteró la relación entre oferta y demanda.

Según el portal de ventas iSeeCars, desde el fin de ese incentivo fiscal en Estados Unidos, el precio promedio de los Tesla usados subió 4,3%. Al mismo tiempo, los valores de eléctricos usados de otras marcas disminuyeron 3,6%, salvo el Porsche Taycan, único modelo no Tesla con aumento.

Esta diferencia refleja una clara preferencia del público por los vehículos de la marca fundada por Elon Musk.

Este repunte supone una mejora
Este repunte supone una mejora para los propietarios de Tesla, tras años de fuerte depreciación. REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo

Destacan especialmente los modelos de lujo Model S y Model X, que lideraron el alza de precios tras el anuncio de su descontinuación para dar paso al robot Optimus, lo que incrementó su valor como bienes limitados en el mercado secundario.

Mientras el sector automotor enfrenta una baja en la venta de autos eléctricos nuevos —con una caída cercana al 30%—, las ventas de usados crecieron 21% en enero respecto al año anterior, según Cox Automotive.

El liderazgo de Tesla en el mercado estadounidense de autos usados

En Estados Unidos, Tesla domina ampliamente el segmento de eléctricos usados: en enero, sus ventas superaron por más de 10.000 unidades a las de Audi, el segundo mayor vendedor, según Cox Automotive.

Esta tendencia representa una recuperación para los propietarios de Tesla, que habían experimentado una fuerte depreciación en años anteriores.

Desde 2022, los precios de los Tesla usados experimentaron una marcada disminución, que se intensificó el año pasado debido a la polémica en torno a Elon Musk y su participación en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), función que ya dejó.

