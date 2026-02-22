Tesla a contracorriente: el precio de sus usados sube pese a la caída de otros eléctricos

El mercado de coches eléctricos usados del fabricante experimenta un repunte de precios tras finalizar el crédito fiscal federal en Estados Unidos. (Foto: REUTERS/Mike Blake)

El mercado de autos Tesla usados ​​registra un repunte en los precios, un fenómeno que contrasta con la tendencia general de descenso en el valor de otros vehículos eléctricos de segunda mano.

Este incremento llega tras la finalización del crédito fiscal de 7.500 dólares para autos eléctricos nuevos en septiembre de 2025, una medida que ha empujado a más compradores al segmento de autos usados, alterando así el equilibrio de oferta y demanda en el sector.

Qué dicen los datos sobre el mercado de autos de Tesla y otros electricos usados

Datos del vendedor de autos usados iSeeCars revelan que, desde el fin de ese incentivo fiscal en Estados Unidos, el precio promedio de los Tesla usados ha subido un 4,3%.

El precio promedio de los Tesla usados sube un 4,3%, mientras los eléctricos de otras marcas caen, salvo el Porsche Taycan. (Foto: REUTERS/Vincent West)

Al mismo tiempo, los precios de los vehículos eléctricos usados no fabricados por Tesla experimentaron una baja del 3,6% en el mismo período, a excepción del Porsche Taycan, único modelo no Tesla que mostró un alza. Esta divergencia evidencia una preferencia del público por los modelos de la marca fundada por Elon Musk.

En el contexto de este cambio de dinámica, destaca el comportamiento de los modelos de lujo Model S y Model X, que lideraron el aumento de precios entre los eléctricos usados.

La decisión de la compañía de descontinuar ambos vehículos, anunciada por Musk en enero para dar paso al robot Optimus, añade presión al mercado secundario y alimenta la percepción de su valor como bienes limitados.

En qué se diferencia el mercado de autos eléctricos usados de los modelos nuevos

Las ventas de vehículos eléctricos usados crecen un 21% anual, mientras que la comercialización de autos eléctricos nuevos cae cerca de un 30%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la industria automotriz enfrenta un “invierno de vehículos eléctricos” por el encarecimiento y la cancelación de lanzamientos a raíz del fin del incentivo, los consumidores migran al mercado de segunda mano.

Las ventas de vehículos usados propulsados por baterías crecieron un 21% en enero frente al mismo mes del año anterior, según datos de Cox Automotive. En contraste, la comercialización de autos eléctricos nuevos cayó cerca de un 30%.

A qué se debe el dominio de Tesla en el mercado estadounidense de usados

El dominio de Tesla en el segmento de vehículos eléctricos usados en Estados Unidos es abrumador. En enero, las ventas de la marca superaron en más de 10.000 unidades a las de Audi, el segundo actor con mayor volumen, de acuerdo con cifras de Cox Automotive.

Esta tendencia supone un respiro para los actuales propietarios de Tesla, que en los últimos años habían visto depreciarse sus vehículos de manera marcada.

El incremento en la demanda de Tesla usados ofrece alivio a los propietarios que veían depreciarse sus vehículos desde 2022. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Desde 2022, los precios de los Tesla usados sufrieron una fuerte caída, acentuada durante el pasado año en medio de la polarización alrededor de Elon Musk y la controversia por su actividad vinculada al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), cargo que ya abandonó.

Frente a la frustración de seguidores de la marca que esperaban el prometido auto eléctrico de 25.000 dólares que nunca se materializó, los modelos usados ofrecen una alternativa tangible.

En la actualidad, un Model 3 puede conseguirse, de media, por 25.700 dólares, una cifra que lo convierte en una opción de acceso ante el encarecimiento de los autos nuevos.

Cómo pasó Tesla de ser una “startup” arriesgada al éxito global

Tesla fue una de las primeras empresas por aportar por una movilidad eléctrica y una red de carga. (Foto: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

Fundada en 2003 por Martin Eberhard y Marc Tarpenning (con Elon Musk uniéndose poco después como inversor clave), Tesla nació con la misión de demostrar que los eléctricos podían ser deseables y potentes.

Su popularidad explotó tras el lanzamiento del Model S en 2012, que rompió el estigma de los “autos lentos” y estableció una red de carga global que hoy es su mayor activo.

Esta ventaja ha creado una lealtad de marca tan fuerte que, incluso en el 2026, los compradores pueden preferir un Tesla usado sobre un modelo nuevo de la competencia.