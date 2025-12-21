Trabaja en Tesla: buscan operadores de IA, ganan cientos de dólares y lideran los ‘robotaxis’ eléctricos

El servicio de transporte autónomo de Tesla enfrenta regulaciones estrictas en partes como California, donde solo puede operar con conductor. (Foto: REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)

El reciente impulso de Tesla para ampliar su servicio de transporte autónomo ha llevado a la compañía a reclutar trabajadores de fábrica y personal de ventas como operadores de inteligencia artificial, con el objetivo de optimizar la operación de su flota de Robotaxi y reducir los tiempos de espera que han afectado a los usuarios desde el lanzamiento de la aplicación en septiembre.

Tras la apertura del servicio al público, algunos pasajeros reportaron en redes sociales esperas de hasta 40 minutos y escasez de vehículos disponibles, mientras que en fechas recientes de Navidad los tiempos de espera en el Área de la Bahía rondaban los 10 minutos y, en horas pico, la aplicación informaba que no podía ofrecer viajes por la “alta demanda del servicio”.

Cómo Tesla planea solucionar los problemas con su servicio de transporte

La escasez de vehículos y los largos tiempos de espera afectan la experiencia de los usuarios del Robotaxi de Tesla desde su lanzamiento. (Foto: REUTERS/Mike Blake/File Photo)

En este contexto, la estrategia de Tesla incluye la contratación de auxiliares de producción y manipuladores de materiales para desempeñar el rol de operadores de IA, quienes supervisan activamente los vehículos mientras el software de conducción autónoma está activado y asumen el control cuando es necesario.

Los carteles que aparecieron en las fábricas de California a principios de mes detallan que estos empleados recibirán horas extra y salario adicional por asumir estas funciones, y ofrecen un incentivo de 500 dólares a quienes sugieran a un amigo para el puesto de operador de IA.

Además, la compañía ha trasladado a empleados de ventas de Nevada y Arizona a funciones similares en Las Vegas y Phoenix, según una revisión de perfiles de LinkedIn citada por el medio.

Tesla ofrece incentivos económicos y horas extra a empleados que asumen el rol de operador de IA en California, Nevada y Arizona. (Foto: REUTERS/Peter Cziborra/File Photo)

El despliegue de operadores adicionales busca ampliar la disponibilidad del servicio en el Área de la Bahía, donde Tesla lanzó su servicio de transporte en agosto.

Cómo está cambiando la IA las tareas y roles tradicionales en la industria automotriz

La expansión del servicio de transporte autónomo de Tesla ilustra un proceso de adaptación acelerada en el campo laboral por efecto directo de la inteligencia artificial. La compañía ha comenzado a transformar posiciones convencionales en sus fábricas, como las de auxiliares de producción y manipuladores de materiales, quienes ahora asumen responsabilidades como operadores de IA.

Esta transición implica que los trabajadores no solo supervisan el funcionamiento de los vehículos autónomos, intervienen cuando el software requiere asistencia humana, lo que significa una formación específica y nuevas competencias técnicas para el personal.

Las habilidades se transformaron con la llegada de nuevos conceptos como la conducción autónoma y la necesidad de sistemas más seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio de funciones no se limita al espacio fabril. Tesla ha trasladado a empleados de ventas de varias regiones a desempeñar tareas vinculadas a la supervisión y operación de la flota Robotaxi.

El proceso destaca el surgimiento de un perfil laboral híbrido, en el que la experiencia previa en áreas comerciales se combina con la responsabilidad de interactuar con sistemas autónomos y garantizar la satisfacción del usuario ante las nuevas demandas tecnológicas.

Qué retos tiene Tesla al querer implementar su servicio de transporte

La compañía no está registrada como proveedor de vehículos autónomos en California, porque opera con conductor por las regulaciones más estrictas del estado respecto a la autonomía vehicular.

Tesla busca que su servicio de transporte se expanda a varios destinos de Estados Unidos. (Foto: REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)

En contraste, en otros estados como Arizona y Nevada, donde el sistema de certificación es flexible y permite la autocertificación de los autos, Tesla ha completado el proceso de autocertificación para operar, aunque aún no ha solicitado una licencia a la Autoridad de Transporte de Nevada para lanzar un servicio comercial.

En Arizona, Tesla cuenta con un permiso del Departamento de Transporte que le permite operar comercialmente, según portavoces de ambas agencias al Bussines Insider. A pesar de estos avances regulatorios, Tesla todavía no ha comenzado a ofrecer viajes pagos en ninguno de los dos estados.

En California, la compañía dispone de un permiso de la Comisión de Servicios Públicos (CPUC) que le autoriza a prestar servicios de transporte a empleados y a ciertos ciudadanos como un servicio regular de coche con conductor, pero la agencia ha aclarado que Tesla no está autorizada a transportar a ciudadanos en vehículos autónomos.