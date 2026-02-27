Google cambia el trabajo tradicional: así motiva a todos sus empleados a usar IA

Google exige el uso de inteligencia artificial en todas las áreas, incluyendo puestos no técnicos, como parte de su nueva estrategia interna. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)

La dirección de Google ha decidido integrar la inteligencia artificial en todas las áreas de la compañía, y no se trata solo de los equipos de ingeniería. En los últimos meses, la empresa ha transmitido de manera clara que el uso de IA forma parte de las expectativas laborales para todos los empleados, sin importar si su función es técnica o no.

Esta iniciativa responde a la convicción de que esta tecnología puede potenciar la productividad y creatividad de cada miembro del equipo, preparándolos para los desafíos de una industria cada vez más competitiva.

Esta política no es una simple sugerencia. Según empleados consultados por Business Insider, gerentes de áreas no técnicas han comenzado a comunicar a sus equipos que se espera que la IA forme parte activa de su trabajo diario. En algunos casos, esto ya figura en los perfiles internos de los puestos y será uno de los aspectos a considerar en las próximas revisiones anuales de desempeño.

Así, el objetivo es que la adopción de IA se convierta en un hábito natural, más allá del área de especialización, y que ayude a todos a desarrollar nuevas competencias profesionales.

La adopción de IA busca potenciar la productividad y creatividad del equipo de Google frente a una industria altamente competitiva. (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

Cómo se motiva y acompaña a los empleados de Google en la adopción de IA

La transición hacia un entorno laboral donde la IA es protagonista no ocurre de la noche a la mañana. Para facilitar este proceso, Google ha optado por acompañar a sus equipos con herramientas y recursos adaptados a distintos perfiles y necesidades.

En el caso de los ingenieros, el uso de asistentes de programación basados en IA ya es parte de las descripciones de puesto. Estas herramientas permiten generar código, resolver problemas técnicos y responder consultas complejas de forma más ágil.

Para los empleados de áreas no técnicas, la empresa ha puesto el foco en soluciones que ayuden a crear documentos estratégicos, analizar llamadas de ventas y construir reportes de insights de clientes. Según el testimonio de empleados, algunos han recibido indicaciones explícitas de que su uso de IA será valorado en las evaluaciones anuales de desempeño, conocidas como Googler Reviews and Development (GRAD).

En el caso de ventas, existen herramientas internas que graban llamadas y generan transcripciones automáticas. En algunas áreas se han fijado metas concretas, como un número mínimo de usos semanales de estas aplicaciones.

Google desarrolla herramientas de inteligencia artificial personalizadas como Duckie, Goose y Yoodli para facilitar tareas técnicas y estratégicas sin comprometer datos sensibles.(REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

La motivación no es igual para todos. Se espera que los empleados con mayor antigüedad o responsabilidad demuestren un dominio más avanzado de las soluciones de IA. De este modo, la compañía busca que la adopción de tecnología refleje el grado de liderazgo y experiencia de cada persona.

Las herramientas internas juegan un papel central en este cambio. Google ha desarrollado sistemas a medida como “Duckie”, una versión interna del chatbot Gemini, entrenada para comprender la documentación confidencial de la empresa. También existe “Goose”, un generador de código adaptado al historial técnico de la organización, y en el área de ventas, el sistema “Yoodli” permite simular conversaciones con clientes antes de las llamadas reales.

Estas soluciones están diseñadas para resguardar la información sensible, un factor clave cuando se trabaja con datos estratégicos.

Cuál ha sido el impacto en la cultura laboral y la productividad

La integración de la IA en todos los niveles ha comenzado a transformar la cultura laboral dentro de Google. La compañía estima que alrededor del 50% del código que se produce internamente es generado por agentes de IA, para luego ser revisado por ingenieros humanos.

Las soluciones de IA permiten a equipos no técnicos crear documentos, analizar llamadas y generar reportes estratégicos con mayor eficiencia y seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este porcentaje muestra una tendencia creciente, con cifras previas que situaban la intervención de la IA en cerca del 30%. La evolución refleja cómo la automatización y la colaboración entre humanos y máquinas se han convertido en una dinámica cotidiana.

No solo se trata de escribir código. La IA ayuda a los equipos de ventas a preparar reuniones, analizar conversaciones y generar reportes de clientes de forma más eficiente. Los equipos de estrategia y operaciones cuentan ahora con recursos que facilitan la elaboración de documentos y la toma de decisiones basadas en datos. Todo ello contribuye a que los empleados dediquen más tiempo a tareas de alto valor y menos a actividades repetitivas.

El enfoque de Google en soluciones internas garantiza que la información estratégica de la empresa permanezca protegida. Los sistemas están diseñados para que los empleados puedan introducir datos confidenciales sin riesgo de filtraciones externas.

Además, algunas de estas herramientas son adaptaciones de productos de terceros, pero modificadas específicamente para cumplir con los estándares de seguridad y privacidad de la organización.