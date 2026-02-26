Google lanza Nano Banana 2: cómo usar gratis la IA para generar imágenes en segundos

Google lanzó Nano Banana 2, su nuevo modelo de generación de imágenes, disponible gratuitamente en Gemini, Buscador, AI Studio + API, Google Cloud y Flow Google Ads. (Google)

Una de las principales características de este modelo de inteligencia artificial es la velocidad de respuesta ante las instrucciones de los usuarios.

Según la compañía, el sistema se apoya en la base de conocimiento del mundo real de Gemini y utiliza información en tiempo real, además de imágenes obtenidas a través de búsquedas web, para representar temas específicos con mayor exactitud.

Además, Nano Banana 2 facilita la generación de texto claro y preciso para maquetas de marketing o tarjetas de felicitación, y ofrece la posibilidad de traducir y localizar texto dentro de una imagen para compartir contenido a nivel global.

Por otra parte, Google explica que Nano Banana Pro es para tareas de alta fidelidad que requieren máxima precisión factual y Nano Banana 2 para generación rápida, seguimiento preciso de instrucciones y búsqueda de imágenes integrada.

Las imágenes generadas por Nano Banana incorporan la tecnología SynthID de última generación junto con credenciales de contenido C2PA interoperables.

Esto permite ofrecer a los usuarios una visión más integral y contextual, no solo sobre la utilización de inteligencia artificial en la creación de la imagen, sino también sobre el modo en que fue empleada.

Dónde está disponible Nano Banana 2

Nano Banana 2 está disponible de forma gratuita en las siguientes plataformas:

Gemini: Nano Banana 2 sustituirá a Nano Banana Pro en los modelos Fast, Thinking y Pro de la aplicación. Los usuarios suscritos a Google AI Pro y Ultra seguirán teniendo acceso a Nano Banana Pro para tareas especializadas, con la opción de regenerar imágenes desde el menú de configuración.

Buscador: El modelo está habilitado en el modo AI y Lens dentro de la aplicación de Google, así como en navegadores móviles y de escritorio. La cobertura se ha ampliado a 141 nuevos países y territorios, con soporte para ocho idiomas adicionales.

AI Studio + API: Disponible en fase de prueba en AI Studio y Gemini API. Los detalles de precios pueden consultarse en la plataforma. También se encuentra accesible en Google Antigravity.

Google Cloud: Ofrecido en versión preliminar mediante la API de Gemini en Vertex AI.

Flow: Nano Banana 2 es ahora el modelo predeterminado para generación de imágenes en Flow, habilitado para todos los usuarios sin costo en créditos.

Google Ads: Nano Banana está integrado a la plataforma de anuncios, mejorando las sugerencias durante la creación de campañas.

En qué momentos usar Nano Banana 2

Nano Banana 2 es una herramienta de generación de imágenes basada en inteligencia artificial que destaca por su rapidez y versatilidad, lo que la convierte en una opción eficaz para distintos escenarios profesionales y creativos.

Por ejemplo, en el ámbito del marketing digital, un equipo puede utilizar Nano Banana 2 para crear maquetas visuales de campañas publicitarias, generando imágenes personalizadas que se adaptan a diferentes públicos y plataformas sin necesidad de recurrir a bancos de imágenes genéricos.

En el sector educativo, los docentes pueden aprovechar la capacidad del modelo para transformar conceptos abstractos en infografías visuales, facilitando la comprensión de temas complejos en materias como biología o historia.

Asimismo, diseñadores gráficos pueden emplear la función de traducción y localización de texto en imágenes para adaptar materiales promocionales a múltiples idiomas, lo que resulta útil en lanzamientos internacionales.

Otro caso de uso relevante es la creación de diagramas a partir de notas rápidas en presentaciones corporativas, permitiendo visualizar datos y relaciones de manera inmediata.

Además, Nano Banana 2 es útil en redes sociales, donde los creadores de contenido requieren imágenes originales y adaptadas a tendencias actuales, optimizando el tiempo de producción y asegurando relevancia visual. La integración con plataformas como Flow y Google Ads amplía aún más sus aplicaciones prácticas.