Al estilo ChatGPT, Amazon activó modos para hablar con Alexa+: ahora puedes elegir su personalidad

¿Alguna vez has deseado que Alexa+ tenga una personalidad específica? Amazon ahora permite personalizar el asistente virtual con diferentes estilos, similares a los modos de ChatGPT.

Por ejemplo, el estilo Breve responde de manera más concisa y directa, atendiendo la preferencia de muchos usuarios por respuestas rápidas.

El estilo Chill ofrece una interacción relajada y amistosa, como conversar con un amigo tranquilo, manteniendo el diálogo fluido y brindando orientación de forma amable. Además, siempre se puede elegir la personalidad original de Alexa.

Cómo activar las personalidades de Alexa+

Para activar las nuevas personalidades en Alexa+, solo tienes que decir “Alexa, cambia tu estilo de personalidad” a tu dispositivo Echo o seleccionar una opción en la app de Alexa.

En este último caso, ingresa a la aplicación, elige tu dispositivo, accede a Ajustes del dispositivo y selecciona Estilo de personalidad de Alexa para explorar las distintas alternativas. Puedes cambiar de estilo o regresar a la configuración original en cualquier momento, usando un comando de voz o la app.

También es posible combinar cada personalidad con diferentes voces. Desde la app, entra en la pestaña Dispositivos, selecciona tu Echo, pulsa Ajustes y, en la sección General, elige Voz de Alexa entre ocho opciones disponibles.

Estos estilos de personalidad ya están disponibles para todos los usuarios de Alexa+, y pronto se sumarán nuevas opciones.

Para qué sirven las personalidades de Alexa+

Las personalidades de Alexa+ permiten personalizar la experiencia de interacción con el asistente virtual, adaptándola a las preferencias y necesidades de cada usuario.

Gracias a diferentes estilos conversacionales, como respuestas breves, tono relajado o mayor expresividad, Alexa+ puede ofrecer desde respuestas directas hasta interacciones más amables o detalladas.

Esta flexibilidad mejora la accesibilidad, facilita la comunicación y hace que el asistente sea más útil en distintos contextos, ya sea en entornos profesionales, familiares o personales.

Además, la posibilidad de combinar estilos y voces enriquece la experiencia y favorece una relación más cercana y natural con la tecnología.

Qué es Alexa+

Alexa+ es la nueva versión del asistente virtual de Amazon, capaz de comprender el tono de voz con el que se le habla.

La compañía explica que Alexa+ identifica emociones, como el nerviosismo, y adapta sus respuestas para calmar al usuario.

Según Panos Panay, vicepresidente sénior de dispositivos y servicios de Amazon, esta versión incorpora entrenamiento en ecualización emocional, humor y reconocimiento de emociones.

Alexa+ entiende el contexto y permite consultas sin necesidad de información exacta. Por ejemplo, un usuario puede pedirle que busque una canción reproducida en los créditos de un programa, aunque no recuerde el título ni el artista. La asistente también ayuda a descubrir música nueva según los gustos personales.

La inteligencia de Alexa+ mejora con el uso frecuente: aprende preferencias, restricciones dietéticas, alergias y hábitos semanales. Ahora, los usuarios pueden crear rutinas complejas solo con comandos de voz, sin depender de la aplicación.

Mara Segal, directora de Alexa, presenta una función que permite compartir documentos como correos electrónicos, manuales, recetas o materiales de estudio. Alexa+ extrae y recuerda información relevante, genera resúmenes y agrega eventos al calendario según las necesidades del usuario.

Así, al subir un documento sobre normativas locales o una receta familiar, el asistente responde preguntas concretas y facilita el acceso a la información almacenada.

Qué dispositivos Echo son compatibles con Alexa+

Por ahora, Alexa+ solo está disponible en algunos dispositivos Echo seleccionados, incluyendo los modelos de pantalla Echo Show 5, 8, 11, 15 y 21, y los altavoces Echo Dot, Echo Dot Max, Echo Studio y Echo Pop.

Estos equipos pueden acceder a la nueva versión del asistente mediante una actualización desde la app de Alexa o la tienda de Amazon.

Amazon planea ampliar la compatibilidad a otros dispositivos, como Fire TV y Echo Buds, aunque aún no hay fechas oficiales. Los modelos Echo más recientes ya incluyen Alexa+ preinstalado y listo para usar.