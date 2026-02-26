Sermones escritos por ChatGPT: El Papa prohíbe a los sacerdotes usar IA en sus homilías

El papa León XIV instó a los sacerdotes a no utilizar inteligencia artificial en la preparación de sus homilías, advirtiendo que esta tecnología “no puede transmitir la fe”. REUTERS/Remo Casilli

El Papa León XIV le pidió a los sacerdotes a evitar el uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para preparar sus homilías y resaltó que esta tecnología “nunca podrá compartir la fe”.

“Como todos los músculos del cuerpo, si no los usamos, si no los movemos, mueren. El cerebro necesita ser utilizado, así que nuestra inteligencia también debe ejercitarse para no perder esta capacidad”, afirmó durante un encuentro con el clero de la diócesis de Roma.

El pontífice subrayó que “dar una verdadera homilía es compartir la fe” y advirtió que la inteligencia artificial “nunca podrá compartir la fe”.

Según el portal oficial Vatican News, León XIV remarcó: “Si podemos ofrecer un servicio inculturado en el lugar, en la parroquia donde trabajamos, la gente quiere ver vuestra fe, vuestra experiencia de haber conocido y amado a Jesucristo”.

El Papa León XIV advierte sobre los engaños en internet

En la misma reunión, el papa León XIV advirtió sobre los riesgos de los engaños en internet y subrayó la importancia de mantener “una vida de oración”. Señaló que no se trata solo de cumplir con la rutina de “recitar el breviario lo más rápidamente posible”, sino de dedicar “tiempo al Señor”.

El pontífice explicó que solo con “una vida auténticamente arraigada en el Señor” es posible ofrecer algo distinto. Advirtió que, en muchas ocasiones, las redes sociales y plataformas como TikTok generan la ilusión de que uno está compartiendo algo valioso y ganando ‘me gusta’ y ‘seguidores’, cuando en realidad esto puede ser engañoso.

“No sois vosotros: si no transmitimos el mensaje de Jesucristo, quizá estamos equivocados, y debemos reflexionar con atención y humildad sobre quiénes somos y qué estamos haciendo”, concluyó León XIV.

Qué más ha dicho el Papa León XIV sobre la IA

El Papa León XIV se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la inteligencia artificial. En diciembre de 2025, advirtió sobre el riesgo de que esta tecnología profundice la concentración de riqueza y poder, e instó a garantizar que su desarrollo beneficie a toda la humanidad y no solo a una élite.

Durante un diálogo con los participantes de la conferencia Inteligencia artificial y cuidado de la Casa Común, el Pontífice destacó que la expansión de la inteligencia artificial ya impacta la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo y subrayó la necesidad de repensar el modelo de crecimiento social y tecnológico.

En la parte final de su discurso, el Papa señaló que la fe en la capacidad humana para guiar la evolución de la inteligencia artificial se debilita ante la percepción de que este desarrollo es inevitable y escapa a la voluntad colectiva.

Según León XIV, solo una acción coordinada que involucre a la política, las instituciones, las empresas, las finanzas, la educación, los medios de comunicación, la ciudadanía y las comunidades religiosas permitirá asumir la responsabilidad compartida de orientar la inteligencia artificial hacia el bien común.

“Un compromiso que antepone cualquier lucro e intereses creados, cada vez más concentrados en manos de unos pocos”, remarcó el Pontífice.

Recordó también que la inteligencia artificial produce transformaciones rápidas y profundas en la sociedad, afectando aspectos esenciales de la persona humana como el pensamiento crítico, la capacidad de discernimiento, el aprendizaje y las relaciones interpersonales.

Frente a este escenario, el Papa planteó una pregunta central: “¿Cómo podemos garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial sirva realmente al bien común y no únicamente a la concentración de la riqueza y el poder en manos de unos pocos?”.

León XIV citó la Doctrina Social de la Iglesia y el trabajo interdisciplinario de los expertos para insistir en la urgencia de reflexionar sobre el significado de ser humano en la era digital.