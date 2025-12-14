Guía ideal para que todos usen IA y no solo los ricos, según el Papa León XlV

El líder religioso, León XIV, al igual que su antecesor, se ha pronunciado sobre temas de la agenda tecnológica. (Foto: REUTERS/Remo Casilli)

El Papa León XIV advirtió sobre el riesgo de que la inteligencia artificial profundice la concentración de riqueza y poder, y llamó a garantizar que su desarrollo beneficie a toda la humanidad, no solo a una élite.

Durante su diálogo con participantes de la conferencia “Inteligencia artificial y cuidado de la Casa Común”, el Pontífice subrayó que la expansión de esta tecnología ya impacta la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo, y planteó la necesidad de un cambio profundo en la visión del crecimiento social y tecnológico.

Cómo la inteligencia artificial puede llegar a beneficiar a todos

En la parte final de su discurso, el Papa enfatizó que la fe en la capacidad humana para guiar la evolución de la inteligencia artificial, se encuentra cada vez más debilitada por la percepción de que su desarrollo es inevitable y ajeno a la voluntad colectiva.

El Pontífice llama a una acción coordinada de gobiernos, empresas y sociedad para orientar la inteligencia artificial hacia el bien común. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según el líder religioso, solo una acción coordinada que involucre a la política, las instituciones, las empresas, las finanzas, la educación, los medios de comunicación, la ciudadanía y las comunidades religiosas permitirá asumir la responsabilidad compartida de orientar la inteligencia artificial hacia el bien común.

“Un compromiso que antepone cualquier lucro e intereses creados, cada vez más concentrados en manos de unos pocos”, afirmó el Papa.

Por qué le preocupa al papa León XIV el impacto de la inteligencia artificial

El Pontífice recordó que la inteligencia artificial genera transformaciones rápidas y profundas en la sociedad, afectando aspectos esenciales de la persona humana como el pensamiento crítico, la capacidad de discernimiento, el aprendizaje y las relaciones interpersonales.

El Papa subraya que la inteligencia artificial transforma aspectos esenciales como el pensamiento crítico y las relaciones humanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este escenario, planteó una pregunta central: “¿Cómo podemos garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial sirva realmente al bien común, y no simplemente a la concentración de la riqueza y el poder en manos de unos pocos?”.

León XIV citó la Doctrina Social de la Iglesia y el trabajo interdisciplinario de los expertos para insistir en la urgencia de reflexionar sobre el significado de ser humano en la era digital.

Cuál debe ser el rol del ser humano en el uso de la inteligencia artificial

El Papa subrayó que los seres humanos están llamados a colaborar en la obra de la creación, no a convertirse en consumidores pasivos de contenidos generados por la tecnología.

Destacó que la dignidad humana reside en la capacidad de reflexionar, elegir y amar libremente, así como en la posibilidad de establecer relaciones auténticas.

La dignidad humana, basada en la libertad y la capacidad de amar, debe guiar el desarrollo de la inteligencia artificial, afirma el Papa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La inteligencia artificial ha abierto, sin duda, nuevos horizontes a la creatividad, pero plantea inquietantes preguntas sobre sus posibles repercusiones en la apertura de la humanidad a la verdad y la belleza, en nuestra capacidad de asombro y contemplación”, expresó el Papa.

Añadió que “reconocer y respetar lo que caracteriza a la persona humana y asegura su crecimiento armonioso es esencial para establecer un marco adecuado para gestionar las implicaciones de la inteligencia artificial”.

Qué piensa el Papa León XIV sobre el impacto de la IA en las nuevas generaciones

En relación con las nuevas generaciones, el Papa advirtió sobre las consecuencias de la tecnología en el desarrollo intelectual y neurológico de los jóvenes. Señaló que el bienestar social depende de ofrecerles oportunidades para desarrollar sus talentos y responder a las necesidades de los demás con libertad y generosidad.

Restaurar la confianza en la capacidad humana para guiar la inteligencia artificial es clave para asegurar su aporte al bien común. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, advirtió que el acceso a grandes volúmenes de datos no equivale a la capacidad de extraer significado y valor de ellos. “Será crucial permitir que los jóvenes aprendan a usar estas herramientas con inteligencia propia, abiertos a la búsqueda de la verdad, a una vida espiritual y fraterna, ampliando sus sueños y los horizontes de sus decisiones maduras”, sostuvo el Papa.

Reafirmó que “las nuevas generaciones deben ser apoyadas, no obstaculizadas, en su camino hacia la madurez y la responsabilidad”.

El Papa concluyó que restaurar y fortalecer la confianza en la capacidad humana para orientar el desarrollo tecnológico es indispensable para construir un futuro en el que la inteligencia artificial contribuya efectivamente al bien común.