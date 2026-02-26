Tecno

Electrodomésticos que debes desenchufar cuando no los usas para reducir tu consumo eléctrico

El ‘consumo fantasma’ ocurre cuando dispositivos eléctricos permanecen enchufados y continúan usando energía pese a no estar en funcionamiento

Algunos electrodomésticos consumen electricidad incluso cuando están apagados.

Aunque el recibo de luz representa un gasto fijo en la mayoría de los hogares, pequeñas acciones como desconectar ciertos aparatos pueden generar un ahorro significativo mes a mes.

Muchas personas desconocen que el llamado ‘consumo fantasma’ o ‘corriente fantasma’ de los electrodomésticos conectados, aunque estén apagados, incrementa el costo total de la factura eléctrica.

Qué es el ‘consumo fantasma’ y cómo afecta tu recibo de luz

El ‘consumo fantasma’ ocurre cuando dispositivos eléctricos permanecen enchufados y continúan usando energía pese a no estar en funcionamiento. Datos de la Agencia Internacional de la Energía indican que esta energía residual puede representar entre el 5 % y el 10 % del consumo total de electricidad en un hogar.

Es menester indicar que este gasto inadvertido se acumula a lo largo de los días y se refleja directamente en la factura mensual.

Muchas personas desconocen que el llamado 'consumo fantasma' o 'corriente fantasma'.

Lista de electrodomésticos que conviene desenchufar para ahorrar energía

Algunos electrodomésticos consumen electricidad incluso cuando están apagados. El Ministerio del Ambiente señala los siguientes aparatos como los principales responsables de este consumo oculto:

  • Televisores inteligentes: Mantienen consumo diario, sobre todo si cuentan con funciones de activación por voz o permanecen en modo de espera.
  • Aire acondicionado: Conectado todo el tiempo, puede gastar casi 1 watt aun sin uso. Lo ideal es desenchufarlo por completo cuando no sea necesario.
  • Horno microondas: Aunque esté apagado, sigue usando energía para la pantalla y el reloj. Si la puerta queda abierta, el consumo aumenta considerablemente.
  • Cargadores de celulares: Dejar el cargador enchufado sin el teléfono conectado representa un consumo constante, que se multiplica por la cantidad de cargadores en casa.
  • Cocinas eléctricas: Incluso apagadas, pueden consumir energía.
  • Módem de internet: Permanece activo día y noche, sumando electricidad al consumo total.
  • Impresoras: En modo de espera, pueden consumir hasta 5 voltios por hora.

Desenchufar estos aparatos cuando no están en uso es una medida simple y efectiva para reducir el consumo eléctrico en casa.

Las impresoras, incluso cuando están en modo de espera, pueden llegar a consumir hasta 5 voltios por hora.

Cómo saber cuánta energía consume cada electrodoméstico

Para identificar el gasto real de cada aparato, existen medidores de consumo eléctrico que se conectan directamente entre el dispositivo y el tomacorriente. Estos medidores muestran cuántos kilovatios hora (kWh) utiliza cada electrodoméstico en un periodo determinado.

Además, cualquier persona puede calcular el consumo mensual de manera sencilla: basta con revisar la etiqueta de potencia nominal (en vatios), multiplicar ese valor por las horas diarias de uso, dividir entre 1.000 y multiplicar por los días del mes. Este método permite conocer con precisión cuánto consume cada equipo y tomar decisiones informadas sobre cuáles desenchufar para ahorrar energía.

Este es el electrodoméstico con mayor riesgo de provocar incendios

Uno de los electrodomésticos que puede representar un mayor riesgo de incendio en el hogar es el horno microondas. Aunque se percibe como seguro y de uso cotidiano, su mal funcionamiento o un uso inadecuado pueden desencadenar accidentes graves.

El horno microondas es uno de los electrodomésticos domésticos con mayor potencial de provocar incendios en la vivienda.

El microondas genera calor a partir de ondas electromagnéticas, y si se introduce un objeto metálico, papel de aluminio o recipientes no aptos, pueden producirse chispas o cortocircuitos. Además, dejarlo funcionando sin supervisión o utilizarlo con alimentos que explotan o se sobrecalientan puede provocar llamas en el interior del aparato.

Otro aspecto crítico es el mantenimiento: un microondas sucio, con restos de grasa o alimentos, facilita la aparición de incendios. Los componentes eléctricos internos también se deterioran con el tiempo y pueden fallar, generando sobrecalentamiento.

Por eso, se recomienda realizar revisiones periódicas, evitar el uso de extensiones eléctricas y desenchufar el microondas cuando no esté en uso. Adoptar estas precauciones reduce significativamente el riesgo de incendios y protege la seguridad del hogar y de sus habitantes.

