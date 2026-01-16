Tecno

Este es el electrodoméstico con mayor riesgo de provocar incendios si no se utiliza correctamente

Realizar revisiones periódicas al aparato permite detectar posibles daños en cables o en el sistema de cierre de la puerta

Guardar
Dentro de la cocina, los
Dentro de la cocina, los microondas se posicionan como uno de los electrodomésticos con mayor potencial de provocar incendios. (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano de electrodomésticos en el hogar implica beneficios y comodidades, pero también plantea riesgos importantes si no se aplican buenas prácticas de seguridad. Entre estos aparatos, uno figura por su propensión a provocar incendios cuando se emplea de manera incorrecta: el microondas.

La falta de atención o el desconocimiento sobre su funcionamiento pueden convertirlo en una fuente de peligros que afectan tanto la integridad de las personas como la de la vivienda.

Microondas: el electrodoméstico más propenso a incendios en el hogar

Dentro de la cocina, los microondas se posicionan como uno de los electrodomésticos con mayor potencial de provocar incendios si no se respetan las recomendaciones de uso.

Dejar el microondas funcionando sin
Dejar el microondas funcionando sin atención incrementa el riesgo de que una situación anómala pase desapercibida hasta que ya es tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El error más frecuente consiste en utilizar recipientes o utensilios inadecuados, especialmente aquellos que contienen elementos metálicos como cucharas, platos con decoraciones metálicas o papel de aluminio. Estos materiales pueden generar chispas en el interior del microondas, aumentando considerablemente el riesgo de incendio.

El sobrecalentamiento de alimentos es otro factor de riesgo. Al dejar alimentos por un tiempo excesivo o emplear potencias demasiado altas, productos con alto contenido de grasa o azúcar, como aceites y ciertos pasteles, pueden alcanzar temperaturas peligrosas que desencadenen llamas.

En muchas ocasiones, este proceso ocurre sin que el usuario se percate, lo que agrava la posibilidad de un accidente doméstico.

El error más frecuente consiste
El error más frecuente consiste en colocar recipientes o utensilios inadecuados en el microondas. (Foto: IA Grok)

Consejos para prevenir incendios en el microondas

La prevención es fundamental para reducir la probabilidad de incidentes relacionados con el microondas. Realizar revisiones periódicas al aparato permite detectar posibles daños en cables o en el sistema de cierre de la puerta, elementos que si presentan fallos pueden generar chispas o permitir la fuga de microondas, con consecuencias graves.

Supervisar siempre el proceso de calentamiento, especialmente cuando se trata de periodos prolongados o potencias elevadas, es esencial. Dejar el microondas funcionando sin atención incrementa el riesgo de que una situación anómala pase desapercibida hasta que ya es demasiado tarde.

La limpieza regular también juega un papel clave en la seguridad. Se recomienda apagar el aparato antes de iniciar la limpieza y emplear métodos suaves, como el uso de vapor generado por agua y vinagre o limón, para aflojar restos de comida.

La prevención es fundamental para
La prevención es fundamental para reducir la probabilidad de incidentes relacionados con el microondas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar productos abrasivos y limpiar o sustituir los filtros de grasa o los sistemas de ventilación, si el modelo los incluye, ayuda a mantener el dispositivo en óptimas condiciones y reduce la acumulación de residuos que puedan favorecer incendios.

Un uso responsable del microondas, junto con el mantenimiento adecuado y la atención a los detalles, permite disfrutar de sus ventajas minimizando los riesgos asociados a su funcionamiento. De esta forma, el hogar se convierte en un entorno más seguro para todos sus integrantes.

Por qué es importante desenchufar la tostadora después de cada uso

En la mayoría de las cocinas, los electrodomésticos pequeños agilizan las tareas diarias, aunque algunos requieren precauciones específicas para mantener la seguridad en el hogar. La tostadora es uno de esos aparatos que conviene desenchufar tras cada uso, ya que dejarla conectada puede implicar riesgos eléctricos y aumentar la probabilidad de accidentes domésticos.

El funcionamiento de la tostadora
El funcionamiento de la tostadora requiere picos de energía elevados en lapsos cortos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Expertos en seguridad eléctrica señalan que la tostadora, incluso cuando está apagada, puede seguir consumiendo energía si permanece enchufada. Su funcionamiento se basa en resistencias internas que alcanzan altas temperaturas, y si el enchufe sigue conectado, estas pueden mantenerse calientes más tiempo del esperado.

Además, si en el interior quedan migas o restos de pan, existe el peligro de que estos residuos se inflamen y den lugar a un incendio. Esta recomendación se extiende a otros electrodomésticos con resistencias, como hornos eléctricos, que presentan riesgos similares si no se toman las medidas adecuadas.

Temas Relacionados

ElectrodomésticosIncendiosMicroondasLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Cómo detectar si alguien tiene acceso a la cámara de tu computadora o celular

El control de permisos de cámara en computadoras y móviles se ha convertido en una medida clave para proteger la privacidad ante el riesgo de accesos no autorizados

Cómo detectar si alguien tiene

Usuarios de WhatsApp podrán elegir pronto dos fotos diferentes para su perfil

Con esta actualización, la plataforma de mensajería avanza hacia la integración de funciones propias de redes sociales

Usuarios de WhatsApp podrán elegir

Epic Games Store ofrece Dumb Ways to Die gratis para dispositivos móviles

Desde el 15 hasta el 22 de enero de 2026, los usuarios pueden obtener sin costo este popular título

Epic Games Store ofrece Dumb

Cómo la actualización One UI 8.5 de Samsung hará que tu Galaxy sea más rápido

Samsung lanzará One UI 8.5 con mejoras en velocidad, fluidez y seguridad para los dispositivos Galaxy

Cómo la actualización One UI

ChatGPT deja de funcionar en WhatsApp en todos los países de América Latina, excepto uno

La medida comenzó a regir desde el 15 de enero de 2026 debido a la nueva política de Meta que restringe estos servicios en su plataforma

ChatGPT deja de funcionar en
DEPORTES
Brilló en Brasil, lo echaron

Brilló en Brasil, lo echaron de su club tras quedar preso por no cumplir con la manutención y volverá a jugar en la Serie D de Italia

El sorprendente elogio de Roger Federer a Lionel Messi: la contundente frase sobre su último Mundial con la selección argentina

Sebastián Báez y las razones de su gran momento: “Hay mucho trabajo detrás de mi juego”

“¡Ay, basta, basta!”: Neymar expuso a sus amigos a la dolorosa rehabilitación que afronta y el video se volvió viral

Las confesiones de Chiquito Romero: de los detalles de su controvertida salida de Boca al inesperado guiño a Racing

TELESHOW
Rocío Robles y Adrián Suar,

Rocío Robles y Adrián Suar, a puro relax en Carmelo: las fotos de sus días de amor

Grego Rossello contó el susto que se llevó en su intento de conquistar a Wanda Nara: “Pensé que era Martín Migueles”

Cuánto cuesta la casa de Pampita y Benjamín Vicuña, testigo del escándalo con la China Suárez, tras una década sin venderse

Sol Pérez encendió las redes, a meses de haber sido mamá: “Volviendo de a poco”

Fabián Vena: “Creo que hace 50 años soy celíaco y recién ahora lo sé”

INFOBAE AMÉRICA

Congelarse, complacer o huir: los

Congelarse, complacer o huir: los mecanismos ocultos de autodefensa femenina después del abuso sexual

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”

La Federación Venezolana de Maestros exigió la liberación de todos los presos políticos y el “fin de la persecución” en el país