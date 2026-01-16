Este es el electrodoméstico con mayor riesgo de provocar incendios si no se utiliza correctamente

Dentro de la cocina, los microondas se posicionan como uno de los electrodomésticos con mayor potencial de provocar incendios. (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano de electrodomésticos en el hogar implica beneficios y comodidades, pero también plantea riesgos importantes si no se aplican buenas prácticas de seguridad. Entre estos aparatos, uno figura por su propensión a provocar incendios cuando se emplea de manera incorrecta: el microondas.

La falta de atención o el desconocimiento sobre su funcionamiento pueden convertirlo en una fuente de peligros que afectan tanto la integridad de las personas como la de la vivienda.

Microondas: el electrodoméstico más propenso a incendios en el hogar

Dentro de la cocina, los microondas se posicionan como uno de los electrodomésticos con mayor potencial de provocar incendios si no se respetan las recomendaciones de uso.

Dejar el microondas funcionando sin atención incrementa el riesgo de que una situación anómala pase desapercibida hasta que ya es tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El error más frecuente consiste en utilizar recipientes o utensilios inadecuados, especialmente aquellos que contienen elementos metálicos como cucharas, platos con decoraciones metálicas o papel de aluminio. Estos materiales pueden generar chispas en el interior del microondas, aumentando considerablemente el riesgo de incendio.

El sobrecalentamiento de alimentos es otro factor de riesgo. Al dejar alimentos por un tiempo excesivo o emplear potencias demasiado altas, productos con alto contenido de grasa o azúcar, como aceites y ciertos pasteles, pueden alcanzar temperaturas peligrosas que desencadenen llamas.

En muchas ocasiones, este proceso ocurre sin que el usuario se percate, lo que agrava la posibilidad de un accidente doméstico.

El error más frecuente consiste en colocar recipientes o utensilios inadecuados en el microondas. (Foto: IA Grok)

Consejos para prevenir incendios en el microondas

La prevención es fundamental para reducir la probabilidad de incidentes relacionados con el microondas. Realizar revisiones periódicas al aparato permite detectar posibles daños en cables o en el sistema de cierre de la puerta, elementos que si presentan fallos pueden generar chispas o permitir la fuga de microondas, con consecuencias graves.

Supervisar siempre el proceso de calentamiento, especialmente cuando se trata de periodos prolongados o potencias elevadas, es esencial.

La limpieza regular también juega un papel clave en la seguridad. Se recomienda apagar el aparato antes de iniciar la limpieza y emplear métodos suaves, como el uso de vapor generado por agua y vinagre o limón, para aflojar restos de comida.

La prevención es fundamental para reducir la probabilidad de incidentes relacionados con el microondas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar productos abrasivos y limpiar o sustituir los filtros de grasa o los sistemas de ventilación, si el modelo los incluye, ayuda a mantener el dispositivo en óptimas condiciones y reduce la acumulación de residuos que puedan favorecer incendios.

Un uso responsable del microondas, junto con el mantenimiento adecuado y la atención a los detalles, permite disfrutar de sus ventajas minimizando los riesgos asociados a su funcionamiento. De esta forma, el hogar se convierte en un entorno más seguro para todos sus integrantes.

Por qué es importante desenchufar la tostadora después de cada uso

En la mayoría de las cocinas, los electrodomésticos pequeños agilizan las tareas diarias, aunque algunos requieren precauciones específicas para mantener la seguridad en el hogar. La tostadora es uno de esos aparatos que conviene desenchufar tras cada uso, ya que dejarla conectada puede implicar riesgos eléctricos y aumentar la probabilidad de accidentes domésticos.

El funcionamiento de la tostadora requiere picos de energía elevados en lapsos cortos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Expertos en seguridad eléctrica señalan que la tostadora, incluso cuando está apagada, puede seguir consumiendo energía si permanece enchufada. Su funcionamiento se basa en resistencias internas que alcanzan altas temperaturas, y si el enchufe sigue conectado, estas pueden mantenerse calientes más tiempo del esperado.

Además, si en el interior quedan migas o restos de pan, existe el peligro de que estos residuos se inflamen y den lugar a un incendio. Esta recomendación se extiende a otros electrodomésticos con resistencias, como hornos eléctricos, que presentan riesgos similares si no se toman las medidas adecuadas.