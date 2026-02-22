Estos son los modelos de celulares compatibles con Starlink para disfrutar de internet en cualquier momento y lugar

Conoce la lista de celulares que podrán conectarse al internet satelital de Starlink. (Imagen ilustrativa)

Gracias a la alianza entre Starlink y T-Mobile, la conectividad satelital ya no depende de antenas externas y se extiende a una amplia variedad de dispositivos, permitiendo acceso a la red incluso en las zonas más remotas o sin cobertura tradicional.

Qué celulares permiten conectarse a internet satelital de Starlink

La colaboración entre Starlink y T-Mobile ha hecho posible que numerosos modelos de iPhone, Google Pixel, Motorola y Samsung accedan a internet satelital de forma directa. Esta funcionalidad elimina la necesidad de equipos adicionales y convierte el teléfono móvil en una herramienta clave para comunicarse en cualquier entorno.

Entre los modelos compatibles con Starlink se encuentran:

iPhone:

iPhone 13 (todas las variantes)

iPhone 14 (todas las variantes)

iPhone 15 (todas las variantes)

iPhone 16 (todas las variantes, incluyendo 16e)

iPhone 17 (todas las variantes)

iPhone Air

Starlink es compatible con iPhone.

Google Pixel:

Google Pixel 9 (incluyendo 9a, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold)

Google Pixel 10 (incluyendo 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Fold)

Motorola:

Moto g 5G 2026

Moto g play 2026

Moto edge 2025 y 2024

Moto g 5G 2025

Moto g 2024

Moto g power 5G 2025

Moto razr (2024, 2025, versiones plus y ultra)

Moto edge 2022

Moto g stylus 2024

Samsung Galaxy:

Serie A (A14, A15 5G, A16 5G y SE, A17 5G y SE, A25 SE, A26 SE, A35, A36 5G y SE, A53, A54, A56 5G SE)

Serie S (S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE)

XCover6 Pro, XCover7 Pro

Z Flip (3, 4, 5, 6, 7)

Z Fold (3, 4, 5, 6, 7)

Con Starlink, la conectividad satelital ya no depende de antenas externas. STARLINK

T-Mobile REVVL:

REVVL 7 y 7 Pro

REVVL 8 y 8 Pro

Esta lista seguirá ampliándose a medida que nuevos dispositivos sean certificados para la compatibilidad satelital.

Cómo activar el internet satelital de Starlink en tu celular

Para usar el servicio de Starlink en el móvil, es necesario contar con un plan de T-Mobile que lo incluya o activar una eSIM compatible si no eres cliente de ese operador. Cuando el usuario se encuentra fuera del área de cobertura convencional, el dispositivo apto para satélite se conecta automáticamente a la red T-Satellite.

El cambio de red es automático y, al conectarse, en la pantalla aparecerá la notificación “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat+Starlink”. No es posible seleccionar manualmente la red satelital si existen otras opciones de cobertura móvil disponibles.

Starlink es un servicio de internet satelital de alta velocidad y baja latencia desarrollado por SpaceX. REUTERS/Nacho Doce

Es importante considerar que, al usar este tipo de conexión, los mensajes pueden tardar más en enviarse o recibirse debido a la naturaleza del enlace satelital y el movimiento de los satélites.

Actualmente, la cobertura abarca el territorio continental de Estados Unidos, además de Puerto Rico y algunas zonas del sur de Alaska.

Qué funciones habilita Starlink en los celulares compatibles

Con el acceso a internet satelital de Starlink, tu dispositivo puede:

Enviar y recibir mensajes de texto.

Compartir la ubicación, incluso en lugares sin cobertura móvil tradicional.

Próximamente, enviar fotos y acceder a datos vía satélite, a medida que las aplicaciones y dispositivos sean compatibles.

Esta tecnología resulta especialmente útil para quienes viajan, trabajan o residen en áreas rurales, zonas alejadas o regiones sin infraestructura de red convencional.

El internet tradicional normalmente depende de infraestructuras terrestres como cables de fibra óptica, cobre o redes móviles. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Blog Nexa)

Starlink Direct-to-Cell: así funciona el internet satelital directo en tu celular

Starlink es un servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX que utiliza una constelación de satélites en órbita baja para ofrecer conectividad de alta velocidad en zonas rurales, remotas o donde no llega la infraestructura tradicional. Los usuarios solo necesitan un terminal receptor —la antena parabólica de Starlink— que se conecta a los satélites para acceder a internet, eliminando la dependencia de cables o redes terrestres.

Direct-to-Cell de Starlink es una tecnología que permite a ciertos teléfonos móviles conectarse directamente a la red de satélites Starlink sin necesidad de antenas externas ni hardware adicional.

A través de acuerdos con operadores como T-Mobile, los dispositivos compatibles pueden enviar y recibir mensajes, compartir ubicación y, próximamente, acceder a datos móviles en lugares donde no hay cobertura celular convencional. La conexión se realiza automáticamente cuando el teléfono detecta la red satelital disponible, asegurando conectividad continua en cualquier entorno.