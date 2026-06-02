Economía

Compras más chicas, menos visitas al súper y más descuentos: así cambió el consumo argentino, según un informe privado

Tres de cada diez hogares manifiestan dificultades económicas y cayó la proporción de quienes aseguran poder administrar sus gastos sin limitaciones. Nuevas conductas de consumo relevadas por consultoras especializadas

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los supermercados enfrentan un escenario de menor frecuencia de compra y consumidores cada vez más selectivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el primer trimestre de 2026, el consumo masivo en la Argentina continuó mostrando señales de estancamiento, pese a cierta desaceleración en la caída de la actividad y a una recuperación apenas perceptible. Según mediciones privadas, el mercado sigue sin lograr un repunte sólido, ya que, por un lado, las compras se reducen y, por el otro, la conducta de los hogares revela un ajuste cada vez más marcado ante la presión sobre el poder adquisitivo.

Según el último relevamiento de Worldpanel by Numerator, la frecuencia de visita a las tiendas cayó 5,4% en el primer trimestre, mientras que la consultora NielsenIQ registró en supermercados una retracción del 4% en el volumen de ventas tanto en el acumulado del año como en abril de 2026.

PUBLICIDAD

Detrás de ese cambio hay un deterioro de la percepción financiera de los hogares. Según Worldpanel, tres de cada 10 hogares manifiestan dificultades, mientras que la proporción de quienes dicen que el sueldo apenas alcanza para lo esencial pasó del 29% al 36% de los consultados. A su vez, quienes afirman controlar sus gastos sin limitaciones bajó del 46% al 38 por ciento. En tanto, la expectativa también se debilitó. Según el mismo informe, hace un año el 48% de los encuestados esperaba una mejora en sus finanzas y hoy ese número cae al 31 por ciento.

La compra se achica y se reorganiza alrededor del precio

El nuevo perfil del consumidor argentino se resume en compras más pequeñas, menos visitas al supermercado y mayor presión por encontrar valor. Según Worldpanel, los hogares buscan sostener hábitos a partir de la rotación de marcas, la reducción de formatos y el espaciamiento de las visitas al punto de venta sin resignar bienestar.

PUBLICIDAD

Ese comportamiento se refleja en el tamaño de los envases que eligen los consumidores. Según Worldpanel, los productos en presentaciones pequeñas y medianas crecieron más de un 2% en volumen, mientras los formatos grandes y extra grandes retrocedieron 8,2% y 6,8%, respectivamente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La búsqueda de promociones y precios más convenientes gana peso en las decisiones de compra de los hogares argentinos (Imagen ilustrativa Infobae)

También cambió el mapa de marcas. El mismo informe reveló que las marcas economy crecieron 2,1% en volumen, mientras las premium cayeron 2,6% y las mainstream 1,5%, una tendencia que el informe ubica en continuidad con el año anterior.

La ejecutiva Maricel Masut, directora de Worldpanel by Numerator en Argentina, describió: “Los argentinos gestionan su realidad con un mayor control, selectividad y exigencia de valor para no modificar radicalmente sus hábitos”.

Supermercados pierden terreno y las promociones ganan peso

El canal moderno enfrenta una presión creciente. Por un lado, Worldpanel sostuvo que, sin promociones su volumen caería casi un 11%, mientras que NielsenIQ informó que en supermercados las transacciones bajaron 9% durante 2025 y que el golpe más fuerte se concentró en el ticket chico, las compras de menos de cinco artículos, con una contracción del 12 por ciento.

La respuesta del consumidor es más planificada. Según NielsenIQ, el 61% de los shoppers organiza sus compras según la disponibilidad de promociones, el 39% elige principalmente por precio incluso por encima de los descuentos y el 57% combina tiendas para encontrar la mejor opción el día de la compra.

Ese cambio de criterio también redefinió los canales. Según NielsenIQ, el 30% de los productos en góndola ya está en promoción, una proporción que se duplicó en el último año, y el volumen de los artículos promocionados sigue en alza mientras cae el de los productos sin descuento.

La cercanía ganó terreno en ese esquema. Según NielsenIQ, el 46% de quienes compran guiados por el precio prefiere tiendas de cercanía y lo hace de manera diaria, sobre todo en los sectores de menores ingresos.

El mercado se parte entre categorías que resisten y otras que retroceden

La debilidad del consumo no golpea a todos los rubros de la misma manera. Según Worldpanel by Numerator, el mercado quedó dividido: el 50% de las categorías recupera volumen y el otro 50% retrocede.

Entre los segmentos que muestran mejora aparecen Alimentos Secos, con un alza de 1,4% en volumen, Infusiones, con 4,4%, y Lácteos, con 1,3%, según Worldpanel by Numerator. En el extremo opuesto, Bebidas Sin Alcohol registra la mayor caída en volumen, con -10,3%, y Refrigerados/Congelados la mayor baja en frecuencia, con -7 por ciento. NielsenIQ también detectó retrocesos en productos básicos. Según su informe, entre las categorías con mayores caídas figuran arroz, azúcar, yerba, leches, harinas, tissue y pastas secas.

Changomas
Las promociones ya alcanzan a cerca de un tercio de los productos exhibidos en góndola, según NielsenIQ

El traslado del consumo fuera del supermercado ya tiene peso en la facturación. Según NielsenIQ, el canal de Almacenes representa el 34% de la facturación total de los canales relevados y los Autoservicios alcanzan el 15%.

La competitividad de esos formatos también mejoró por precio. Según NielsenIQ, hacia finales de 2025 el 44% de las categorías en autoservicios había reducido su precio relativo frente a supermercados.

El comercio digital también amplía su participación dentro del retail argentino. Según NielsenIQ, el e-commerce gana peso en la facturación del canal moderno y registra un crecimiento del 4% en volumen frente a 2025 en los retailers Brick & Click y del 27% en las apps de delivery.

El reporte de NielsenIQ agregó un dato sobre el cambio tecnológico en los hábitos de compra en la región: el 74% de los consumidores latinoamericanos acepta sugerencias de compra generadas por inteligencia artificial a partir de su historial y preferencias.

Temas Relacionados

consumo masivoventassupermercadoNielsenIQWorldpanel by Numeratorinflaciónúltimas noticiasmarcas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chevron presentó un megaproyecto bajo el RIGI para invertir USD 13.800 millones en Vaca Muerta

La petrolera estadounidense destacó los avances del gobierno argentino para el desarrollo de los recursos energéticos. Consideró que los beneficios del régimen aportan previsibilidad regulatoria e incentivan inversiones a largo plazo

Chevron presentó un megaproyecto bajo el RIGI para invertir USD 13.800 millones en Vaca Muerta

De cuánto son las jubilaciones de ANSES en junio 2026

Los haberes del mes incluyen ajustes por inflación, bono y medio aguinaldo, lo que eleva el ingreso para los beneficiarios

De cuánto son las jubilaciones de ANSES en junio 2026

En qué van a usar el aguinaldo los argentinos: la tendencia que expone cómo cambió la economía cotidiana

Un relevamiento privado mostró un fuerte cambio en el uso del Sueldo Anual Complementario en los hogares argentinos

En qué van a usar el aguinaldo los argentinos: la tendencia que expone cómo cambió la economía cotidiana

Un banco público sale a colocar deuda en pesos y en dólares: qué ofrece y cómo invertir

La entidad bonaerense anuncia una opción de financiamiento en dos monedas, con condiciones competitivas y sin cargos para inversores individuales

Un banco público sale a colocar deuda en pesos y en dólares: qué ofrece y cómo invertir

“Hay una nueva Argentina”: en el IAEF, empresarios respaldaron el rumbo pero pidieron bajar impuestos y sostener las reformas

Cristiano Rattazzi, Luis Galli y Martín Cabrales analizaron la evolución de sus sectores, destacaron la recuperación de algunas actividades y señalaron cuáles son las principales trabas que aún enfrenta la competitividad

“Hay una nueva Argentina”: en el IAEF, empresarios respaldaron el rumbo pero pidieron bajar impuestos y sostener las reformas

DEPORTES

Del sueño mundialista a la “esperanza de volver jugar”: la lesión de una estrella sueca que se perderá el Mundial 2026

Del sueño mundialista a la “esperanza de volver jugar”: la lesión de una estrella sueca que se perderá el Mundial 2026

Paola Suárez analizó el presente del tenis femenino argentino: “Están para jugar contra cualquiera”

A qué hora juega hoy Tim Payne, el futbolista de la selección de Nueva Zelanda que se volvió viral por la campaña de un influencer argentino

Franco Colapinto contó su preparación para Mónaco y por qué el Gran Premio tiene “el día más importante del año” en la F1

El emotivo video de Exequiel Palacios con su familia antes de viajar al Mundial con la selección argentina

TELESHOW

Del espejo y la ducha a la calle y a los bares: el álbum personal de Sofía Solá de sus días en Barcelona

Del espejo y la ducha a la calle y a los bares: el álbum personal de Sofía Solá de sus días en Barcelona

Sofi Martínez recordó su historia de amor con Diego Leuco: “No estamos listos para ser amigos”

La contundente reacción de Nazarena Vélez al ver llorar a Barbie Vélez por las declaraciones de Fede Bal

El emotivo mensaje de Magnolia a Benjamín Vicuña en medio del reencuentro familiar

La estrategia de La China Suárez y Mauro Icardi para mostrar su viaje a Maldivas sin usar sus redes

INFOBAE AMÉRICA

El Niño 2026 se acerca y aumena la probabilidad de que se desarrolle antes de agosto: cómo impactaría en América Latina

El Niño 2026 se acerca y aumena la probabilidad de que se desarrolle antes de agosto: cómo impactaría en América Latina

La “excavación del siglo” y un misterio de 2.000 años: descubren el París romano bajo la explanada de Notre Dame

“Yo quiero que ese hombre pague”: Madre exige justicia ante el femicidio de su hija en Nicaragua

Banderas al viento en la frontera: El Salvador dota de útiles escolares a niños con doble nacionalidad

Israel enviará brigadas médicas y agrícolas a Honduras