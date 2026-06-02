Compras más chicas, menos visitas al súper y más descuentos: así cambió el consumo argentino, según un informe privado

Los supermercados enfrentan un escenario de menor frecuencia de compra y consumidores cada vez más selectivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el primer trimestre de 2026, el consumo masivo en la Argentina continuó mostrando señales de estancamiento, pese a cierta desaceleración en la caída de la actividad y a una recuperación apenas perceptible. Según mediciones privadas, el mercado sigue sin lograr un repunte sólido, ya que, por un lado, las compras se reducen y, por el otro, la conducta de los hogares revela un ajuste cada vez más marcado ante la presión sobre el poder adquisitivo.

Según el último relevamiento de Worldpanel by Numerator, la frecuencia de visita a las tiendas cayó 5,4% en el primer trimestre, mientras que la consultora NielsenIQ registró en supermercados una retracción del 4% en el volumen de ventas tanto en el acumulado del año como en abril de 2026.

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Detrás de ese cambio hay un deterioro de la percepción financiera de los hogares. Según Worldpanel, tres de cada 10 hogares manifiestan dificultades, mientras que la proporción de quienes dicen que el sueldo apenas alcanza para lo esencial pasó del 29% al 36% de los consultados. A su vez, quienes afirman controlar sus gastos sin limitaciones bajó del 46% al 38 por ciento. En tanto, la expectativa también se debilitó. Según el mismo informe, hace un año el 48% de los encuestados esperaba una mejora en sus finanzas y hoy ese número cae al 31 por ciento.

La compra se achica y se reorganiza alrededor del precio

El nuevo perfil del consumidor argentino se resume en compras más pequeñas, menos visitas al supermercado y mayor presión por encontrar valor. Según Worldpanel, los hogares buscan sostener hábitos a partir de la rotación de marcas, la reducción de formatos y el espaciamiento de las visitas al punto de venta sin resignar bienestar.

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Ese comportamiento se refleja en el tamaño de los envases que eligen los consumidores. Según Worldpanel, los productos en presentaciones pequeñas y medianas crecieron más de un 2% en volumen, mientras los formatos grandes y extra grandes retrocedieron 8,2% y 6,8%, respectivamente.

La búsqueda de promociones y precios más convenientes gana peso en las decisiones de compra de los hogares argentinos (Imagen ilustrativa Infobae)

También cambió el mapa de marcas. El mismo informe reveló que las marcas economy crecieron 2,1% en volumen, mientras las premium cayeron 2,6% y las mainstream 1,5%, una tendencia que el informe ubica en continuidad con el año anterior.

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La ejecutiva Maricel Masut, directora de Worldpanel by Numerator en Argentina, describió: “Los argentinos gestionan su realidad con un mayor control, selectividad y exigencia de valor para no modificar radicalmente sus hábitos”.

Supermercados pierden terreno y las promociones ganan peso

El canal moderno enfrenta una presión creciente. Por un lado, Worldpanel sostuvo que, sin promociones su volumen caería casi un 11%, mientras que NielsenIQ informó que en supermercados las transacciones bajaron 9% durante 2025 y que el golpe más fuerte se concentró en el ticket chico, las compras de menos de cinco artículos, con una contracción del 12 por ciento.

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La respuesta del consumidor es más planificada. Según NielsenIQ, el 61% de los shoppers organiza sus compras según la disponibilidad de promociones, el 39% elige principalmente por precio incluso por encima de los descuentos y el 57% combina tiendas para encontrar la mejor opción el día de la compra.

Ese cambio de criterio también redefinió los canales. Según NielsenIQ, el 30% de los productos en góndola ya está en promoción, una proporción que se duplicó en el último año, y el volumen de los artículos promocionados sigue en alza mientras cae el de los productos sin descuento.

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La cercanía ganó terreno en ese esquema. Según NielsenIQ, el 46% de quienes compran guiados por el precio prefiere tiendas de cercanía y lo hace de manera diaria, sobre todo en los sectores de menores ingresos.

El mercado se parte entre categorías que resisten y otras que retroceden

La debilidad del consumo no golpea a todos los rubros de la misma manera. Según Worldpanel by Numerator, el mercado quedó dividido: el 50% de las categorías recupera volumen y el otro 50% retrocede.

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Entre los segmentos que muestran mejora aparecen Alimentos Secos, con un alza de 1,4% en volumen, Infusiones, con 4,4%, y Lácteos, con 1,3%, según Worldpanel by Numerator. En el extremo opuesto, Bebidas Sin Alcohol registra la mayor caída en volumen, con -10,3%, y Refrigerados/Congelados la mayor baja en frecuencia, con -7 por ciento. NielsenIQ también detectó retrocesos en productos básicos. Según su informe, entre las categorías con mayores caídas figuran arroz, azúcar, yerba, leches, harinas, tissue y pastas secas.

Las promociones ya alcanzan a cerca de un tercio de los productos exhibidos en góndola, según NielsenIQ

El traslado del consumo fuera del supermercado ya tiene peso en la facturación. Según NielsenIQ, el canal de Almacenes representa el 34% de la facturación total de los canales relevados y los Autoservicios alcanzan el 15%.

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La competitividad de esos formatos también mejoró por precio. Según NielsenIQ, hacia finales de 2025 el 44% de las categorías en autoservicios había reducido su precio relativo frente a supermercados.

El comercio digital también amplía su participación dentro del retail argentino. Según NielsenIQ, el e-commerce gana peso en la facturación del canal moderno y registra un crecimiento del 4% en volumen frente a 2025 en los retailers Brick & Click y del 27% en las apps de delivery.

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El reporte de NielsenIQ agregó un dato sobre el cambio tecnológico en los hábitos de compra en la región: el 74% de los consumidores latinoamericanos acepta sugerencias de compra generadas por inteligencia artificial a partir de su historial y preferencias.