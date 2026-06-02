Los ataques a choferes en La Matanza no paran: un dramático nuevo crimen y cuatro detenidos por una ola de robos

El operativo de la Policía Bonaerense para detener a la banda de ladrones que atacaban a choferes

Otro chofer de aplicación fue asesinado en La Matanza. El crimen ocurrió a las 6:55 de hoy martes en la esquina de Andrade y Zinny, zona de Rafael Castillo.

El relato del hecho es tan inusual como dramático. El chofer fue baleado mientras conducía su Ford Kinetic blanco. Esta vez, al contrario de otros hechos similares, no lo mató un falso pasajero, sino un delincuente que se encontraba a la pesca y que continúa prófugo. El verdadero pasajero fue quien trasladó a la víctima en su propio Ford Kinetic al Hospital Néstor Kirchner, donde finalmente murió.

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La identidad del chofer asesinado, por lo pronto, se desconoce. La Policía Bonaerense continúa sus tareas en el lugar del hecho al cierre de esta nota, con un expediente a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza.

El crimen, confirmado a Infobae por fuentes del caso, está lejos de ser un hecho aislado. Los ataques a conductores de plataformas se repiten en CABA y el oeste del conurbano. Horas antes del crimen en Rafael Castillo, la Bonaerense, con los detectives de la Comisaría de Altos de Laferrere, arrestó a cuatro sospechosos acusados de asaltar a nueve choferes entre mediados de abril y comienzos de mayo. Fueron acusados, entre otros delitos, de tentativa de homicidio.

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La policía detuvo a varios integrantes de una banda de ladrones de Didi en La Matanza, incautando un arsenal de armas, municiones, teléfonos celulares y dinero en efectivo como prueba.

Los acusados fueron identificados como Tiziano Uriel Vázquez, de 21 años, Claudio Zárate, de la misma edad, Alan Ariel Hernández de 37 años y un menor de edad punible, de 16. El expediente en su contra comenzó el 2 de mayo, cuando un chofer denunció al 911 que fue asaltado a punta de pistola en la esquina de Antártida Argentina y Magnasco. Llevaba a dos hombres en su Volkswagen Up. De repente, a mitad de camino, un Renault Clio lo cruzó. Un grupo de hampones armados descendió de ese auto.

El chofer entregó su vehículo ante las amenazas. Sin embargo, por pura maldad, le dispararon a los pies. Fueron cuatro tiros; uno impactó en su tobillo izquierdo. El chofer fue trasladado en ambulancia al Hospital Paroissien, sin riesgo de perder la vida.

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Los allanamientos a los sospechosos terminaron con la incautación de un interesante lote de armas. Se encontró una pistola Bersa calibre .380 con siete balas en el cargador, una Bersa Thunder 9 milímetros montada a un kit RONI que simula la apariencia de una ametralladora, un rifle automático Halcón calibre .22, 14 cargadores, una tonfa policial y una moto con pedido de secuestro por robo en Ciudad Evita, así como 250 balas. El expediente está a cargo de la UFI N°1 descentralizada y la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°2.

Cristian Eduardo Pereyra, el chofer y docente asesinado en marzo

El crimen ocurrido en Rafael Castillo tampoco es el primero de su tipo ocurrido este año. Cristian Eduardo Pereyra, padre de una niña de tres años, fue asesinado a mediados de marzo sobre la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino. El principal sospechoso, detenido por el crimen, es un policía de la Bonaerense, un hombre atravesado por deudas, que baleó a Pereyra con su pistola reglamentaria.

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En territorio porteño, una banda de cinco sospechosos de Villa Lugano -entre ellos un chico de apenas doce años- fue detenida por la Policía de la Ciudad, acusada de once asaltos. Otros dos detenidos tienen 13 y 15 años. La misma modalidad se repite con fuerza en otros centros urbanos como la capital de Córdoba.