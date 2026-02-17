De pedir música a negociar compras: cómo los nuevos asistentes de voz tomarán decisiones por ti

Las nuevas capacidades inteligentes de los asistentes de voz permiten evaluar opciones, negociar y tomar decisiones automatizadas en Colombia. AMAZON

Las nuevas capacidades inteligentes de los asistentes de voz están transformando no solo la experiencia de compra sino la relación misma entre consumidores, comercios y tecnología. Lejos de limitarse a ejecutar comandos, los asistentes impulsados por inteligencia artificial ya empiezan a evaluar opciones, negociar y tomar decisiones en nombre del usuario. Esta revolución plantea interrogantes sobre la confianza y el control en una era de consumo automatizado.

Hasta ahora, la mayoría concebía a los asistentes como ejecutores de tareas simples: reproducir música, consultar el clima o buscar información puntual. Esa etapa ha quedado atrás, afirma Janeth Rodríguez, vicepresidenta de Revenue para Infobip Latam. “Estamos entrando en una nueva etapa donde los asistentes de voz, además de seguir instrucciones, pueden evaluar opciones, tomar decisiones y resolver tareas complejas”, explicó.

Según la vocera, este avance “cambia por completo la manera como vamos a acceder a nuestros productos y servicios día a día”. Con la llegada de modelos basados en inteligencia artificial agéntica, el asistente virtual deja de ser un intermediario pasivo y se convierte en un representante digital con autonomía para actuar según el mejor interés del usuario.

El avance de la inteligencia artificial en asistentes virtuales transforma la experiencia de compra y la personalización de servicios para los usuarios colombianos. REUTERS/Kylie Cooper

La promesa de la IA conversacional se traduce en una experiencia de compra distinta. Ahora, un asistente de voz puede revisar el historial de compras del usuario, interpretar preferencias de talla o color, comparar opciones y completar la compra sin intervención directa. Este cambio permite una interacción que se siente “más cercana a un asistente personal que a un bot genérico”, destaca Rodríguez.

De acuerdo al Estudio de Apropiación Digital realizado por el Centro Nacional de Consultoría, el 24% de los colombianos ya usa herramientas de inteligencia artificial de forma activa, aunque apenas un 3% se considera experto. Rodríguez señala el potencial de la tecnología: “El consumidor podrá tener una experiencia más fluida y personalizada; para los comercios, será una oportunidad de reducir fricciones y acelerar la conversión, que es el talón de Aquiles de muchos comercios”.

La automatización mediante inteligencia artificial llega a un contexto donde los canales de voz han sido tradicionalmente los más costosos y difíciles de automatizar, de acuerdo con los expertos de Infobip: “Los gastos laborales representan entre el 60% y el 70% de los costos de operación de un contact center”. La madurez de la IA agéntica permite gestionar muchas de estas interacciones de modo autónomo, sin afectar la calidad.

El manejo responsable de plataformas de datos de clientes (CDP) es clave para que los asistentes inteligentes comprendan necesidades y personalicen la experiencia del cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manejo de datos de los asistentes con IA

El debate se centra ahora en el manejo de los datos de los dispositivos que usa IA. “Para que un asistente pueda decidir si cambia una dirección de entrega, recomienda un producto o gestiona una devolución, necesita comprender quién es el cliente, qué ha comprado y cuál es su vínculo con la marca”. Aquí, el uso responsable de plataformas de datos de clientes (CDP) resulta esencial.

La introducción de asistentes cada vez más independientes implica una nueva exigencia para los usuarios: aprender a confiar y comprender las implicaciones de las decisiones automatizadas en su vida cotidiana. Rodríguez remarca que la pedagogía digital se vuelve indispensable, “especialmente en hogares cada vez más conectados”.

Desde la perspectiva comercial, el desafío es evitar la percepción de invasividad. “El reto será diseñar experiencias donde el asistente actúe como un facilitador y no como un actor invasivo”. Esto implica establecer reglas claras, opciones de control para el usuario y una comunicación transparente sobre cómo y por qué el asistente toma ciertas decisiones.

Los altavoces minimalistas también sirven como asistentes si se configura con el ecosistema de Google o el propio Samsung. (Samsung Colombia)

IA en sistemas de sonido Samsung

En el contexto de esta transformación tecnológica, Samsung ha puesto en el mercado una nueva generación de equipos de sonido integrados con asistentes inteligentes.

Hun Lee, vicepresidente ejecutivo del negocio de Visual Display de Samsung Electronics, afirma: “Durante más de una década, Samsung ha dado forma a la evolución del audio doméstico a través de acústica avanzada, funciones inteligentes y un diseño bien pensado”.

La barra HW-Q990H representa el modelo más inmersivo de la marca, al incorporar la tecnología Sound Elevation para centrar las voces y Auto Volume para mantener la estabilidad sonora entre escenas. Su configuración de 11.1.4 canales ofrece un sonido potente y envolvente, apoyado por inteligencia artificial.

Entre los nuevos lanzamientos destaca la barra HW-QS90H, un modelo todo-en-uno orientado a espacios flexibles, que ofrece 7.1.2 canales y graves profundos sin necesidad de subwoofer externo. La serie Music Studio, creada por el diseñador Erwan Bouroullec, suma altavoces WiFi como el Music Studio 7, con rendimiento espacial en 3.1.1 canales y graves con mínima distorsión, y el compacto Music Studio 5, adaptado a hogares donde la estética es prioridad.

Para 2026, el Modo Sinfonía permitirá conectar hasta cinco dispositivos de sonido Samsung a un solo televisor, ajustando el audio a las características del espacio. Además, la app SmartThings centraliza el control de la experiencia sonora y la gestión de asistentes de voz desde el celular.