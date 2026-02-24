Tecno

Pronto podrías programar mensajes en WhatsApp sin descargar apps externas

La función se encuentra en fase beta para iOS y aún no tiene fecha oficial de lanzamiento

Se espera que la función de mensajes programados esté disponible de forma gratuita para todos los usuarios de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp está avanzando en el desarrollo de una función largamente solicitada: la programación de mensajes. Esta opción permitirá a los usuarios escribir un mensaje y seleccionar la fecha y hora exactas para su envío automático, sin depender de aplicaciones externas ni complejos atajos del sistema operativo.

La novedad ha sido detectada en la versión beta 26.7.10.72 para iOS a través del programa TestFlight, aunque aún no está disponible ni siquiera para los usuarios beta.

Cómo funcionará la programación nativa en WhatsApp

La función estará habilitada tanto para chats individuales como grupales, ampliando las posibilidades de comunicación dentro de la plataforma. Según información revelada por WABetaInfo, el procedimiento será sencillo: el usuario redactará el mensaje, accederá a la opción de programación, elegirá el día y la hora deseados, y el texto quedará en cola de envío hasta el momento establecido.

Los mensajes podrán programarse tanto en conversaciones individuales como en chats grupales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez llegada la hora seleccionada, WhatsApp enviará el mensaje de forma automática, sin necesidad de intervención adicional.

Para facilitar el control, WhatsApp implementará una sección específica dentro de la pantalla de información de cada chat. Allí se podrá consultar cuántos mensajes están programados, gestionar su contenido y eliminarlos si así se desea.

Si el usuario borra un mensaje antes de su envío, este desaparecerá sin dejar rastro ni generar notificaciones para el destinatario, garantizando la privacidad y el control total sobre la comunicación.

WhatsApp mostrará los mensajes programados en una sección especial dentro de cada chat. (Reuters)

A diferencia de las Business Broadcasts, que ya permiten la programación de mensajes pero solo para empresas y bajo pago, esta nueva herramienta será gratuita y estará disponible para toda la base de usuarios de WhatsApp. La posibilidad de programar mensajes responde a una demanda recurrente de quienes buscan mayor flexibilidad en la gestión del tiempo y la comunicación digital.

Ventajas y contexto frente a la competencia

La utilidad de la programación de mensajes abarca desde felicitaciones de cumpleaños y recordatorios personales hasta la gestión de comunicaciones laborales. En el ámbito profesional, permitirá escribir mensajes fuera del horario de oficina y programar su envío para horas laborales, evitando así interrupciones o molestias a colegas y clientes en momentos inadecuados.

Sin embargo, WhatsApp no es pionera en esta función. Telegram ya ofrece desde hace años la posibilidad de programar mensajes en chats, grupos y canales, diferencia que ha utilizado como argumento frente a WhatsApp en su estrategia de crecimiento.

El usuario podrá cancelar cualquier mensaje programado antes de su envío, sin notificaciones al destinatario. (Reuters)

Hasta ahora, los usuarios de WhatsApp en iOS debían recurrir a la aplicación Shortcuts de Apple para crear automatizaciones, un método menos intuitivo y accesible que una solución integrada.

La decisión de WhatsApp de sumar esta funcionalidad se produce en un contexto de competencia creciente entre plataformas de mensajería. Con más de 2.000 millones de usuarios activos, la aplicación apuesta por fortalecer su posición y responder a las expectativas de quienes buscan herramientas más avanzadas sin sacrificar la sencillez y estabilidad que la caracterizan.

Por ahora, la fecha de lanzamiento de la función de mensajes programados no ha sido confirmada y no está claro si se extenderá a WhatsApp Channels. Se prevé que, tras las pruebas con usuarios beta, la opción llegue de forma gradual al resto de la comunidad.

