WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de marzo de 2026

Teléfonos Android y iPhone lanzados hace un década tienen altas probabilidades de no poder acceder a fotos, conversaciones o archivos guardados en la aplicación de Meta

Los usuarios deben verificar el
Los usuarios deben verificar el sistema operativo de sus dispositivos para evitar sorpresas al navegar en la app.(Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON)

WhatsApp dejará de funcionar en celulares con sistemas operativos antiguos a partir del 1 de marzo de 2026, medida que responde a la necesidad de proteger los datos y garantizar la eficiencia de la plataforma.

La decisión de Meta impactará sobre todo a quienes utilizan dispositivos lanzados antes de 2014, porque estos modelos ya no cuentan con soporte de sus fabricantes y corren riesgos crecientes de seguridad.

Esta modificación en los requisitos de compatibilidad afectará a usuarios de Android y Apple. En los dispositivos con Android, la app dejará de funcionar si el sistema operativo es anterior a Android 5.0 Lollipop. En cuanto a los iPhone, la aplicación exigirá iOS 15.1 o superior.

Los dispositivos Android con versiones
Los dispositivos Android con versiones anteriores a Android 5.0 Lollipop y los iPhone sin iOS 15.1 quedarán excluidos del soporte de WhatsApp en 2026. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Quienes no puedan actualizar sus teléfonos verán bloqueado su acceso definitivo a la app de mensajería, es decir, no podrán abrir, descargar o actualizar la herramienta.

Cuáles son los teléfonos que perderán acceso a WhatsApp en Marzo de 2026

Entre los teléfonos afectados figuran modelos de marcas reconocidas. Samsung Galaxy S4 mini, Samsung Galaxy S3, Sony Xperia M, LG Optimus L7 II y Motorola Moto E (1.ª generación) son algunos de los dispositivos que quedarán excluidos.

Estos teléfonos, que ya no reciben soporte oficial ni pueden actualizar a versiones recientes del sistema operativo, no solo perderán acceso a nuevas funciones de WhatsApp, sino que permanecerán expuestos a riesgos por la falta de parches de seguridad.

Los datos de aquellos usuarios
Los datos de aquellos usuarios afectados por la medida están expuestos a diferentes riesgos de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ecosistema de Apple, el cambio afecta a quienes utilizan modelos como el iPhone 6, iPhone 6 Plus y sus predecesores. Estos no son compatibles con iOS 15.1, requisito mínimo para que WhatsApp siga funcionando a partir de marzo de 2026.

La razón es que limitar la compatibilidad permite a la empresa enfocar el desarrollo y mantenimiento en dispositivos más actuales, concentrando recursos en segmentos donde se agrupa la mayor cantidad de usuarios activos y mejorando continuamente la protección de datos personales.

Qué hacer si un celular se encuentra entre los modelos afectados

Los usuarios que se vean afectados podrán respaldar sus mensajes antes de que se pierda el acceso a la aplicación. La pauta a seguir es realizar una copia de seguridad de las conversaciones y archivos importantes, ya sea a través de Google Drive para Android o iCloud para iPhone.

Se debe realizar una copia
Se debe realizar una copia de seguridad de toda la información almacenada en la cuenta de WhatsApp a través de Google Drive. (Foto: Europa Press)

Si el teléfono permite actualizarse a un sistema operativo compatible, es posible mantener la aplicación sin inconvenientes. Si no, la única alternativa viable será migrar a un modelo que cumpla con los nuevos requisitos técnicos.

WhatsApp asegura a sus usuarios que recibirán notificaciones con suficiente antelación para que estos pasos puedan cumplirse sin contratiempos.

En este sentido, ante la imposibilidad de actualización, revisar el modelo de dispositivo y tomar medidas preventivas se transforma en una recomendación indispensable para evitar la pérdida de información importante.

Cómo saber la versión del sistema operativo en Android y iPhone

Para conocer la versión de software en Android, hay que acceder a Ajustes, seleccionar Acerca del teléfono y luego Información de software; allí está la “Versión de Android”. En iPhone, el proceso es similar: ir a Ajustes, pulsa en General y seleccionar Información, donde aparecerá el número junto a “Versión de iOS”.

En casos donde no sea
En casos donde no sea posible actualizar el software se debe cambiar de smartphone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el sistema actualizado es vital para la seguridad y el rendimiento. Ambos dispositivos suelen ofrecer una opción de Actualización de software en el mismo menú, permitiendo descargar las últimas mejoras de forma gratuita.

De qué forma realizar una copia de seguridad de WhatsApp en Android y iPhone

En Android, WhatsApp utiliza Google Drive. Hay que abrir la app, tocar los tres puntos verticales e ir a Ajustes > Chats > Copia de seguridad. Pulsa en “Guardar” para subir tus datos a la nube.

Asimismo, en iPhone, la copia se aloja en iCloud. Hay que ir a Configuración dentro de WhatsApp, seleccionar Chats > Copia de seguridad y pulsar “Realizar copia ahora”. Es fundamental verificar que hay espacio suficiente en la cuenta de Google o iCloud antes de iniciar.

