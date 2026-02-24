Más allá del sueldo: por qué el “salario emocional” es la única forma de retener talento en la era IA

Más del 70% de trabajadores y managers priorizan organizaciones con experiencia del empleado basada en inteligencia artificial, según el informe de Deloitte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más del 70 % de los trabajadores y managers a nivel global eligen organizaciones capaces de ofrecer una propuesta de valor ajustada a un entorno impulsado por inteligencia artificial, lo que convierte la experiencia del empleado en un factor fundamental para la sostenibilidad y el desempeño empresarial, según el informe Deloitte 2025 Global Human Capital Trends Report.

Plataformas basadas en inteligencia artificial transforman la gestión del talento humano

El informe de Deloitte detalla que la integración de la inteligencia artificial en la experiencia del empleado no solo determina la capacidad de atraer y retener talento, sino que también, incide directamente en el rendimiento individual y colectivo.

Las soluciones tecnológicas especializadas permiten automatizar tareas, centralizar información crítica y brindar experiencias digitales ágiles que responden a las expectativas de los colaboradores actuales.

El informe Deloitte 2025 Global Human Capital Trends destaca la experiencia del empleado como clave para la sostenibilidad y el desempeño empresarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las herramientas más destacadas se encuentra Kactus, una plataforma que incorpora algoritmos de inteligencia artificial dedicados a optimizar la gestión del talento.

El sistema automatiza la atracción de hojas de vida y valida el ajuste de los perfiles frente a los requisitos de los cargos mediante análisis de habilidades y experiencia relevante. Esto facilita procesos de selección más ágiles, objetivos y eficientes, lo que representa una ventaja estratégica para las áreas de talento humano.

El software de Digital Ware proporciona funcionalidades concretas orientadas a la eficiencia, como el autoservicio de colaboradores, acceso a datos laborales en tiempo real, trazabilidad de procesos, módulos de evaluación del desempeño, gestión de formación y beneficios, así como herramientas que fomentan la interacción transparente entre equipos y organización.

La integración de inteligencia artificial transforma la gestión del talento humano, optimizando procesos de atracción, retención y evaluación de personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma también posibilita la centralización de planes de desarrollo profesional, la automatización de evaluaciones por competencias y la generación de reportes que visibilizan brechas y oportunidades de mejora.

Experiencia integral y datos para reforzar pertenencia y reducir la rotación

Actualmente, la capacidad de captar y retener talento ya no depende solo de la compensación económica. La experiencia integral del colaborador en la organización se posiciona como diferenciador central. El uso de tecnología avanzada, analítica de datos e inteligencia artificial permite anticipar riesgos, personalizar la gestión del talento y construir ambientes de trabajo más transparentes, ágiles y centrados en las personas.

Digital Ware explica sobre soluciones para cubrir necesidades estratégicas, como la gestión eficiente de nómina, beneficios, seguimiento del desempeño, capacitación continua y automatización de procesos administrativos.

El software de Digital Ware centraliza información crítica y automatiza tareas administrativas, mejorando la eficiencia y la trazabilidad en talento humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La analítica de datos permite identificar patrones de rotación, riesgos de fuga, niveles de satisfacción y proyecciones futuras, habilitando decisiones más estratégicas y preventivas enfocadas a la retención.

Las funcionalidades destinadas al “salario emocional” y la transformación cultural, como el reconocimiento de competencias o la celebración de aniversarios laborales mediante quinquenios, refuerzan el sentido de pertenencia y forman palancas clave para promover la retención del talento.

Organizaciones que han implementado este tipo de soluciones concluyen que hay mayor eficiencia administrativa, reducción de tiempos en procesos esenciales y mejoras en la satisfacción de sus equipos. Se ha constatado una disminución en la rotación voluntaria y un fortalecimiento del clima laboral gracias a procesos más fluidos y accesibles, con un enfoque integral en la persona.

Dos figuras digitales de inteligencia artificial intercambian datos en un entorno virtual de negociación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno “Job Hugging” marca tendencia: trabajadores colombianos apuestan por la estabilidad frente a la revolución tecnológica

El último informe presentado por ManpowerGroup Colombia revela que la transformación digital impulsada por la Inteligencia Artificial (IA) está generando una tensión inédita en el mercado laboral. Aunque la mayoría de los trabajadores confía en sus habilidades actuales, el informe advierte que la brecha entre la integración de la IA y el bienestar de los empleados representa un desafío inmediato para las empresas.

De acuerdo con el Barómetro de Talento 2026, las organizaciones enfrentan la urgencia de equilibrar la adopción tecnológica con la protección de la seguridad y la confianza del capital humano, definiendo así el futuro de la retención y la productividad laboral, según detalló el medio ManpowerGroup Colombia.

En la medición de ManpowerGroup Colombia, 70% de la fuerza laboral declaró experimentar niveles críticos de agotamiento, mientras que 64% de quienes permanecen en sus empleos demanda entornos que prioricen la salud mental y el desarrollo profesional. Estas cifras, que surgen en el último tercio del informe, marcan un giro frente a expectativas tradicionales sobre los beneficios inmediatos de la tecnología en la reducción de carga laboral.

El potencial humano continúa siendo el recurso más valioso para las empresas, pero identifica una brecha creciente entre la velocidad de incorporación de la IA y la percepción de beneficio real para el trabajador. Javier Echeverri, presidente de ManpowerGroup Colombia, describió el contexto actual afirmando que las compañías están ingresando en una era donde la IA “debe consolidarse como un amplificador del ingenio humano y no como su sustituto”.