IBM sufre su mayor caída en dos décadas tras lanzamiento de una nueva IA de Anthropic

La herramienta de inteligencia artificial promete revolucionar la modernización de sistemas COBOL, un servicio clave para la tecnología estadounidense

IBM perdió más de 31.000
IBM perdió más de 31.000 millones de dólares en valor de mercado tras el anuncio de Claude Code. (Reuters)

Las acciones de IBM sufrieron una caída histórica el lunes 23 de febrero de 2026, con un desplome del 13%, el más pronunciado en más de veinte años, tras la irrupción de la startup de inteligencia artificial Anthropic y el lanzamiento de su herramienta Claude Code, capaz de transformar el sector de modernización de software legado.

Esta IA, diseñada para optimizar la gestión y actualización de código COBOL, generó preocupación en Wall Street y desencadenó una venta masiva de acciones en el sector tecnológico, según reportó Bloomberg.

Claude Code: el desafío a un modelo de negocio tradicional

La aparición de Claude Code impactó en la estructura de negocio de empresas como IBM, que han sostenido durante décadas su rentabilidad en la modernización de sistemas basados en COBOL. Este lenguaje, desarrollado en los años 50 y 60, sigue siendo esencial para el funcionamiento de sistemas financieros, cajeros automáticos, líneas aéreas y servicios gubernamentales.

Forbes indicó que COBOL procesa hasta el 95% de las transacciones en cajeros automáticos de Estados Unidos y que cientos de miles de millones de líneas de este código se ejecutan diariamente en sistemas críticos.

Anthropic apunta a transformar el
Anthropic apunta a transformar el sector con Claude Code, su herramienta de inteligencia artificial que pone en jaque el negocio tradicional de IBM. (Reuters)

El desafío para los grandes consultores tecnológicos radica en la falta de personal calificado capaz de mantener y actualizar este tipo de software. La escasez de especialistas y los procesos complejos y costosos han hecho que la modernización de COBOL se perciba como una tarea titánica.

Tradicionalmente, firmas como IBM, Accenture y Cognizant han ofrecido servicios de consultoría con equipos numerosos dedicados a mapear dependencias, documentar procesos y detectar riesgos, una labor que podía tomar años y requerir inversiones millonarias.

Según el blog de Anthropic, Claude Code automatiza el análisis de dependencias, la documentación de flujos de trabajo y la identificación de riesgos en grandes bases de código, reduciendo de forma radical el tiempo y el costo de la modernización.

“Claude Code puede ayudar a modernizar bases de código COBOL al mapear dependencias en miles de líneas, documentar flujos e identificar riesgos que tomarían meses a los analistas humanos”, indicó la compañía. Esta automatización implica un cambio de paradigma para los servicios de actualización tecnológica.

Claude Code automatiza tareas clave
Claude Code automatiza tareas clave en la modernización de sistemas COBOL, un área central para IBM. (Anthropic)

El efecto fue inmediato: las acciones de IBM cayeron un 13% al cierre de la jornada, alcanzando los USD 223,39 y perdiendo más de USD 31.000 millones en valor de mercado, según datos de Bloomberg. El propio mes de febrero ya había sido negativo para IBM, con una pérdida acumulada del 27%, la peor desde 1968.

Reacciones del mercado y el sector tecnológico

El golpe de Anthropic tuvo repercusiones más allá de IBM. Otras empresas con fuerte presencia en modernización de sistemas legados, como Accenture y Cognizant Technology Solutions, también sufrieron bajas en sus cotizaciones.

La jornada estuvo marcada por una fuerte volatilidad bursátil, alimentada por la incertidumbre sobre los efectos de la inteligencia artificial en la industria tecnológica y las advertencias sobre posibles impactos negativos de la automatización.

Forbes explicó que la presión sobre el mercado se intensificó tras la publicación reciente de una nueva función de seguridad de Claude Code orientada a detectar vulnerabilidades en bases de código, lo que arrastró a la baja a los títulos de firmas de ciberseguridad como CrowdStrike y Zscaler.

La escasez de expertos en
La escasez de expertos en COBOL y el avance de la automatización plantean nuevos desafíos para IBM y sus competidores. (Reuters)

El temor a una disrupción acelerada por la inteligencia artificial afecta tanto a los desarrolladores de software como a todo el ecosistema de empresas dedicadas al mantenimiento y mejora de tecnologías heredadas.

A pesar de la magnitud de la caída bursátil, algunas voces en el sector financiero llamaron a la cautela. El analista Adam Turnquist, de LPL Financial, sostuvo que la volatilidad refleja más un cambio en la narrativa de mercado que una caída real en ingresos o beneficios.Desde

JPMorgan calificaron de “lógica rota” la idea de que la inteligencia artificial destruirá el negocio de software, mientras que Dan Ives, de WedBush Securities, declaró a CNBC que la venta masiva fue “la transacción más desconectada que he visto en mi carrera en Wall Street”.

Los números muestran que IBM perdió cerca de USD 32.000 millones en valor en pocos días, situando su capitalización en torno a USD 208.700 millones. El desafío para la compañía radica en adaptar su oferta de servicios ante la aceleración de la automatización y el envejecimiento de la base de expertos en COBOL, formación que solo imparten actualmente unas pocas universidades, según Anthropic.

