Sam Altman desenmascara a las empresas: “culpan a la IA de despidos que han hecho igual”

Sam Altman, CEO de OpenAI, empresa responsable de ChatGPT, afirmó que muchas compañías atribuyen sus despidos a la inteligencia artificial, aunque en realidad ni siquiera han implementado esta tecnología.

“No sé el porcentaje exacto, pero existe cierto ‘AI washing’, donde se culpa a la IA de despidos que, en realidad, las propias empresas hubieran realizado de todas formas”, señaló Altman en una entrevista con CNBC-TV18.

Estas declaraciones se dan en un contexto donde el impacto real de la IA en el empleo sigue siendo motivo de debate.

Un estudio reciente de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos reveló que, entre miles de ejecutivos encuestados en dicho país, Reino Unido, Alemania y Australia, casi el 90% afirmó que la IA no ha tenido impacto en el empleo en sus empresas durante los últimos tres años.

A pesar de esto, algunos líderes tecnológicos advierten sobre un impacto mayor. Dario Amodei, CEO de Anthropic, ha alertado sobre una posible reducción masiva de empleos de oficina, estimando que la IA podría eliminar hasta el 50% de los puestos iniciales en el sector de cuello blanco.

Por su parte, Sebastian Siemiatkowski, CEO de Klarna, anticipó que la empresa recortaría un tercio de su plantilla para 2030, en parte debido a la aceleración de la IA. De acuerdo con el Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial, aproximadamente el 40% de los empleadores planea reducir personal en el futuro como consecuencia del avance de esta tecnología.

Altman reconoció que la IA provocará un mayor desplazamiento laboral, pero también la creación de nuevos puestos relacionados con la tecnología.

“Veremos nuevos tipos de empleos, como sucede en cada revolución tecnológica”, afirmó. “Sin embargo, espero que el impacto real de la IA en el empleo sea cada vez más visible en los próximos años”, agregó.

Qué habilidades recomienda Altman dominar en la era de la IA

Sam Altman, CEO de OpenAI, ha identificado las habilidades más valiosas en la era de la inteligencia artificial. Durante una sesión pública, el responsable de ChatGPT afirmó que las habilidades blandas son esenciales en el contexto actual.

Altman destacó que la iniciativa, la capacidad para generar ideas, la resiliencia y la adaptabilidad a un entorno dinámico serán más importantes que cualquier conocimiento técnico específico.

El ejecutivo también resaltó su experiencia como inversor en startups, observando cómo una persona puede desarrollar estas competencias en programas intensivos de formación:

“Me sorprendió ver cómo, en un bootcamp de tres meses, alguien puede adquirir un alto nivel de competencia en estas áreas”. Altman subrayó que estas habilidades pueden aprenderse y resultan fundamentales para adaptarse al nuevo panorama tecnológico.

Cuál fue la polémica defensa de Altman al consumo de la IA

El debate sobre el impacto energético de la inteligencia artificial sumó una voz clave cuando Sam Altman, CEO de OpenAI, defendió el alto consumo eléctrico necesario para desarrollar modelos avanzados.

Altman afirmó que la energía utilizada para entrenar sistemas de IA debe verse como parte del progreso tecnológico, y la comparó con la inversión de recursos que implica formar a una persona durante años.

“Entrenar un modelo de IA requiere mucha energía, pero también cuesta mucha energía formar a un ser humano: son unos veinte años de vida y toda la comida consumida antes de alcanzar la inteligencia”, sostuvo durante la cumbre India AI Impact 2026.

El entrenamiento de estas tecnologías demanda enormes volúmenes de datos procesados en centros de cómputo especializados, que funcionan con miles de servidores de alto rendimiento y requieren un suministro eléctrico constante.

En 2023, los centros de datos consumieron el 4,4% de la electricidad en Estados Unidos, una cifra que podría triplicarse para 2028.

La rápida expansión de la IA también incrementa el consumo de agua, las emisiones y los residuos electrónicos, lo que plantea importantes desafíos de sostenibilidad, según Mahmut Kandemir, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería de la Universidad Estatal de Pensilvania.