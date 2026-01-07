Tecno

Informe revela que ChatGPT viene perdiendo usuarios frente a Gemini en los últimos 12 meses

El chatbot de OpenAI perdió más de 20 puntos porcentuales de participación en el tráfico global de IA generativa entre 2025 y 2026

El dominio de ChatGPT en el tráfico global de páginas de inteligencia artificial generativa sufrió una caída sostenida durante los últimos doce meses, mientras Gemini, la plataforma de Google, superó el 20% de participación en visitas web y móviles, según datos de SimilarWeb.

ChatGPT, desarrollado por OpenAI, inició 2025 con una posición dominante, acumulando el 86,7% del tráfico global entre los principales portales de inteligencia artificial generativa. A comienzos de enero de 2026, esa cifra se redujo a 64,5%. Al mismo tiempo, Gemini, la propuesta de Google, escaló del 5,7% al 21,5% en el mismo período, alcanzando su máximo histórico de cuota de visitas.

El registro mensual de la consultora revela que la caída de ChatGPT fue progresiva, mientras que Gemini creció de forma constante. En junio de 2025, ChatGPT descendió al 78,6% y Gemini subió al 8,6%. Tres meses después, los porcentajes se ubicaron en 74,1% y 12,9%, respectivamente.

Para diciembre, ChatGPT marcaba 68% y Gemini, 18,2%. Otros actores como DeepSeek, Grok (de xAI), Perplexity, Claude (de Anthropic) y Copilot (de Microsoft) también sumaron participación, aunque en menor proporción.

El comportamiento alimenta la hipótesis de que una parte relevante de los usuarios de ChatGPT explora nuevas alternativas ante el avance de productos especializados. La multiplicación de modelos de inteligencia artificial generativa, tanto de código abierto como propietarios, ha fragmentado la atención y el uso entre diferentes plataformas, debilitando el monopolio que OpenAI sostuvo en el inicio del auge de los asistentes de IA.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, declaró una “situación de código rojo” en una comunicación interna dirigida a sus equipos, donde ordenó pausar proyectos secundarios y enfocarse en el perfeccionamiento de sus servicios más utilizados. Altman advirtió que la pérdida de cuota frente a Gemini y otros competidores representa un reto directo a la posición de liderazgo de la empresa.

La consultora SimilarWeb advirtió que los datos reflejan la cantidad de visitas, no de usuarios únicos, por lo que las cifras absolutas deben interpretarse con cautela, aunque las tendencias resultan claras. El análisis abarca tanto el tráfico web como móvil de los sitios principales de inteligencia artificial generativa a escala mundial.

En paralelo, OpenAI confirmó que ChatGPT dejará de estar disponible en WhatsApp a partir del 15 de enero de 2026, luego de un cambio en las políticas de uso de Business API de la plataforma de Meta. La empresa explicó que los usuarios deberán optar por las aplicaciones oficiales de ChatGPT en iOS, Android y web. El ajuste podría redirigir parte del tráfico hacia Meta AI y otras herramientas integradas en el ecosistema de la compañía.

El crecimiento de Gemini y la aparición de nuevos contendientes como Grok alimentan un entorno cada vez más competitivo, donde las preferencias de los usuarios se diversifican y las actualizaciones regulatorias o técnicas pueden modificar el acceso a los servicios de inteligencia artificial de uso masivo.

Alternativas a ChatGPT en diversas tareas

La expansión de los asistentes de inteligencia artificial ha generado la aparición de herramientas especializadas que superan a ChatGPT en funciones concretas. Pruebas realizadas por expertos en campos como literatura, ciencia, derecho y fotografía demostraron que ningún chatbot es capaz de dominar todos los escenarios de uso, por lo que la elección de la IA adecuada depende del tipo de tarea.

Claude, desarrollado por Anthropic, obtuvo mejores resultados en redacción de textos emocionales y en la revisión de documentos legales, mientras que el Modo IA de Google se posicionó como opción preferente para la búsqueda de información actualizada.

En el ámbito de la edición y creación de imágenes, Gemini, de Google, mostró un desempeño sobresaliente, logrando resultados realistas y precisos al modificar fotografías. Los especialistas destacaron la capacidad de esta IA para eliminar objetos o personas sin dejar rastros evidentes.

Sin embargo, las evaluaciones también señalaron limitaciones importantes en todos los asistentes, ya que las puntuaciones rara vez superaron el 70% en calidad de respuesta, y persisten errores cuando se enfrentan a consultas ambiguas o solicitudes de información muy específica.

