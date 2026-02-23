Tecno

Alerta del MIT: los chatbots fallan más cuando el usuario es vulnerable

Según la investigación, Claude 3 Opus mostró un rendimiento inferior con usuarios de Irán en comparación con los de Estados Unidos

Guardar
Según el estudio, los chatbots
Según el estudio, los chatbots ofrecen respuestas menos precisas a usuarios con menor nivel educativo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una investigación del Centro para la Comunicación Constructiva (CCC) del MIT advierte que los modelos de lenguaje más avanzados presentan sesgos, lo que afecta la calidad de las respuestas que reciben personas con menor dominio del inglés, bajo nivel educativo o que residen fuera de Estados Unidos. Esta brecha amenaza con intensificar la desigualdad en el acceso global a la información.

Chatbots e IA: ¿realmente democratizan el acceso a la información?

El auge de los modelos de lenguaje extenso (LLM) como GPT-4 de OpenAI, Claude 3 Opus de Anthropic y Llama 3 de Meta generó la expectativa de una revolución en el acceso equitativo al conocimiento. Estas herramientas, promovidas como aliadas para democratizar la información, prometen una interfaz intuitiva y universal, sin importar el origen o nivel educativo del usuario.

Sin embargo, el estudio presentado por el CCC del MIT en la Conferencia AAAI de Inteligencia Artificial revela una realidad preocupante: los sistemas de IA tienden a ofrecer respuestas menos precisas y veraces a quienes más podrían beneficiarse de ellos.

Claude 3 Opus se negó
Claude 3 Opus se negó a responder casi el 11% de las preguntas formuladas por usuarios con bajo nivel educativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la autora principal, Elinor Poole-Dayan, “esa visión no puede hacerse realidad sin garantizar que los sesgos del modelo y las tendencias perjudiciales se mitiguen de forma segura para todos los usuarios, independientemente de su idioma, nacionalidad u otros datos demográficos”.

Bajo rendimiento sistemático y sesgo en los asistentes de IA

Para evaluar el desempeño de los chatbots, los investigadores analizaron cómo respondían tres de los modelos más avanzados a preguntas extraídas de dos conjuntos de datos: TruthfulQA (que mide la veracidad) y SciQ (que evalúa la precisión en ciencias). A cada consulta se le añadió una breve biografía del usuario, variando el nivel educativo, dominio del inglés y país de origen.

Los resultados fueron claros: la precisión de las respuestas disminuyó significativamente cuando las preguntas provenían de usuarios con menor educación formal, bajo dominio del inglés o procedentes de países fuera de Estados Unidos.

Una investigación del MIT advierte
Una investigación del MIT advierte que los modelos de lenguaje más avanzados presentan sesgos significativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es pertinente indicar que la caída fue aún más marcada en personas que reunían varias de estas características, quienes recibieron respuestas de menor calidad y veracidad.

El estudio también identificó diferencias notables en función del país. Por ejemplo, Claude 3 Opus mostró un rendimiento inferior con usuarios de Irán en comparación con los de Estados Unidos, incluso cuando tenían niveles educativos equivalentes.

Negativas, lenguaje condescendiente y trato desigual

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue la frecuencia con la que los modelos se negaron a responder preguntas a usuarios vulnerables. Claude 3 Opus, por ejemplo, se negó a responder casi el 11% de las preguntas formuladas por usuarios con bajo nivel educativo y que no eran angloparlantes nativos, frente a solo el 3,6% en el grupo de control sin biografía del usuario.

Un chatbot es un programa
Un chatbot es un programa informático diseñado para simular conversaciones humanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los investigadores detectaron casos de lenguaje condescendiente o incluso burlón en las respuestas. Claude respondió de manera paternalista el 43,7% de las veces a usuarios con menor nivel educativo, mientras que esa cifra no superó el 1% para usuarios con mayor formación.

En algunos casos, el modelo imitó un inglés deficiente o empleó un dialecto exagerado, y evitó responder ciertas preguntas técnicas o científicas para usuarios de Irán o Rusia.

Jad Kabbara, investigador y coautor, señaló: “Observamos la mayor disminución de la precisión en el usuario que no es hablante nativo de inglés y tiene un nivel educativo más bajo”. Kabbara advirtió que estos efectos negativos “se agravan de forma preocupante”, lo que puede propagar desinformación entre quienes menos recursos tienen para detectarla.

Las percepciones de menor competencia
Las percepciones de menor competencia hacia personas con menos estudios también se manifiestan en la evaluación de los chatbots. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones sociales y el riesgo de perpetuar desigualdades digitales

Los resultados del MIT reflejan patrones de sesgo sociocognitivo previamente documentados en humanos. Las percepciones de menor competencia hacia hablantes no nativos de inglés o personas con menos estudios también se manifiestan en la evaluación de los chatbots, lo que implica que la tecnología puede reproducir y amplificar prejuicios existentes.

Deb Roy, directora del CCC y coautora del informe, resalta la importancia de “evaluar continuamente los sesgos sistemáticos que pueden infiltrarse discretamente en estos sistemas, generando perjuicios injustos para ciertos grupos sin que ninguno de nosotros seamos plenamente conscientes”.

Las implicaciones son aún mayores considerando las nuevas funciones de personalización, como la memoria de usuario en ChatGPT, que pueden incrementar el riesgo de trato desigual a grupos históricamente marginados.

Elinor Poole-Dayan advierte: “Nuestros hallazgos sugieren que, en realidad, podrían exacerbar las desigualdades existentes al proporcionar sistemáticamente información errónea o negarse a responder consultas a ciertos usuarios”.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialIAChatbotsMITLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

¿Tu auto te cuida? Así funcionan los asistentes que evitan choques en segundos este 2026

Cada una de estas funciones incrementa la seguridad del conductor, peatones y otros actores viales, además de disminuir el riesgo de accidentes

¿Tu auto te cuida? Así

Advertencia global: artistas ganarán 24% menos por culpa de la inteligencia artificial

La proliferación de música, textos e imágenes generados por algoritmos dificulta la competencia para artistas humanos y profundiza la desigualdad en el acceso a la economía digital

Advertencia global: artistas ganarán 24%

Sam Altman defendió el impacto ambiental de la IA y lo comparó el consumo energético humano

El CEO de OpenAI sostuvo que los centros de datos modernos ya no dependen del agua para refrigeración, aunque advirtió la necesidad de acelerar la transición hacia energías limpias

Sam Altman defendió el impacto

A más de 100 años: cómo la batería de Edison inspira una nueva era de almacenamiento eficiente

Investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles, reinventaron el clásico diseño con materiales accesibles y técnicas de vanguardia, que permite cargas más rápidas y soporta miles de ciclos

A más de 100 años:

Ingeniero de Anthropic advierte que la IA llegará a todo trabajo digital y su irrupción será “dolorosa”

Boris Cherny, encargado del desarrollo de Claude Code señaló que en poco tiempo podría desaparecer profesiones como el ingeniero de software

Ingeniero de Anthropic advierte que
DEPORTES
Un futbolista le pidió matrimonio

Un futbolista le pidió matrimonio a su novia en el campo de juego y se separó a los tres días: “No voy a hablar mal”

“Dale campeón”: el guiño de Novak Djokovic a Tomás Etcheverry tras la consagración en Río

En defensa de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, los clubes decidieron suspender por cuatro días todos los partidos de fútbol

El análisis de Astrada y Ruggeri sobre la crisis de Gallardo en River: un DT “superado por la situación” y la “falta de líderes”

Con Bareiro y sin Cavani: la lista de citados de Boca Juniors y el probable equipo para el debut en la Copa Argentina

TELESHOW
Jimena Monteverde le envió un

Jimena Monteverde le envió un mensaje a Mirtha Legrand por su cumpleaños y preparó los tres platos favoritos de La Chiqui

Cacho Deicas presentó su primera canción tras su salida de Los Palmeras: “Esto va a matar”

El particular mensaje que escribió el hermano de Mauro Icardi en plena crisis familiar: “A pesar de la distancia”

La palabra de Mirtha Legrand en el día de su cumpleaños: “Disfrutemos de la vida”

La emoción de María Becerra al adoptar un perro en Miami: “¡Mirá lo que es, amor!”

INFOBAE AMÉRICA

Suiza congeló más de USD

Suiza congeló más de USD 880 millones en activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno

Fósiles prehistóricos, ríos subterráneos y estalagmitas gigantes: así es Hang Son Doong, la cueva más grande del mundo

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional acusó a Duterte de haber autorizado asesinatos en Filipinas

Estados Unidos atacó otra lancha narco en el Caribe: tres muertos

El veto de Hungría y Eslovaquia bloquea el paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia