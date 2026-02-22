Therian: por qué algunos adolescentes se identifican como animales y cuándo preocuparse

Therians: qué hay detrás del fenómeno juvenil que desafía la identidad y preocupa a familias y expertos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de los therians, personas que se identifican interna o espiritualmente como animales, ha ganado visibilidad en redes sociales y espacios públicos, generando debate y desconcierto entre familias, educadores y especialistas.

Esta tendencia, que se ha expandido globalmente, desafía los límites tradicionales de la identidad juvenil y plantea interrogantes sobre su impacto en la salud mental y la socialización.

La importancia de entender el fenómeno therian radica en su creciente presencia en la cultura digital y en la necesidad de identificar cuándo se trata de una expresión identitaria y cuándo puede requerir atención profesional.

El auge de los therians en redes sociales: identidad animal, viralización y señales de alarma - crédito EFE

¿Qué significa ser therian?

Ser therian va más allá del disfraz o la imitación. Según la psicóloga Florencia Rodríguez, quienes se reconocen bajo este término experimentan una conexión profunda y sostenida con una especie animal, sintiendo y pensando como si realmente fueran ese animal.

Esto diferencia a los therians de otras tribus urbanas, ya que su vivencia no es solo estética ni recreativa, sino una construcción identitaria compleja que suele manifestarse a través de conductas, rituales y formas de socialización propias.

La identidad therian no implica necesariamente la presencia de una patología. Sin embargo, es importante evaluar si la vivencia animal interfiere en la vida cotidiana, afecta el rendimiento escolar, laboral o las relaciones sociales, o si se acompaña de señales de alarma como aislamiento extremo, pensamiento desorganizado o conductas de riesgo.

Señales que requieren atención profesional

Especialistas aconsejan observar ciertas conductas que podrían indicar la necesidad de apoyo psicológico:

Dificultad para distinguir entre el juego y la realidad , perdiendo noción de la condición humana.

Pensamientos desorganizados o creencias de transformación física imposibles.

Ideación suicida, autolesiones o consumo problemático de sustancias.

Aislamiento social extremo, abandono de vínculos o responsabilidades básicas.

Si la identificación con la identidad animal lleva a abandonar actividades esenciales o genera sufrimiento profundo, la intervención profesional es imprescindible.

Therians y adolescentes: entre la búsqueda de identidad y la necesidad de acompañamiento adulto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué algunos adolescentes buscan referentes no humanos?

Durante la adolescencia, la búsqueda de identidad suele apoyarse en modelos externos. Algunos jóvenes, al percibir el mundo humano como un entorno hostil o poco afín, encuentran en la identidad animal una vía de expresión y pertenencia. Las comunidades digitales han facilitado la formación de estos grupos, brindando apoyo y sentido de pertenencia a quienes no se sienten comprendidos en su entorno inmediato.

El desafío para las familias es acompañar sin ridiculizar ni rechazar, pero también establecer límites claros respecto a responsabilidades y hábitos saludables. La psicóloga Rodríguez recomendó mantener el diálogo abierto, observar cambios en el comportamiento y acudir a profesionales ante señales de alerta.

El objetivo es evitar el aislamiento y fomentar actividades que favorezcan la creatividad, la socialización y el cumplimiento de obligaciones básicas.

Therian vs. furries: una diferencia clave

El auge de los therians ha generado confusión con la subcultura furry. Mientras que los furries participan de la representación artística y el cosplay de animales antropomórficos, los therians describen su identidad como involuntaria, una afinidad interna con una especie animal que se expresa en conductas cotidianas y no solo en eventos o disfraces.

La popularidad de videos y encuentros de therians ha generado tanto muestras de apoyo como reacciones de incomodidad o crítica. Casos recientes en Uruguay, Argentina y México han alimentado la conversación sobre los límites de la expresión personal, la convivencia y la salud mental en la era digital.

Especialistas insisten en que el fenómeno debe observarse sin estigmatizar, priorizando la empatía y la información veraz.

El fenómeno therian plantea preguntas sobre la identidad, la pertenencia y la diversidad en internet. La clave para familias y educadores está en observar si la experiencia afecta negativamente la vida diaria.

Si la identidad animal se integra de forma armónica y no interfiere en el funcionamiento social, puede tratarse de una fase o una expresión identitaria. Pero si surgen conductas de riesgo, aislamiento o sufrimiento, la consulta profesional es fundamental.

El debate sobre los therians invita a repensar el acompañamiento adulto y la importancia de espacios de pertenencia seguros y saludables en la adolescencia digital.