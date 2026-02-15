Tecno

Qué son los ‘therian’ y por qué están marcando tendencia en las redes sociales

El auge de videos virales y convocatorias digitales ha convertido la identidad therian en un tema visible y controversial, marcando un cambio cultural en Argentina y el mundo digital

La escena se repite en distintas ciudades: jóvenes con máscaras y colas de animales, desplazándose en cuatro patas por plazas y parques, protagonizan videos virales en TikTok, Instagram y demás redes sociales que reavivan el debate sobre los ‘therian’.

Este fenómeno, que ha cobrado fuerza en redes sociales y espacios públicos de Montevideo y Buenos Aires, se ha convertido en tendencia y genera opiniones encontradas. Su relevancia actual radica en que la visibilidad de los therians refleja cómo internet y las plataformas digitales multiplican expresiones de identidad antes relegadas al ámbito privado.

Qué significa “therian” y de dónde surge el término

El término ‘therian’ deriva de “therianthropy”, palabra compuesta de raíces griegas que significan “bestia” y “ser humano”. Originalmente utilizada en taxonomía y en relatos mitológicos de transformación entre humano y animal, la noción se popularizó en los años noventa dentro de comunidades digitales.

En la actualidad, refiere a personas que sienten una identificación interna, espiritual o psicológica con un animal no humano, llamado ‘teriotipo’ dentro de la comunidad. Los casos más frecuentes corresponden a mamíferos como lobos, perros, zorros o felinos.

Cómo se manifiesta el fenómeno therian

Quienes se definen como therians explican que no se trata de disfraz o performance ocasional, sino de una vivencia profunda e involuntaria. La expresión pública suele incluir el uso de máscaras sencillas, colas y la práctica de “quadrobics”: correr, saltar o moverse en cuatro extremidades.

Videos de jóvenes replicando conductas animales y compartiendo tutoriales han impulsado la viralidad en plataformas como TikTok. Para muchos, esta práctica se convierte en una forma de identidad y socialización, aunque otros la consideran una actividad recreativa.

En Montevideo, una convocatoria en TikTok derivó en un encuentro en Plaza Independencia, donde la presencia de therians despertó curiosidad y cobertura en medios locales. En Buenos Aires, el fenómeno alcanzó notoriedad luego de que videos de adolescentes con máscaras de animales circularan ampliamente.

La exposición pública ha generado tanto muestras de apoyo como reacciones de incomodidad o burla. En diálogo con Infobae, especialistas y testigos subrayan que la mayoría de los therians son pacíficos y que la práctica suele limitarse a espacios recreativos o tiempos de ocio.

Diferencias entre therians y furries

El auge de los therians ha ido acompañado de confusiones con la subcultura furry, aunque presentan diferencias clave. Los furries, surgidos en convenciones de ciencia ficción en los años ochenta, participan del fandom de animales antropomórficos como una afición artística y lúdica, utilizando disfraces completos llamados “fursuits”.

En contraste, la identidad therian es descrita como involuntaria y fragmentaria: no se trata de representar a un personaje, sino de experimentar internamente la afinidad con una especie animal.

  • Therian: Identidad involuntaria, conexión espiritual o psicológica, comportamiento animal como expresión genuina.
  • Furry: Afición o estilo de vida, representación voluntaria, cosplay y creatividad artística.

Debate social y controversias recientes

La popularidad del fenómeno ha dado lugar a memes, debates y críticas en redes sociales. Casos recientes como el de un therian que mordió a una niña en Buenos Aires o reuniones públicas en plazas mexicanas han avivado la polémica. Algunos usuarios defienden el derecho de los therians a expresar su identidad, mientras otros cuestionan los límites de la convivencia en espacios compartidos.

Especialistas consultados por Infobae destacan que estos movimientos no son nuevos, sino que reflejan la evolución de comunidades online que encuentran en las redes sociales un canal de visibilidad inédito.

El fenómeno therian continúa desarrollándose y diversificándose, alimentado por la capacidad de las plataformas digitales para conectar a personas con intereses o identidades poco convencionales.

La tendencia, lejos de ser homogénea, abarca motivaciones identitarias, recreativas y sociales. La viralización de videos y encuentros públicos indica que, más allá de la confusión o el escepticismo, los therians han logrado instalar una conversación sobre identidad, pertenencia y diversidad en la era digital.

