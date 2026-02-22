Tecno

Steam regala Paragnosia, un juego de terror y anomalías: así puedes añadirlo gratis a tu biblioteca

La plataforma permite añadir el título a la biblioteca hasta el 23 de febrero, ofreciendo una experiencia de fenómenos paranormales y tensión en los jugadores

Steam regala Paragnosia: cómo conseguir
Steam regala Paragnosia: cómo conseguir gratis el nuevo juego indie de terror por tiempo limitado

Steam, la plataforma líder en distribución de videojuegos para PC, ha lanzado una promoción limitada que permite a los usuarios reclamar de forma gratuita Paragnosia, un juego independiente de terror desarrollado por Sine Coda.

Esta oferta, que estará disponible hasta el 23 de febrero a las 9:00 (hora peninsular española), ofrece la oportunidad de sumar a la biblioteca personal una experiencia de fenómenos paranormales y tensión por tiempo limitado, sin coste alguno.

La relevancia de esta promoción radica en que Paragnosia no es un título que haya pasado a ser free-to-play de forma permanente. Su precio habitual es de 3,99 euros, pero durante la semana de la oferta puede obtenerse gratis y conservarse para siempre, lo que lo convierte en una oportunidad atractiva para los aficionados al género de terror y para quienes buscan propuestas breves y originales.

Cuál es el nuevo juego que está regalando Steam

Paragnosia propone una experiencia de observación y supervivencia en el contexto de una casa encantada. El jugador asume el papel de una persona acosada por espíritus hostiles, con la misión de sobrevivir una última noche antes de realizar un ritual que los destierre definitivamente.

La mecánica central consiste en refugiarse en una habitación protegida por seis sellos mágicos y utilizar una cámara de vigilancia móvil para identificar y fotografiar las anomalías que intentan romper las defensas.

Durante ocho rondas consecutivas, las amenazas paranormales invaden el hogar, tratando de sabotear la cámara o acercarse a la sala segura. Cada vez que una anomalía logra eludir la vigilancia y no es fotografiada a tiempo, puede romper uno de los sellos protectores. Si los seis sellos son destruidos, el jugador pierde la partida. El objetivo es resistir hasta el amanecer, combinando observación atenta, gestión de recursos y rapidez de reacción.

Sine Coda describe Paragnosia como un “aperitivo” para los fans del terror. La campaña principal puede completarse en unos 45 a 180 minutos, lo que lo convierte en un título ideal para quienes buscan una experiencia intensa pero corta.

A pesar de su sencillez, el juego ha recibido un 92% de reseñas positivas en Steam, destacando su atmósfera inquietante, el diseño de las anomalías y la tensión constante.

El juego, con un 92%
El juego, con un 92% de valoraciones positivas, se puede reclamar hasta el 23 de febrero, convirtiéndose en una oportunidad ideal para los aficionados a experiencias intensas y breves

No se trata de un survival horror tradicional con exploración libre, sino de un juego centrado en la vigilancia y la mecánica de observación, similar a otros títulos populares del género como Five Nights at Freddy’s, pero con un enfoque más minimalista y directo.

Cómo añadir Paragnosia gratis a tu biblioteca de Steam

Para aprovechar la promoción y obtener Paragnosia sin coste, sigue estos pasos:

  1. Instala el cliente de Steam: Descarga e instala el software oficial desde store.steampowered.com, requisito imprescindible para gestionar tu biblioteca y descargas.
  2. Crea o inicia sesión en tu cuenta: Regístrate con un correo electrónico válido si aún no tienes cuenta en Steam, o inicia sesión con tus credenciales habituales.
  3. Busca el juego en la tienda: En la sección “Tienda”, utiliza el buscador o navega por la categoría de juegos gratuitos para encontrar Paragnosia.
  4. Haz clic en “Jugar” o “Añadir a la biblioteca”: Al activar esta opción, el sistema te asignará una licencia digital gratuita y el juego quedará disponible en tu cuenta para siempre.
  5. Descarga e instala: Selecciona la ubicación de almacenamiento y confirma para iniciar la descarga de los archivos del juego.
  6. Lanza el título desde la Biblioteca: Una vez completada la instalación, podrás ejecutar Paragnosia de inmediato desde la pestaña “Biblioteca” de Steam.

¿Por qué Steam regala juegos como Paragnosia?

Las promociones temporales de juegos gratuitos son una estrategia habitual en Steam y otros servicios digitales. Estos eventos permiten a los desarrolladores ganar visibilidad, aumentar la base de usuarios y recoger más reseñas, mientras que los jugadores expanden su colección sin coste. Además, incentivan el uso de la plataforma y la participación en futuras compras o eventos especiales.

Paragnosia es una oportunidad perfecta para quienes buscan una experiencia de terror breve, original y gratuita. Gracias a la promoción de Steam, cualquier usuario puede añadir el título a su biblioteca hasta el 23 de febrero y conservarlo para siempre, disfrutando de la tensión y las anomalías paranormales en su próxima sesión de juego.

