Epic Games Store ofrece Residual gratis: guía para tener el juego de supervivencia en dispositivos móviles

Residual es un juego de exploración espacial, supervivencia y fabricación que propone descubrir antiguos secretos alienígenas en miles de planetas generados de forma procedimental, acompañado por un compañero de inteligencia artificial con un humor sarcástico.

La aventura comienza tras un aterrizaje forzoso en un planeta desconocido, donde la supervivencia requiere recolectar alimentos, fabricar herramientas y explorar tecnologías alienígenas. Desarrollado por Orangepixel, este título destaca por su enfoque libre de violencia, ofreciendo plataformas y rompecabezas en escenarios siempre cambiantes.

Cómo descargar este juego de Epic Games

El proceso para descargar este juego es el siguiente:

Descarga la aplicación Epic Games Store desde Google Play (Android) o la App Store (iOS, disponible solo en la Unión Europea). Abre la aplicación e inicia sesión con tu cuenta de Epic Games. Utiliza el buscador para encontrar Residual. Selecciona el juego y pulsa el botón Obtener para añadirlo gratis a tu biblioteca. Completa el proceso de compra (no se realizará ningún cobro). Una vez adquirido, sigue las instrucciones para descargar e instalar Residual en tu dispositivo.

Qué otros juegos gratis hay en Epic Games Store

Otros juegos gratis en Epic Games Store son:

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access

Atlas Wars

Stellar Subterranean

Realms

SPLITGATE: Arena Reloaded

Crystal of Atlan

One Map - Never Ending

ER-cade

Merge Adventure

Game of Thrones: Kingsroad

Smoke Break!

Civil Engine

Grafika66 - The Galleries

Metarush

ExoWorlds

DRKVRS

Satoria MMORPG

Under The Surface

HyperFlight Arena

Aliya’s Awakening: DOGE 2042

Football Heroes League

Alternates

Life is Feudal: Arden

Dawn of Ages

Scrapped

Pig And Chikin

Bloompunk

SATANIQUE 2099

Albion Online

OVERDARE Studio

OverKnights

Valiants: Arena

Swords of Blood

CREAMARE - The Game

Quiet is the Eyes

Tibia

Hone

Asphalt Legends

Mini Royale

Forgotten Playland

Rocket Bot Royale

MaSzyana

The Circle Move

El Ascenso de los Pingüinos GB

Oman Biology 9

Oman Science 7

Project Freefall

Blue Protocol: Star Resonance

Masks of the Void Infinity

The Four Kings Casino and Slots

Feverdream: Rainbow Chaser

Godzilla x Kong: Titan Chasers

Legends of Elysium

Spellfarers

HORDEKILL

Wayfinder Mod Editor

Warborne Above Ashes

Warzone

skate.

Wild Americas

Arena Breakout: Infinite

RXC: The Modern Era

ChronoForge

epic zone battleroyal

SolPlex

Battle Tanks

New Festival Town

Last Sniper

Last Hammashan: Awakening of a Hero

Chip ‘N Clawz vs The Brainoids

Fate’s Ultimatum for Destiny

Wild Forest

Auto Drive

RavenQuest

I’m in Love With Your Dead Grandmother 3: Online...

Watching From Afar

Auto Legends

Mecharashi

Project Origin

Heart of Stone

BloodLoop

QUBIT

Shadowverse: Worlds Beyond

Invocation

Flourish Islands

Carpool: Attack of the Disco Mob

Ballad of Violence

Biped 2 DEMO

Fate War

Haunted Space

Tomorrow’s Land Base

Business Tour - Board Game with Online Multiplayer

Terminull Brigade

BULLET YEETERS

Gunnies

Hone

Clockwork Sword

Sinverse

Absolution

Treeverse

Pirate Royalty

FragPunk

The WereCleaner

Luciferianism

Geopogo Cities The Game

NetVRk

World War Ox

Egregore

Yolo.ex

12.12.25

What Is This Sorcery: Trading Card Game

Cómo tener estos juegos gratis de Epic Games Store

Para conseguir juegos gratis en Epic Games, accede al sitio oficial o descarga la aplicación en tu computadora o móvil. Crea una cuenta o inicia sesión, y dirígete a la sección de juegos gratuitos, donde verás títulos permanentes y ofertas temporales.

Selecciona un juego, pulsa Obtener y sigue los pasos para sumarlo a tu biblioteca personal. Luego podrás descargarlo e instalarlo cuando quieras. Algunos juegos gratuitos también están disponibles para dispositivos móviles. La tienda actualiza su catálogo semanalmente, agregando nuevas opciones para ampliar tu colección sin costo.