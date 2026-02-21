Epic Games Store ofrece Residual gratis: guía para tener el juego de supervivencia en dispositivos móviles

Residual es un juego de exploración espacial, supervivencia y fabricación que propone descubrir antiguos secretos alienígenas en miles de planetas generados de forma procedimental, acompañado por un compañero de inteligencia artificial con un humor sarcástico.
La aventura comienza tras un aterrizaje forzoso en un planeta desconocido, donde la supervivencia requiere recolectar alimentos, fabricar herramientas y explorar tecnologías alienígenas. Desarrollado por Orangepixel, este título destaca por su enfoque libre de violencia, ofreciendo plataformas y rompecabezas en escenarios siempre cambiantes.
Cómo descargar este juego de Epic Games
El proceso para descargar este juego es el siguiente:
- Descarga la aplicación Epic Games Store desde Google Play (Android) o la App Store (iOS, disponible solo en la Unión Europea).
- Abre la aplicación e inicia sesión con tu cuenta de Epic Games.
- Utiliza el buscador para encontrar Residual.
- Selecciona el juego y pulsa el botón Obtener para añadirlo gratis a tu biblioteca.
- Completa el proceso de compra (no se realizará ningún cobro).
- Una vez adquirido, sigue las instrucciones para descargar e instalar Residual en tu dispositivo.
Qué otros juegos gratis hay en Epic Games Store
Cómo tener estos juegos gratis de Epic Games Store
Para conseguir juegos gratis en Epic Games, accede al sitio oficial o descarga la aplicación en tu computadora o móvil. Crea una cuenta o inicia sesión, y dirígete a la sección de juegos gratuitos, donde verás títulos permanentes y ofertas temporales.
Selecciona un juego, pulsa Obtener y sigue los pasos para sumarlo a tu biblioteca personal. Luego podrás descargarlo e instalarlo cuando quieras. Algunos juegos gratuitos también están disponibles para dispositivos móviles. La tienda actualiza su catálogo semanalmente, agregando nuevas opciones para ampliar tu colección sin costo.