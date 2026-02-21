Tecno

Epic Games Store ofrece Residual gratis: guía para tener el juego de supervivencia en dispositivos móviles

Se trata de un título de exploración espacial, supervivencia y creación, en el que los jugadores pueden desenterrar secretos alienígenas ancestrales

Epic Games Store ofrece Residual gratis para dispositivos móviles durante esta semana. Hasta el 26 de febrero de 2026, puedes descargar este juego sin costo desde la aplicación móvil de Epic Games Store para Android en todo el mundo y para iOS en la Unión Europea.

Residual es un juego de exploración espacial, supervivencia y fabricación que propone descubrir antiguos secretos alienígenas en miles de planetas generados de forma procedimental, acompañado por un compañero de inteligencia artificial con un humor sarcástico.

La aventura comienza tras un aterrizaje forzoso en un planeta desconocido, donde la supervivencia requiere recolectar alimentos, fabricar herramientas y explorar tecnologías alienígenas. Desarrollado por Orangepixel, este título destaca por su enfoque libre de violencia, ofreciendo plataformas y rompecabezas en escenarios siempre cambiantes.

Cómo descargar este juego de Epic Games

El proceso para descargar este juego es el siguiente:

  1. Descarga la aplicación Epic Games Store desde Google Play (Android) o la App Store (iOS, disponible solo en la Unión Europea).
  2. Abre la aplicación e inicia sesión con tu cuenta de Epic Games.
  3. Utiliza el buscador para encontrar Residual.
  4. Selecciona el juego y pulsa el botón Obtener para añadirlo gratis a tu biblioteca.
  5. Completa el proceso de compra (no se realizará ningún cobro).
  6. Una vez adquirido, sigue las instrucciones para descargar e instalar Residual en tu dispositivo.
Qué otros juegos gratis hay en Epic Games Store

Otros juegos gratis en Epic Games Store son:

  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access
  • Atlas Wars
  • Stellar Subterranean
  • Realms
  • SPLITGATE: Arena Reloaded
  • Crystal of Atlan
  • One Map - Never Ending
  • ER-cade
  • Merge Adventure
  • Game of Thrones: Kingsroad
  • Smoke Break!
  • Civil Engine
  • Grafika66 - The Galleries
  • Metarush
  • ExoWorlds
  • DRKVRS
  • Satoria MMORPG
  • Under The Surface
  • HyperFlight Arena
  • Aliya’s Awakening: DOGE 2042
  • Football Heroes League
  • Alternates
  • Life is Feudal: Arden
  • Dawn of Ages
  • Scrapped
  • Pig And Chikin
  • Bloompunk
  • SATANIQUE 2099
  • Albion Online
  • OVERDARE Studio
  • OverKnights
  • Valiants: Arena
  • Swords of Blood
  • CREAMARE - The Game
  • Quiet is the Eyes
  • Tibia
  • Hone
  • Asphalt Legends
  • Mini Royale
  • Forgotten Playland
  • Rocket Bot Royale
  • MaSzyana
  • The Circle Move
  • El Ascenso de los Pingüinos GB
  • Oman Biology 9
  • Oman Science 7
  • Project Freefall
  • Blue Protocol: Star Resonance
  • Masks of the Void Infinity
  • The Four Kings Casino and Slots
  • Feverdream: Rainbow Chaser
  • Godzilla x Kong: Titan Chasers
  • Legends of Elysium
  • Spellfarers
  • HORDEKILL
  • Wayfinder Mod Editor
  • Warborne Above Ashes
  • Warzone
  • skate.
  • Wild Americas
  • Arena Breakout: Infinite
  • RXC: The Modern Era
  • ChronoForge
  • epic zone battleroyal
  • SolPlex
  • Battle Tanks
  • New Festival Town
  • Last Sniper
  • Last Hammashan: Awakening of a Hero
  • Chip ‘N Clawz vs The Brainoids
  • Fate’s Ultimatum for Destiny
  • Wild Forest
  • Auto Drive
  • RavenQuest
  • I’m in Love With Your Dead Grandmother 3: Online...
  • Watching From Afar
  • Auto Legends
  • Mecharashi
  • Project Origin
  • Heart of Stone
  • DRKVRS
  • Satoria MMORPG
  • Under The Surface
  • HyperFlight Arena
  • Aliya’s Awakening: DOGE 2042
  • BloodLoop
  • QUBIT
  • Shadowverse: Worlds Beyond
  • Invocation
  • Flourish Islands
  • Carpool: Attack of the Disco Mob
  • Ballad of Violence
  • Biped 2 DEMO
  • Fate War
  • Haunted Space
  • Tomorrow’s Land Base
  • Business Tour - Board Game with Online Multiplayer
  • Terminull Brigade
  • BULLET YEETERS
  • Gunnies
  • Hone
  • Clockwork Sword
  • Sinverse
  • Absolution
  • Treeverse
  • Pirate Royalty
  • FragPunk
  • The WereCleaner
  • Luciferianism
  • Geopogo Cities The Game
  • NetVRk
  • World War Ox
  • Egregore
  • Yolo.ex
  • 12.12.25
  • What Is This Sorcery: Trading Card Game

Cómo tener estos juegos gratis de Epic Games Store

Para conseguir juegos gratis en Epic Games, accede al sitio oficial o descarga la aplicación en tu computadora o móvil. Crea una cuenta o inicia sesión, y dirígete a la sección de juegos gratuitos, donde verás títulos permanentes y ofertas temporales.

Selecciona un juego, pulsa Obtener y sigue los pasos para sumarlo a tu biblioteca personal. Luego podrás descargarlo e instalarlo cuando quieras. Algunos juegos gratuitos también están disponibles para dispositivos móviles. La tienda actualiza su catálogo semanalmente, agregando nuevas opciones para ampliar tu colección sin costo.

