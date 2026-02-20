Steam regala estos cuatro juegos: cómo obtenerlos totalmente gratis

Steam regala por tiempo limitado cuatro juegos de diferentes estilos: Be Queen Bee, Spacetime Shooter, Trust Me, I Nailed It y Sandy. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtenerlos sin costo, los usuarios solo deben acceder a la plataforma digital Steam, buscar los títulos mencionados y añadirlos a su biblioteca antes de que finalice la promoción.

De qué trata estos juegos gratis en Steam

Los juegos gratis de Steam tratan de:

Be Queen Bee.

Invita a los jugadores a convertirse en la reina de una colonia de abejas cuyos campos de flores han sido ocupados por enemigos. El objetivo es liderar el enjambre usando señales de feromonas para sobrevivir a depredadores y recuperar el territorio perdido.

El juego combina acción y estrategia en tiempo real: deberás analizar el desarrollo de la batalla y dar órdenes precisas para salvar a tu colonia y asegurar su supervivencia.

Spacetime Shooter.

Asumes el papel de un francotirador capaz de manipular el tiempo y el espacio. Utiliza herramientas especiales para detener la acción y distorsionar el entorno, permitiendo que una sola bala atraviese a todos los enemigos.

A diferencia de los juegos tradicionales de disparos, aquí puedes controlar la línea temporal y elegir el instante exacto para eliminar a tus objetivos con precisión quirúrgica.

Trust Me, I Nailed It.

Te pone en la piel de un editor de video que debe transformar los fracasos de un guerrero en aparentes hazañas heroicas. Contratado por un luchador sin habilidades pero con mucho ego, tu tarea es montar los clips de sus intentos fallidos hasta que luzcan como victorias perfectas.

Analiza los patrones de los enemigos y utiliza los fragmentos de acción disponibles para construir una narrativa convincente, donde cada corte y efecto haga que la victoria parezca inevitable.

Sandy.

Es una aventura de puzles desarrollada por estudiantes del curso de videojuegos de BigRock.

Controlas a Sandy, una muñeca de trapo, y tu misión es guiarla a través de un mundo donde los objetos cotidianos se convierten en grandes obstáculos. Ayuda a Sandy a superar desafíos y encontrar el camino de regreso a la seguridad de su casa de muñecas.

Cómo descargar estos juegos en Steam

El proceso para descargar estos juegos es el siguiente:

Accede a tu cuenta de Steam: Ingresa a la plataforma desde la aplicación de escritorio o el sitio web oficial e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Busca el juego deseado: Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior para escribir el nombre del título que quieres agregar, como Be Queen Bee, Spacetime Shooter, Trust Me, I Nailed It o Sandy. Selecciona el juego: Haz clic en el título correspondiente dentro de los resultados de búsqueda para ingresar a su página principal. Agrega el juego a tu biblioteca: En la página del juego, presiona el botón ‘Añadir a la cuenta’ u ‘Obtener’ si la promoción está activa. Descarga e instala: Una vez añadido, el juego estará disponible en tu biblioteca de Steam.

Más juegos gratis en Steam

En Steam, hay más juegos gratis como:

Russian Fishing 4

World of Tanks Blitz

World of Tanks

Path of Exile

SCP: Secret Laboratory

Once Human

World of Warships

Goose Goose Duck

The First Descendant

STALCRAFT: X

Umamusume: Pretty Derby

Magic: The Gathering Arena

Eternal Return

Blue Archive

Shadowverse: Worlds Beyond

Team Fortress 2

Wuthering Waves

Bongo Cat

Brawlhalla

eFootball

Aimlabs

Yu-Gi-Oh! Master Duel

VRChat

Heartopia

Where Winds Meet

The Sims 4

Marvel Rivals

War Thunder

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X

Warframe

NARAKA: BLADEPOINT

Delta Force

Counter-Strike 2

Dota 2

PUBG: BATTLEGROUNDS

Apex Legends

Overwatch

IdleOn – The Idle RPG

War of Dots

RISK: Global Domination

STAR WARS: The Old Republic

Age of Empires III: Definitive Edition

Persona5: The Phantom X

My Singing Monsters

DDNet

Fishing Planet

Revolution Idle

DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA

Reverse: 1999

Idle Slayer

Strinova

Pixel Gun 3D: PC Edition

Infinity Nikki

ONE PIECE Bounty Rush

Torchlight: Infinite

Combat Master: Season 5

Asphalt Legends

VPet

En qué otros sitios encontrar juegos gratis

Otra plataforma para encontrar juegos gratuitos es Epic Games, donde los usuarios pueden descargar títulos seleccionados sin costo cada semana. Solo es necesario ingresar a la tienda digital Epic Games Store, crear una cuenta o iniciar sesión, y añadir los juegos en promoción a la biblioteca personal antes de que finalice el período de oferta.