Steam regala estos cuatro juegos: cómo obtenerlos totalmente gratis

Los juegos disponibles sin costo son Be Queen Bee, Spacetime Shooter, Trust Me, I Nailed It y Sandy

Steam regala por tiempo limitado cuatro juegos de diferentes estilos: Be Queen Bee, Spacetime Shooter, Trust Me, I Nailed It y Sandy. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam ofrece de manera limitada cuatro juegos gratuitos de distintos géneros: Be Queen Bee, Spacetime Shooter, Trust Me, I Nailed It y Sandy.

Para obtenerlos sin costo, los usuarios solo deben acceder a la plataforma digital Steam, buscar los títulos mencionados y añadirlos a su biblioteca antes de que finalice la promoción.

De qué trata estos juegos gratis en Steam

Los juegos gratis de Steam tratan de:

  • Be Queen Bee.

Invita a los jugadores a convertirse en la reina de una colonia de abejas cuyos campos de flores han sido ocupados por enemigos. El objetivo es liderar el enjambre usando señales de feromonas para sobrevivir a depredadores y recuperar el territorio perdido.

Para descargarlos gratis, basta con ingresar a Steam, buscar cada título y sumarlo a la biblioteca antes de que termine la oferta. (Steam)

El juego combina acción y estrategia en tiempo real: deberás analizar el desarrollo de la batalla y dar órdenes precisas para salvar a tu colonia y asegurar su supervivencia.

  • Spacetime Shooter.

Asumes el papel de un francotirador capaz de manipular el tiempo y el espacio. Utiliza herramientas especiales para detener la acción y distorsionar el entorno, permitiendo que una sola bala atraviese a todos los enemigos.

A diferencia de los juegos tradicionales de disparos, aquí puedes controlar la línea temporal y elegir el instante exacto para eliminar a tus objetivos con precisión quirúrgica.

  • Trust Me, I Nailed It.

Te pone en la piel de un editor de video que debe transformar los fracasos de un guerrero en aparentes hazañas heroicas. Contratado por un luchador sin habilidades pero con mucho ego, tu tarea es montar los clips de sus intentos fallidos hasta que luzcan como victorias perfectas.

En Spacetime Shooter, te conviertes en un francotirador que controla tanto el tiempo como el espacio. (Steam)

Analiza los patrones de los enemigos y utiliza los fragmentos de acción disponibles para construir una narrativa convincente, donde cada corte y efecto haga que la victoria parezca inevitable.

  • Sandy.

Es una aventura de puzles desarrollada por estudiantes del curso de videojuegos de BigRock.

Controlas a Sandy, una muñeca de trapo, y tu misión es guiarla a través de un mundo donde los objetos cotidianos se convierten en grandes obstáculos. Ayuda a Sandy a superar desafíos y encontrar el camino de regreso a la seguridad de su casa de muñecas.

En esta plataforma, los usuarios pueden reclamar juegos gratuitos cada semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo descargar estos juegos en Steam

El proceso para descargar estos juegos es el siguiente:

  1. Accede a tu cuenta de Steam: Ingresa a la plataforma desde la aplicación de escritorio o el sitio web oficial e inicia sesión con tu usuario y contraseña.
  2. Busca el juego deseado: Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior para escribir el nombre del título que quieres agregar, como Be Queen Bee, Spacetime Shooter, Trust Me, I Nailed It o Sandy.
  3. Selecciona el juego: Haz clic en el título correspondiente dentro de los resultados de búsqueda para ingresar a su página principal.
  4. Agrega el juego a tu biblioteca: En la página del juego, presiona el botón ‘Añadir a la cuenta’ u ‘Obtener’ si la promoción está activa.
  5. Descarga e instala: Una vez añadido, el juego estará disponible en tu biblioteca de Steam.
Steam publica promociones semanales donde es posible conseguir juegos sin pagar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más juegos gratis en Steam

En Steam, hay más juegos gratis como:

  • Russian Fishing 4
  • World of Tanks Blitz
  • World of Tanks
  • Path of Exile
  • SCP: Secret Laboratory
  • Once Human
  • World of Warships
  • Goose Goose Duck
  • The First Descendant
  • STALCRAFT: X
  • Umamusume: Pretty Derby
  • Magic: The Gathering Arena
  • Eternal Return
  • Blue Archive
  • Shadowverse: Worlds Beyond
  • Team Fortress 2
  • Wuthering Waves
  • Bongo Cat
  • Brawlhalla
  • eFootball
  • Aimlabs
Cada semana, Steam permite descargar algunos juegos destacados de manera gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • VRChat
  • Heartopia
  • Where Winds Meet
  • The Sims 4
  • Marvel Rivals
  • War Thunder
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
  • Warframe
  • NARAKA: BLADEPOINT
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG: BATTLEGROUNDS
  • Apex Legends
  • Overwatch
  • IdleOn – The Idle RPG
  • War of Dots
  • RISK: Global Domination
  • STAR WARS: The Old Republic
  • Age of Empires III: Definitive Edition
  • Persona5: The Phantom X
  • My Singing Monsters
  • DDNet
  • Fishing Planet
  • Revolution Idle
  • DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA
  • Reverse: 1999
  • Idle Slayer
Epic Games también brinda títulos sin costo por tiempo limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Strinova
  • Pixel Gun 3D: PC Edition
  • Infinity Nikki
  • ONE PIECE Bounty Rush
  • Torchlight: Infinite
  • Combat Master: Season 5
  • Asphalt Legends
  • VPet

En qué otros sitios encontrar juegos gratis

Otra plataforma para encontrar juegos gratuitos es Epic Games, donde los usuarios pueden descargar títulos seleccionados sin costo cada semana. Solo es necesario ingresar a la tienda digital Epic Games Store, crear una cuenta o iniciar sesión, y añadir los juegos en promoción a la biblioteca personal antes de que finalice el período de oferta.

