Crimen y Justicia

Detuvieron en Rosario a un miembro de la organización extremista internacional 764

Se trata de un grupo, de carácter satánico, neonazi y nihilista, que opera principalmente en plataformas como Discord, Roblox, 8chan y Telegram

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Dos agentes de la PFA con chaquetas oscuras y gorras, vistos desde atrás, flanquean a una persona con el rostro difuminado frente a un banner de la PFA
Agentes de la PFA detuvieron a un miembro de la organización extremista internacional 764

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un allanamiento en la ciudad de Rosario debido a una amenaza de atentado con artefactos explosivos dirigida a un templo religioso de la colectividad judía.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, la intervención tuvo lugar tras una denuncia presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que había recibido un correo electrónico en el que un individuo aseguraba haber colocado un artefacto explosivo en la Sinagoga Kehila, ubicada en la calle Paraguay al 1100, y anunciaba la intención de transmitir en vivo el ataque a través de enlaces proporcionados de Facebook y Discord.

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El mensaje apuntaba a generar un alto impacto, ya que el remitente advirtió que, en caso de que alguna persona sobreviviera, “lo remataría a tiros”. Así, el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Rosario, bajo la titularidad de Federica Tiscornia Noel, solicitó la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA para identificar al responsable.

Las tareas de investigación se centraron en el rastreo informático y el análisis de inteligencia mediante la metodología OSINT (Open Source Intelligence), lo que permitió a los agentes identificar a un sospechoso que aseguraba pertenecer a la organización extremista internacional “764”.

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Se trata de un grupo, de carácter satánico, neonazi y nihilista, opera principalmente en plataformas como Discord, Roblox, 8chan y Telegram, y se dedica a captar y manipular menores de edad mediante extorsión para inducirlos a actos de violencia, crímenes satánicos y delitos de odio.

La organización “764” ha protagonizado múltiples amenazas contra instituciones educativas en Argentina, según los datos proporcionados por los investigadores.

El rastreo de la señal digital permitió localizar un inmueble en Rosario desde donde se habría enviado el correo intimidatorio. Con el aval de la Unidad Fiscal, la PFA realizó un allanamiento en el domicilio identificado, notificando por la causa a un ciudadano argentino de 24 años de edad.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una notebook, diversos dispositivos electrónicos y dos teléfonos celulares de interés para la investigación. Todos los elementos decomisados quedaron bajo custodia judicial, en el marco de una causa caratulada como “Intimidación pública”.

Qué es “764″

La red 764 es una organización extremista con origen en Estados Unidos, identificada por su actividad en plataformas digitales. El grupo se autodefine como una secta neonazi y satánica, con estructura en línea y métodos de captación y manipulación de adolescentes. Sus integrantes inducen a las víctimas a conductas violentas, autolesiones, abuso sexual y hasta suicidio, y buscan insensibilizarlas frente a la violencia. La red glorifica ataques masivos y promueve ideologías extremas, como el neonazismo y el satanismo.

El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han advertido sobre la peligrosidad de 764, que ha protagonizado amenazas recientes a universidades argentinas como la UNTreF y la UCA, enviando correos intimidatorios con referencias explícitas a la organización. No existen pruebas de que la red tenga integrantes activos en Argentina, aunque la metodología de las amenazas resulta similar a la utilizada en casos estadounidenses.

El fundador de 764, Bradley Cadenhead, cumple una condena de 80 años en Texas por delitos vinculados a pornografía infantil. El número “764” refiere al prefijo postal del lugar de residencia de Cadenhead en Stephenville, Texas. El FBI mantiene más de 250 investigaciones abiertas vinculadas a la red, que busca notoriedad impulsando el caos y la desestabilización social.

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