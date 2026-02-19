Cómo la IA está transformando el empleo en Colombia: más del 56% de las empresas ya emplea esta tecnología

La inteligencia artificial redefine el trabajo y la selección de personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial está transformando el trabajo y los procesos de selección de personal. Según un estudio de la consultora global Korn Ferry, el 84% de los líderes de talento en el mundo planea utilizar IA y el 52% prevé incorporar agentes de inteligencia artificial a sus equipos.

En Colombia, el 56% de las empresas ya emplea herramientas de IA generativa. Entre quienes las han adoptado, el 95% las usa para mejorar la eficiencia de procesos, el 68% implementa chatbots internos, el 63% recurre al análisis predictivo y el 58% automatiza el proceso de incorporación de nuevos empleados.

Además, estas tecnologías se aplican en encuestas internas (53%), optimización de la experiencia del candidato (42%) y reducción de sesgos (32%). Para 2026, la prioridad será la productividad y automatización, seguida de una IA orientada a la gobernanza y la equidad en la toma de decisiones.

La expansión de la IA ya impulsa cambios internos: el 53% de las organizaciones no prevé reestructuraciones, el 38% las contempla a futuro y el 9% ya las ejecutó.

Entre quienes consideran ajustar su estructura, destacan cuatro consecuencias: redefinición de roles, mayor agilidad en los procesos, automatización con impacto en el empleo y una creciente demanda de capacitación en IA.

Para Gabriela Castro, presidenta de la Región Andina de Korn Ferry, “la conversación deja de ser qué herramienta usamos y pasa a ser cómo rediseñamos roles, capacidades y la gestión del cambio. El reto no es adoptar tecnología, sino lograr que transforme la manera de trabajar y se refleje en resultados reales”.

Cómo es la búsqueda de talento en tecnología en Colombia

La búsqueda de talento en tecnología en Colombia representa uno de los mayores retos para las empresas. El 70% de las organizaciones encuestadas considera que atraer profesionales en este sector implica una dificultad moderada o alta.

En contraste, la captación de perfiles para áreas de Marketing y Ventas se percibe como más accesible, ya que el 43% y el 45% de las empresas, respectivamente, reportan no enfrentar obstáculos significativos.

Por su parte, los departamentos de Recursos Humanos y Finanzas también se evalúan mayoritariamente como áreas “sin dificultad” para la atracción de talento.

Cómo es el home office en Colombia

La flexibilidad laboral se consolida como una estrategia clave de retención para el 58% de las empresas en Colombia.

Entre las políticas más valoradas figuran el modelo híbrido o remoto, que permite trabajar dos o tres días desde casa, la jornada reducida los viernes, días personales cada trimestre y esquemas personalizados según el área.

Actualmente, el mercado laboral colombiano se orienta hacia un modelo híbrido estructurado: el 57% de las organizaciones establece días fijos de trabajo remoto, el 27% ofrece días opcionales, el 16% mantiene el esquema completamente presencial y no existen empresas con teletrabajo absoluto.

La expectativa para 2025 señala que el teletrabajo dos días por semana alcanzará al 55% de las compañías, mientras que tres días llegará al 32%. La proyección para 2026 es un modelo híbrido con reglas claras, coordinación por equipos y consistencia según el rol de cada colaborador.

Qué factores atraen a los trabajadores de la Generación Z en Colombia

Los trabajadores de la Generación Z en Colombia priorizan un entorno laboral que trasciende la remuneración.

La atracción de este grupo ya no se limita a acciones puntuales, sino que se construye como un ecosistema: rutas de entrada a través de prácticas y pasantías, flexibilidad como norma, beneficios que superan el salario tradicional y una relación constante con universidades para fortalecer la marca empleadora desde etapas tempranas.

La retención de talento exige iniciativas integrales que combinen formación y liderazgo, remuneración y reconocimiento, bienestar y flexibilidad, junto a proyectos desafiantes con impacto real, en los que el aprendizaje se traduzca en resultados concretos.

El aumento del costo de vida impulsa ajustes salariales y genera mayor rotación, un fenómeno que se acentúa en cargos de analistas y profesionales.