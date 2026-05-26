Economía

Las reservas del Banco Central alcanzaron su mayor nivel desde 2019

Se efectivizó el giro del FMI por USD 1.000 millones y las tenencias del BCRA superaron los USD 47.000 millones. Además, la autoridad monetaria compró USD 112 millones

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El BCRA compró dólares por 94 jornada consecutiva. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El BCRA compró dólares por 94 jornada consecutiva. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Con la efectivización del desembolso de USD 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) superaron los USD 47.000 millones y tocaron su mayor nivel en casi siete años.

En la tarde del jueves, el directorio del FMI aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina por USD 20.000 millones y, de esta manera, habilitó el giro de los fondos frescos, que impactaron en las arcas de la autoridad monetaria este martes.

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Al cierre de esta jornada, las reservas brutas alcanzaron los USD 47.908 millones, con un incremento diario de 1.105 millones de dólares. Se trata de la mayor cifra desde mediados de octubre de 2019 e incluso superó el récord de la gestión Milei, que se registró en febrero con 46.905 millones de dólares.

En el último Staff Report, el FMI destacó la aceleración de la compra de divisas pero advirtió que “el bajo nivel de reservas líquidas sigue generando riesgos para la capacidad de pago, especialmente ante grandes vencimientos de deuda y la potencial volatilidad previa a las elecciones presidenciales de 2027”.

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Por el ingreso de los dólares del FMI, las reservas brutas del BCRA tocaron el nivel más alto en casi siete años.

En tal sentido, el organismo multilateral sugirió aumentar el ritmo de acumulación de reservas y robustecer el esquema monetario previo al inicio del ciclo electoral. A la vez, pidió “reconstruir decididamente las reservas y buscar sobrecumplir las metas ante las incertidumbres asociadas a las próximas elecciones presidenciales”.

A finales de esta semana, el Gobierno afrontará el pago pendiente correspondiente al Bopreal Serie 3. Este desembolso representa el 34% del capital colocado, lo que equivale a unos USD 1.020 millones, más un 3% en concepto de intereses. Así, la suba en las reservas derivada del giro del FMI se vería prácticamente neutralizada por esta erogación.

Las reservas netas evidencian una tendencia alcista y la meta de sumar USD 8.000 millones en el año aparece más próxima. Esto indica que, aunque las reservas brutas no crezcan de manera significativa, el Banco Central está logrando incrementar sus tenencias propias de dólares.

Por otra parte, la autoridad monetaria concretó 94 jornadas consecutivas con resultados positivos en el mercado cambiario. El saldo favorable responde a acuerdos con bancos, empresas privadas y organismos estatales. Este martes, la entidad sumó USD 112 millones y el total anual superó los 9.100 millones de dólares.

Desde que se implementó el nuevo esquema monetario en enero, el BCRA alcanzó adquisiciones por 9.102 millones de dólares. Abril se destacó como el mes de mayor volumen, con USD 2.769 millones, mientras solo el 2 de enero no se registraron compras.

Recientemente, la compra de divisas mostró una aceleración, después de un inicio de mayo con montos diarios menores a los 100 millones de dólares. En la última semana, la autoridad monetaria sumó USD 909 millones y el acumulado de mayo trepó a 1.947 millones de dólares.

“El ritmo de compras aceleró significativamente en las últimas semanas: la media móvil de cinco días pasó de apenas USD 66 millones diarios durante la primera semana del mes a USD 182 millones el viernes pasado, en paralelo a una mayor liquidación del agro. Dado que la cosecha gruesa todavía transita sus primeras etapas, seguimos esperando que el desempeño observado en abril pueda repetirse en los próximos meses”, remarcaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Economía, todavía no ingresaron los principales flujos vinculados a la cosecha agrícola, lo que anticipa una mayor oferta de dólares y amplía las posibilidades de intervención del Central en el corto plazo.

El BCRA ya concretó el 91% de la meta anual de compras. La demanda de dólares del Tesoro para cancelar obligaciones financieras limitó el aumento neto de reservas durante el primer trimestre. Para mantener el ritmo de acumulación, el Central emitió pesos sin esterilizar y el Tesoro absorbió ese excedente a través de colocaciones de deuda en moneda local, apuntando a estabilizar el tipo de cambio y contener la inflación.

Las estimaciones oficiales proyectan que el saldo neto de compras para 2026 oscilará entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, en función de la disponibilidad de divisas y la demanda de pesos. Según el presidente del BCRA, Santiago Bausili, estos factores serán críticos para el balance anual.

Se prevé que la liquidación de la cosecha gruesa aporte un caudal significativo de dólares a las reservas. A esto se sumarían las emisiones de deuda de empresas y provincias en los mercados internacionales, que podrían aportar más de USD 3.200 millones y fortalecer la capacidad de intervención oficial.

“Luego del freno en las emisiones de obligaciones negociables durante febrero y marzo, en un contexto de mayor volatilidad internacional, el mercado retomó dinamismo a partir de abril. En lo que va de mayo, las colocaciones ya superan los USD 1.600 millones -más de lo emitido durante todo el mes de abril-, reflejando una mejora en las condiciones financieras locales", destacó un reporte de la consultora Invecq.

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