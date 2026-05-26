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“¡Compórtate!”: la increíble discusión de una figura del tenis con su pareja en medio de un partido de Roland Garros

El ruso Daniil Medvedev tuvo un entredicho con su pareja. Además, quedó eliminado del Abierto francés frente al australiano Adam Walton

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El tenista y su pareja tuvieron un entredicho en la cancha

Daniil Medvedev tuvo en Roland Garros una jornada que lo resumió todo: quedó eliminado en primera ronda por el australiano Adam Walton, discutió con el público parisino, fue reprendido ante las cámaras por su propia esposa.

El polvo de ladrillo de París nunca fue tierra amable para el moscovita. En diez participaciones en el torneo, ya acumula siete caídas en la primera ronda, y esta edición no fue la excepción. El partido contra Walton, actual número 97 del mundo, duró 3 horas y 22 minutos y se resolvió en cinco sets con un marcador de 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 y 6-4. Para el australiano de 27 años, el triunfo tuvo un peso especial: fue su primera victoria en la carrera ante un integrante del top 10.

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El tenista ruso llegó al Court Suzanne Lenglen con el impulso de las semifinales del Masters de Roma, donde cayó ante el italiano Jannik Sinner. Pero el buen momento se evaporó en los primeros juegos del primer set, que perdió por 6-2 entre errores no forzados y quejas crecientes sobre las condiciones de la cancha.

Daniil Medvedev quedó eliminado ante Adam Walton (REUTERS/Benoit Tessier)
Daniil Medvedev quedó eliminado ante Adam Walton (REUTERS/Benoit Tessier)

Fue entonces cuando Daria Medvedeva, su esposa, tomó la palabra. Con firmeza, le gritó: “¡Hace calor para todos! ¡Todos estamos sufriendo! ¡Compórtate!”. La respuesta de Medvedev no tardó. Con la voz elevada, le contestó: “Cuando me adapte a la pista, empezaré a jugar bien”. El intercambio, transmitido por las cámaras, recorrió el estadio con una mezcla de tensión y algo parecido al humor involuntario.

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El diálogo entre los dos no se detuvo ahí. Según informó Mundo Deportivo, Medvedev clamó en un momento: “¿Puede dejar de meter primeros saques a la línea?”, y Daria, sin inmutarse, le respondió: “No ha metido un solo primero en la línea en este partido hasta ahora”. Una réplica que dejó al tenista sin argumentos, al menos en ese frente.

Daria Medvedeva, la pareja de Medvedev (REUTERS/Denis Balibouse)
Daria Medvedeva, la pareja de Medvedev (REUTERS/Denis Balibouse)

La escena no era del todo nueva. Daria ha abandonado el box en ocasiones anteriores, agotada por los excesos de su marido. El primer entrenador profesional de Medvedev, el francés Gilles Cervara, también optó por retirarse de la cancha más de una vez ante los ataques de ira de su pupilo. Ahora, el sueco Thomas Johansson, su nuevo entrenador jefe, ya advirtió que no tolerará esos comportamientos y le pidió mayor compostura.

El cruce con Daria no fue el único frente abierto durante el partido. El público francés, fiel a su tradición de no guardar silencio, también protagonizó roces con el número 8 del mundo, ganador del Abierto de Estados Unidos de 2021, quien volvió a demostrar que la arcilla no es, por lo pronto, su superficie predilecta. Pese a que intentó una remontada e, incluso, se llevó dos sets por 6-1, no pudo mantener el ritmo y terminó eliminado de forma prematura.

Walton, convocado por la organización como invitado especial, sumó apenas su segunda victoria histórica en Roland Garros y la cuarta en un cuadro principal de Grand Slam. Su próximo compromiso lo enfrentará en la segunda ronda del Abierto francés contra el estadounidense Zachary Svajda, quien viene de dejar en el camino al australiano Alexei Popyrin con parciales de 3-6, 6-3, 7-6 (3), y 7-5.

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