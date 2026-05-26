El hijo de Costa-Gavras llevará al cine el espectacular robo de joyas al Louvre

El robo de las Joyas de la Corona francesa en el Louvre, valoradas en 88 millones de euros, impactó al mundo (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/archivo)

El audaz robo del Louvre del año pasado —cuando los ladrones se llevaron joyas por un valor de aproximadamente 100 millones de dólares— será llevado al cine y convertido en una serie documental, se informó este martes.

El director francés Romain Gavras —cuyo trabajo incluye la película de Hollywood de 2025 Sacrifice protagonizada por Anya Taylor-Joy, y videos musicales como el reciente hipnótico video de coreografía escolar para GENER8ION— se inspirará en el libro de investigación Main basse sur le Louvre (literalmente “Un asalto al Louvre”).

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Los derechos cinematográficos del libro sobre el robo del 19 de octubre de 2025 fueron vendidos a la productora Iconoclast, mientras que los derechos para una serie documental fueron adquiridos por un productor británico, informó la editorial Flammarion. El libro, escrito por tres periodistas de los diarios franceses Le Parisien y Le Monde, y la revista semanal Paris Match, llegará a las librerías el miércoles. Según la revista especializada Le Film Français, el proyecto cinematográfico está en desarrollo, aunque ni el título ni el reparto han sido anunciados.

El cineasta Romain Gavras, hijo del famoso director griego Costa-Gavras, dirigirá una adaptación cinematográfica y una serie documental sobre el robo al Louvre (Foto: REUTERS/Mark Blinch)

Los autores afirman que la desaparición de las joyas robadas “se ha convertido en un misterio denso, un rompecabezas que ha sumido a los investigadores en una profunda confusión”. El robo ilustra cómo “el robo de obras de arte se ha convertido en un negocio como cualquier otro para muchos criminales”, afirman. “El mundo del hampa ha encontrado una nueva mina de oro”.

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Quién es Romain Costa-Gavras

Hijo del legendario director greco-francés Costa-Gavras, Romain Gavras nació en París el 4 de julio de 1981 y construyó una carrera artística marcada por imágenes de gran fuerza visual y una mirada descarnada sobre la violencia urbana y social. Desde adolescente, cofundó junto a Kim Chapiron y Ladj Ly el colectivo cinematográfico Kourtrajmé, espacio de experimentación que lo lanzó al mundo del videoclip antes de llegar al largometraje. Su irrupción en la escena internacional llegó con “Stress” (2008),un polémico video para la banda electrónica Justice, que desató un debate sobre la representación de la violencia en los medios. Ese mismo año, la Fundación Onassis lo señaló como una de las voces más singulares del audiovisual europeo de su generación.

La trayectoria de Gavras en el cine de ficción arrancó con Notre jour viendra (2010), protagonizada por Vincent Cassel, y se afianzó con Le monde est à toi (2018), presentada en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y nominada a varios premios César. Su tercer largometraje, Athena (2022), una tragedia moderna sobre la violencia en los suburbios franceses, tuvo su estreno mundial en la 79.ª edición del Festival de Venecia, donde obtuvo el Arca CinemaGiovani Award y el premio UNICEF. Su debut en el cine en lengua inglesa, Sacrifice, se estrenó en 2025.

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Vista exterior del ala del Museo del Louvre en donde ocurrió el famoso robo en octubre de 2025 (Foto: REUTERS/Noemie Olive)

El robo al Louvre que conmovió al mundo

El robo de las Joyas de la Corona francesa en el Museo del Louvre de París sacudió al mundo del arte el 19 de octubre de 2025, cuando cuatro ladrones disfrazados de trabajadores de la construcción ingresaron a la Galería de Apolo en pleno horario de visita y sustrajeron ocho piezas históricas valoradas en unos 88 millones de euros. La operación duró menos de ocho minutos, de los cuales el grupo pasó apenas cuatro dentro del museo. Según se supo por información judicial, los delincuentes usaron una escalera mecánica montada sobre un vehículo para acceder a las vitrinas, que cortaron para extraer las piezas. Entre los objetos robados figuran tiaras, collares y pendientes pertenecientes a las reinas María Amalia y Hortensia, así como piezas de la emperatriz María Luisa. Una corona de la emperatriz Eugenia de Montijo fue recuperada en el lugar, aunque con daños severos.

Una semana después del asalto, dos hombres de alrededor de 30 años procedentes del departamento de Sena-Saint-Denis fueron detenidos, uno de ellos en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Argelia. Ambos admitieron parcialmente su participación y fueron imputados por robo en banda organizada y asociación delictiva. El 29 de octubre se arrestó a cinco sospechosos adicionales, y el 25 de noviembre cuatro más fueron detenidos en París. En total, cargos formales recaen sobre cinco personas, mientras que el resto de los detenidos fue puesto en libertad. La Interpol incorporó las joyas a su base de datos internacional de obras de arte robadas al día siguiente del robo y emitió alertas especiales para su localización.

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A más de seis meses del asalto, el paradero de las joyas sigue siendo desconocido. La Galería de Apolo permanece cerrada al público desde el día del robo, y en febrero de 2026 el Louvre inició el proceso de licitación para contratar a un restaurador de la corona dañada de la emperatriz Eugenia. Como medida preventiva, otras piezas de valor fueron trasladadas al Banco de Francia en las semanas posteriores al incidente. La investigación continúa activa sin que se haya logrado recuperar ninguna de las ocho piezas aún desaparecidas.

Con información de: AFP

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