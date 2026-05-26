Honduras

Alertan por aumento de desapariciones de menores en Honduras

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos llama al Estado a fortalecer los mecanismos de prevención, búsqueda e investigación

Guardar
Google icon
Menores no acompañados en el centro de migrantes de Lampedusa. (UNICEF/MARTA ANTONIOLI)
El Conadeh exige activar la Alerta AMBER y mecanismos inmediatos de búsqueda en las primeras 24 horas tras cada denuncia.. (UNICEF/MARTA ANTONIOLI)

La desaparición de menores en Honduras dejó 729 casos registrados entre 2022 y agosto de 2025, según la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que la mayoría son niñas y pidió activar mecanismos de búsqueda como la Alerta AMBER, con coordinación estatal para acelerar localizaciones.

PUBLICIDAD

En el Día Internacional de la Niñez Desaparecida, la organización alertó por el aumento de reportes y por el impacto en las familias que pasan días o semanas sin información sobre el paradero de sus hijas e hijos.

La coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, Cándida Maradiaga, sostuvo que cientos de menores quedan expuestos a violencia, explotación y otros riesgos mientras avanza la incertidumbre en los hogares.

PUBLICIDAD

Cifras Oficiales

De acuerdo con datos de la DPI, entre 2022 y agosto de 2025 se reportó la desaparición de 729 menores de 17 años en Honduras.

Las cifras muestran que la mayoría de las víctimas son niñas: 532 casos, el 73% del total. En niños se registraron 197 reportes, el 27% restante.

Solo entre enero y mediados de agosto de 2025 se contabilizaron 127 desapariciones de niñas, niños y adolescentes, un promedio de 16 casos por mes, según la DPI.

Ilustración de una niña con expresión de preocupación, mirando un cartel luminoso de "MISSING" en un fondo oscuro, parte de una infografía con datos.
Datos de la DPI revelan que 729 menores desaparecieron en Honduras entre 2022 y agosto de 2025, siendo el 73% niñas, lo que subraya una grave preocupación por la seguridad infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el Conadeh, estos registros obligan al Estado y a las instituciones de protección a acelerar respuestas de búsqueda e investigación, con protocolos que se activen desde el primer reporte.

Maradiaga describió que cada denuncia implica una familia que vive “un calvario” y “una pesadilla” por la falta de respuestas sobre el paradero del menor, según declaró en su pronunciamiento por la fecha internacional.

La defensora remarcó que las primeras 24 horas tras la desaparición son determinantes para ubicar a la víctima y aumentar las posibilidades de hallarla con vida.

En ese marco, pidió fortalecer y activar mecanismos especializados de búsqueda como la Alerta AMBER, un sistema que busca acelerar la difusión de información para localizar de forma inmediata a niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

El Conadeh sostuvo que, para que la alerta se traduzca en resultados, debe existir coordinación entre instituciones de seguridad e investigación y también con áreas de migración y protección social, según planteó el organismo.

Infografía muestra un mapa de Honduras y un niño en una ciudad en ruinas, junto a texto que explica las desapariciones de menores ligadas a trata, explotación y reclutamiento por vulnerabilidad.
Infografía detalla las graves causas detrás de las desapariciones de menores en Honduras, incluyendo trata de personas, explotación sexual y reclutamiento forzado, impulsadas por vulnerabilidad social y fallas de protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y delitos

Las autoridades advirtieron que, en Honduras, varias desapariciones estarían vinculadas a delitos como trata de personas, explotación sexual comercial y reclutamiento forzado para actividades ilícitas, entre otras formas de violencia, de acuerdo con el Conadeh.

Maradiaga señaló que organizaciones criminales aprovechan condiciones de vulnerabilidad social, pobreza y fallas de protección en comunidades y entornos familiares para captar menores, según indicó la funcionaria.

El organismo también pidió reforzar el acompañamiento psicológico y social para las familias afectadas y para los menores que son recuperados tras una desaparición.

Limitaciones en la investigación

La representante del Conadeh afirmó que existen limitaciones en los entes investigativos, en particular por falta de personal especializado para atender estos casos, lo que dificulta el seguimiento y el esclarecimiento de muchas denuncias.

Por esa razón, el organismo reclamó fortalecer capacidades de investigación criminal para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Además, el Conadeh propuso programas preventivos en centros educativos, barrios y comunidades para informar a niñas, niños y adolescentes sobre riesgos y formas de protección.

También planteó reforzar controles fronterizos y mejorar sistemas de protección infantil para evitar que menores sean trasladados de forma ilegal dentro o fuera del país, según expresó la institución.

Temas Relacionados

HondurasNiñezDesaparicionesTrataAbusoCONADEH

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Exportaciones crecen 5% en 2026 y alcanzan su mayor dinamismo desde 2023

El valor enviado al extranjero crece en el primer cuatrimestre de 2026 frente al año previo, impulsado por camisetas, suéteres y azúcar, aunque el mayor ritmo de compras externas termina ampliando el desbalance

Exportaciones crecen 5% en 2026 y alcanzan su mayor dinamismo desde 2023

Nueva plataforma opositora de derecha busca enfrentar a la dictadura de Daniel Ortega

Siete organizaciones de la oposición nicaragüense, que operan desde el exilio y en la clandestinidad dentro de Nicaragua, sellaron una alianza en Miami para lanzar la Unión Republicana – Fuerza Democrática Nicaragüense (UR-FDN)

Nueva plataforma opositora de derecha busca enfrentar a la dictadura de Daniel Ortega

Panamá acumula 41 muertes por influenza y más de 14 mil casos de síndrome gripal

El 100% de los fallecidos por influenza no estaba vacunado en la temporada actual, según el Minsa.

Panamá acumula 41 muertes por influenza y más de 14 mil casos de síndrome gripal

La cooperación España-SICA: veinticinco años de integración y resiliencia ante los desafíos centroamericanos

El reciente comité de gestión permitió definir prioridades para el próximo ciclo de trabajo conjunto, donde se contemplan iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible y a la resiliencia regional ante desafíos ambientales compartidos.

La cooperación España-SICA: veinticinco años de integración y resiliencia ante los desafíos centroamericanos

Honduras y Estados Unidos fortalecen cooperación para combatir el crimen organizado

Autoridades de Seguridad de Honduras sostuvieron una reunión con representantes de la Embajada de Estados Unidos para exponer las estrategias implementadas contra la criminalidad organizada

Honduras y Estados Unidos fortalecen cooperación para combatir el crimen organizado

TECNO

Cinco hábitos con el teléfono móvil que debes evitar para no dañar tu relación

Cinco hábitos con el teléfono móvil que debes evitar para no dañar tu relación

GTA 6 podría hacer mucho más difícil el robo de vehículos, según una filtración en GTA Online

Sobrecargar el electrodoméstico, no separar la ropa y más errores al usar la lavadora

Cuál es el costo real de rechazar cookies en la publicidad digital, según un estudio de Boston University

La incertidumbre electoral ya preocupa a las empresas: buscan proteger su dinero con tecnología

ENTRETENIMIENTO

La tajante respuesta de Zayn Malik tras ser criticado por abrirse paso entre una multitud: “No son fans, son acosadores”

La tajante respuesta de Zayn Malik tras ser criticado por abrirse paso entre una multitud: “No son fans, son acosadores”

Tiro al Blanco hablará por primera vez en “Toy Story 5″

La película “Michael” se acerca a los USD 800 millones y se convierte en el fenómeno mundial de 2026

“The Testaments”: a qué hora se estrena el final de temporada en América Latina

El peculiar nexo entre Pebble, el bulldog viral, y Paul McCartney que nadie vio venir

MUNDO

Estados Unidos observó una escalada de las amenazas por parte de Irán antes de los últimos ataques contra embarcaciones del régimen

Estados Unidos observó una escalada de las amenazas por parte de Irán antes de los últimos ataques contra embarcaciones del régimen

Reino Unido anunció sanciones contra redes de criptomonedas acusadas de ayudar a Rusia a evadir restricciones financieras

Nueva amenaza de Rusia: Rubio reveló que Lavrov le dijo que Kiev “se convertirá en un lugar muy peligroso”

Israel lanzó un ataque contra el nuevo líder militar de Hamas en Gaza

Nació de un error y fue una catástrofe, pero se volvió atracción turística: la Puerta del Infierno se está apagando después de más de 50 años