Alertan por aumento de desapariciones de menores en Honduras

El Conadeh exige activar la Alerta AMBER y mecanismos inmediatos de búsqueda en las primeras 24 horas tras cada denuncia.. (UNICEF/MARTA ANTONIOLI)

La desaparición de menores en Honduras dejó 729 casos registrados entre 2022 y agosto de 2025, según la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que la mayoría son niñas y pidió activar mecanismos de búsqueda como la Alerta AMBER, con coordinación estatal para acelerar localizaciones.

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En el Día Internacional de la Niñez Desaparecida, la organización alertó por el aumento de reportes y por el impacto en las familias que pasan días o semanas sin información sobre el paradero de sus hijas e hijos.

La coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, Cándida Maradiaga, sostuvo que cientos de menores quedan expuestos a violencia, explotación y otros riesgos mientras avanza la incertidumbre en los hogares.

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Cifras Oficiales

De acuerdo con datos de la DPI, entre 2022 y agosto de 2025 se reportó la desaparición de 729 menores de 17 años en Honduras.

Las cifras muestran que la mayoría de las víctimas son niñas: 532 casos, el 73% del total. En niños se registraron 197 reportes, el 27% restante.

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Solo entre enero y mediados de agosto de 2025 se contabilizaron 127 desapariciones de niñas, niños y adolescentes, un promedio de 16 casos por mes, según la DPI.

Datos de la DPI revelan que 729 menores desaparecieron en Honduras entre 2022 y agosto de 2025, siendo el 73% niñas, lo que subraya una grave preocupación por la seguridad infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el Conadeh, estos registros obligan al Estado y a las instituciones de protección a acelerar respuestas de búsqueda e investigación, con protocolos que se activen desde el primer reporte.

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Maradiaga describió que cada denuncia implica una familia que vive “un calvario” y “una pesadilla” por la falta de respuestas sobre el paradero del menor, según declaró en su pronunciamiento por la fecha internacional.

La defensora remarcó que las primeras 24 horas tras la desaparición son determinantes para ubicar a la víctima y aumentar las posibilidades de hallarla con vida.

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En ese marco, pidió fortalecer y activar mecanismos especializados de búsqueda como la Alerta AMBER, un sistema que busca acelerar la difusión de información para localizar de forma inmediata a niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

El Conadeh sostuvo que, para que la alerta se traduzca en resultados, debe existir coordinación entre instituciones de seguridad e investigación y también con áreas de migración y protección social, según planteó el organismo.

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Infografía detalla las graves causas detrás de las desapariciones de menores en Honduras, incluyendo trata de personas, explotación sexual y reclutamiento forzado, impulsadas por vulnerabilidad social y fallas de protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y delitos

Las autoridades advirtieron que, en Honduras, varias desapariciones estarían vinculadas a delitos como trata de personas, explotación sexual comercial y reclutamiento forzado para actividades ilícitas, entre otras formas de violencia, de acuerdo con el Conadeh.

Maradiaga señaló que organizaciones criminales aprovechan condiciones de vulnerabilidad social, pobreza y fallas de protección en comunidades y entornos familiares para captar menores, según indicó la funcionaria.

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El organismo también pidió reforzar el acompañamiento psicológico y social para las familias afectadas y para los menores que son recuperados tras una desaparición.

Limitaciones en la investigación

La representante del Conadeh afirmó que existen limitaciones en los entes investigativos, en particular por falta de personal especializado para atender estos casos, lo que dificulta el seguimiento y el esclarecimiento de muchas denuncias.

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Por esa razón, el organismo reclamó fortalecer capacidades de investigación criminal para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Además, el Conadeh propuso programas preventivos en centros educativos, barrios y comunidades para informar a niñas, niños y adolescentes sobre riesgos y formas de protección.

También planteó reforzar controles fronterizos y mejorar sistemas de protección infantil para evitar que menores sean trasladados de forma ilegal dentro o fuera del país, según expresó la institución.