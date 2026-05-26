Sociedad

Violenta pelea entre dos jinetes a rebencazos durante la celebración del 25 de mayo en Berazategui

La disputa habría comenzado por una discusión de tránsito entre dos hombres que pertenecían a diferentes agrupaciones. El evento pudo continuar con normalidad pese al episodio

Guardar
Google icon

El violento episodio entre agrupaciones gauchas se viralizó rápidamente en redes sociales y causó indignación entre los asistentes

Dos jinetes de diferentes agrupaciones gauchas se pelearon a rebencazos en pleno desfile por los festejos del 25 de Mayo en la localidad bonaerense de Berazategui, ante la mirada atónita de decenas de familias que participaban del Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista.

El violento episodio, registrado por vecinos con sus teléfonos, se viralizó en redes sociales y generó indignación colectiva entre los asistentes a la celebración patria.

PUBLICIDAD

Todo ocurrió el lunes por la tarde sobre la Avenida Vergara y calle 17, en el marco de los festejos oficiales organizados por la comuna para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. El desfile de las agrupaciones gauchas junto a sus caballos era la atracción más esperada de una jornada que incluía shows en vivo, ballets folclóricos y puestos de comidas típicas.

Dos jinetes se pelearon a rebencazos durante los festejos de 25 de mayo
A pesar del enfrentamiento, el Festival Folclórico continuó con sus shows en vivo, ballets folklóricos y gastronomía tradicional

La secuencia registrada en los videos muestra cómo una discusión entre dos hombres montados a caballo escaló hasta convertirse en una agresión física en medio de la calzada. Los protagonistas se azotaron mutuamente con rebenques —látigos cortos de cuero utilizados en tareas rurales y para conducir caballos— sin reparar en la cercanía del público.

PUBLICIDAD

Otros integrantes de las agrupaciones tradicionalistas cruzaron sus propios caballos e intercambiaron gritos para intentar separar a los dos hombres, aunque la disputa continuó sobre la avenida hasta que ambos jinetes desaparecieron de la escena a pleno galope.

Según informó El Día, el cruce habría tenido origen en una discusión de tránsito entre los dos jinetes.

Ni la Municipalidad de Berazategui ni la policía local emitieron un parte oficial sobre el episodio. Tampoco se reportaron heridos graves ni personas demoradas tras el incidente en la vía pública, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.

Más allá del violento cruce, la jornada patria continuó su curso, según indicaron los medios locales. El Festival Folclórico culminó con presentaciones de artistas locales, ballets tradicionales y gastronomía típica que reunieron a cientos de vecinos durante toda la celebración.

Otros incidentes en Berazategui

Un comerciante de 53 años, con 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre, transitaba la madrugada del lunes pasado por la autopista Buenos Aires-La Plata cuando, al ver las luces de un operativo policial, pisó el acelerador para huir, perdió el dominio de su camioneta y terminó embistiendo a un policía.

El episodio tuvo lugar en el kilómetro 17,5 de esa vía, a la altura de Berazategui, durante la madrugada del lunes 25 de mayo, en el marco del operativo “Conmemoración del Día de la Revolución de Mayo”, desplegado por la Policía Vial bonaerense para reforzar los controles de tránsito durante el feriado patrio. Dos agentes de esa división —el sargento Matías Ezequiel Segovia y el oficial Jorge Luis Cabrera— estaban apostados sobre la banquina con motos de seguridad vial cuando la Ford Maverick al mando de E.A.B. aceleró al detectar el retén.

El test de alcoholemia reveló que el conductor circulaba con 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite legal

Tras esa maniobra, el conductor perdió el control del rodado y el vehículo embistió al sargento Segovia. El golpe le provocó politraumatismos y fue derivado de urgencia en ambulancia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Fuentes policiales confirmaron a El Día que el efectivo se mantuvo consciente y sin riesgo de vida.

Varios automovilistas que transitaban la autopista en ese momento declararon ante la policía que E.A.B. arrastraba una conducción errática desde kilómetros antes de llegar al control. El patrón irregular ya había llamado la atención de otros conductores mucho antes del impacto.

Tras el choque, los efectivos le realizaron el test de alcoholemia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial confirmó a Infobae que el resultado fue de 1,82 G/L, cifra que excede con amplitud el límite de 0,5 G/L vigente para conductores particulares en la provincia de Buenos Aires.

Lejos de sorprenderse, E.A.B. reaccionó con una frase que quedó registrada en el video filmado por uno de los agentes: “Ya sé que tomé alcohol, estoy hasta los huevos. No voy a declarar otra cosa”. Al recibir la comunicación formal del resultado positivo, respondió: “Sí, ya lo sé”.

Según el relato de los testigos, las maniobras previas al impacto anticipaban un desenlace que pudo haber revestido mayor gravedad. La secuencia del hecho quedó documentada gracias a la grabación de uno de los policías en el lugar.

E.A.B. fue arrestado y puesto a disposición de la Justicia. Las actuaciones judiciales avanzan para definir su situación procesal, según indicaron fuentes vinculadas al caso.

Temas Relacionados

Berazategui25 de mayoÚltimas noticiasJinetes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prisión preventiva para el arquitecto santiagueño que discriminó a un niño de siete años en Brasil

Eduardo Ignacio Murias (63) seguirá detenido mientras avanza la investigación en la Justicia de Minas Gerais. Está acusado de fotografiar a un menor a bordo de un tren turístico y enviar las imágenes junto a mensajes racistas en los que lo describía como un “esclavo”

Infobae

Los argentinos deudores alimentarios que viajen al Mundial 2026 no podrán entrar a los estadios

El Registro Público de Alimentantes Morosos porteño, con más de 13.000 inscriptos, fue puesto a disposición de Estados Unidos, México y Canadá para aplicar el derecho de admisión en las sedes del torneo que arranca el 11 de junio

Los argentinos deudores alimentarios que viajen al Mundial 2026 no podrán entrar a los estadios

Pánico en Río Negro: una orca confundió a un kayakista con un lobo marino y lo persiguió hasta la orilla

El macho Pao (PTN-006) se dirigió a toda velocidad hacia un hombre que navegaba en Bahía Rosas, sobre el Golfo San Matías. El animal, atraído por el sonido de los remos, llegó a alcanzarlo antes de dar media vuelta al detectar que no era una presa

Pánico en Río Negro: una orca confundió a un kayakista con un lobo marino y lo persiguió hasta la orilla

Operación “Oh là là”: encontraron cocaína del escorpión en un departamento de Palermo

Ahmed Adda Belkocir e Isaac Ben Daoude, arrestados en Uruguay por el intento de contrabando de dos encomiendas infectadas con droga vía Ezeiza hacia París, podrían ser extraditados la próxima semana

Operación “Oh là là”: encontraron cocaína del escorpión en un departamento de Palermo

Tragedia en Miramar: un tractor circulaba por la ruta de noche, un jubilado lo chocó de atrás y murió decapitado

El hecho ocurrió en la ruta provincial 77, a la altura del paraje Santa Irene. Investigan si los rollos de pastura taparon las luces y provocaron el brutal choque

Tragedia en Miramar: un tractor circulaba por la ruta de noche, un jubilado lo chocó de atrás y murió decapitado

DEPORTES

La crítica más brutal de un famoso técnico a Marcelo Bielsa: “Es un entrenador anticuado, con conceptos del siglo XII”

La crítica más brutal de un famoso técnico a Marcelo Bielsa: “Es un entrenador anticuado, con conceptos del siglo XII”

Los seis partidos de Copa Argentina que se jugarán antes del Mundial 2026: el cronograma de los 16avos de final

Las 30 horas frenéticas de Mariano Navone: de una final en Suiza al debut con victoria en Roland Garros

Los argentinos pisan fuerte en Roland Garros: 10 triunfos en el debut

Preocupación en Alpine por el rendimiento de Pierre Gasly en las últimas carreras de F1: el contraste con Colapinto

TELESHOW

La fuerte pelea de Pepe Ochoa con Nai Awada: “Tratá de pegar una película o media serie vertical en algún lado”

La fuerte pelea de Pepe Ochoa con Nai Awada: “Tratá de pegar una película o media serie vertical en algún lado”

Claudia Ciardone y su advertencia a Wanda Nara por Martín Migueles: “No era confiable”

Yanina Latorre y Lola en Viena: música en vivo, palacios imperiales y la emoción frente a “El Beso” de Klimt

La reacción de Romina, la expareja de Eduardo Carrera, tras la salida del jugador de Gran Hermano

El enojo de Nicole Neumann con una persona que la criticó durante su viaje a Miami: “Uno también es un ser humano”

INFOBAE AMÉRICA

El Seguro Social de El Salvador realiza en promedio un trasplante de riñón por semana, según especialista

El Seguro Social de El Salvador realiza en promedio un trasplante de riñón por semana, según especialista

La dependencia de importaciones de frijol en Costa Rica alcanza el 80% y expone riesgos para la seguridad alimentaria

Exxon y ConocoPhillips negocian garantías para regresar a Venezuela

El Gobierno de Guatemala reporta avances en la respuesta al brote de sarampión y expansión sanitaria

Aseguran bienes vinculados a red acusada de trata de personas y explotación sexual en Honduras