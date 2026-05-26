Violenta pelea entre dos jinetes a rebencazos durante la celebración del 25 de mayo en Berazategui

El violento episodio entre agrupaciones gauchas se viralizó rápidamente en redes sociales y causó indignación entre los asistentes

Dos jinetes de diferentes agrupaciones gauchas se pelearon a rebencazos en pleno desfile por los festejos del 25 de Mayo en la localidad bonaerense de Berazategui, ante la mirada atónita de decenas de familias que participaban del Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista.

El violento episodio, registrado por vecinos con sus teléfonos, se viralizó en redes sociales y generó indignación colectiva entre los asistentes a la celebración patria.

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Todo ocurrió el lunes por la tarde sobre la Avenida Vergara y calle 17, en el marco de los festejos oficiales organizados por la comuna para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. El desfile de las agrupaciones gauchas junto a sus caballos era la atracción más esperada de una jornada que incluía shows en vivo, ballets folclóricos y puestos de comidas típicas.

A pesar del enfrentamiento, el Festival Folclórico continuó con sus shows en vivo, ballets folklóricos y gastronomía tradicional

La secuencia registrada en los videos muestra cómo una discusión entre dos hombres montados a caballo escaló hasta convertirse en una agresión física en medio de la calzada. Los protagonistas se azotaron mutuamente con rebenques —látigos cortos de cuero utilizados en tareas rurales y para conducir caballos— sin reparar en la cercanía del público.

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Otros integrantes de las agrupaciones tradicionalistas cruzaron sus propios caballos e intercambiaron gritos para intentar separar a los dos hombres, aunque la disputa continuó sobre la avenida hasta que ambos jinetes desaparecieron de la escena a pleno galope.

Según informó El Día, el cruce habría tenido origen en una discusión de tránsito entre los dos jinetes.

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Ni la Municipalidad de Berazategui ni la policía local emitieron un parte oficial sobre el episodio. Tampoco se reportaron heridos graves ni personas demoradas tras el incidente en la vía pública, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.

Más allá del violento cruce, la jornada patria continuó su curso, según indicaron los medios locales. El Festival Folclórico culminó con presentaciones de artistas locales, ballets tradicionales y gastronomía típica que reunieron a cientos de vecinos durante toda la celebración.

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Otros incidentes en Berazategui

Un comerciante de 53 años, con 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre, transitaba la madrugada del lunes pasado por la autopista Buenos Aires-La Plata cuando, al ver las luces de un operativo policial, pisó el acelerador para huir, perdió el dominio de su camioneta y terminó embistiendo a un policía.

El episodio tuvo lugar en el kilómetro 17,5 de esa vía, a la altura de Berazategui, durante la madrugada del lunes 25 de mayo, en el marco del operativo “Conmemoración del Día de la Revolución de Mayo”, desplegado por la Policía Vial bonaerense para reforzar los controles de tránsito durante el feriado patrio. Dos agentes de esa división —el sargento Matías Ezequiel Segovia y el oficial Jorge Luis Cabrera— estaban apostados sobre la banquina con motos de seguridad vial cuando la Ford Maverick al mando de E.A.B. aceleró al detectar el retén.

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El test de alcoholemia reveló que el conductor circulaba con 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite legal

Tras esa maniobra, el conductor perdió el control del rodado y el vehículo embistió al sargento Segovia. El golpe le provocó politraumatismos y fue derivado de urgencia en ambulancia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Fuentes policiales confirmaron a El Día que el efectivo se mantuvo consciente y sin riesgo de vida.

Varios automovilistas que transitaban la autopista en ese momento declararon ante la policía que E.A.B. arrastraba una conducción errática desde kilómetros antes de llegar al control. El patrón irregular ya había llamado la atención de otros conductores mucho antes del impacto.

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Tras el choque, los efectivos le realizaron el test de alcoholemia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial confirmó a Infobae que el resultado fue de 1,82 G/L, cifra que excede con amplitud el límite de 0,5 G/L vigente para conductores particulares en la provincia de Buenos Aires.

Lejos de sorprenderse, E.A.B. reaccionó con una frase que quedó registrada en el video filmado por uno de los agentes: “Ya sé que tomé alcohol, estoy hasta los huevos. No voy a declarar otra cosa”. Al recibir la comunicación formal del resultado positivo, respondió: “Sí, ya lo sé”.

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Según el relato de los testigos, las maniobras previas al impacto anticipaban un desenlace que pudo haber revestido mayor gravedad. La secuencia del hecho quedó documentada gracias a la grabación de uno de los policías en el lugar.

E.A.B. fue arrestado y puesto a disposición de la Justicia. Las actuaciones judiciales avanzan para definir su situación procesal, según indicaron fuentes vinculadas al caso.

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