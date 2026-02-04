Hasta 700.000 dólares al año: los perfiles en IA que hoy buscan gigantes como Netflix y OpenAI

La búsqueda de autenticidad frente al contenido generado por IA convierte la narrativa humana en una ventaja competitiva clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de la inteligencia artificial generativa, lejos de reducir la relevancia del factor humano, ha provocado un efecto inesperado: la ascendente demanda de comunicadores expertos en las grandes empresas tecnológicas, que ahora compiten por captar profesionales capaces de construir relatos sólidos y auténticos en un espacio saturado de contenido automatizado.

Mientras la industria discute la amenaza de la automatización sobre el empleo, las compañías ofrecen salarios que llegan hasta 775.000 dólares por roles de alta dirección en comunicación, como ocurre en Netflix; y en firmas como OpenAI, que presenta vacantes con remuneraciones superiores a los 400.000 dólares, o Anthropic, cuyo grupo de comunicación superó las 80 personas y continúa en expansión.

Por qué ha crecido la importancia de comunicadores en el sector tecnológico

Un reciente análisis destaca que, a pesar de la proliferación de contenido generado automáticamente, las empresas reconocen la urgencia de captar talento humano capaz de diferenciar su marca.

Las compañías prefieren el talento humano para diferenciar su marca de la competencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informes, el número de puestos de director de comunicación que asumen funciones adicionales (como marketing o recursos humanos) dentro de empresas del índice Fortune 1000 creció de 90 en 2019 a 169 en 2024.

Al mismo tiempo, el salario medio de un Chief Communications Officer (CCO) en una organización Fortune 500 se sitúa actualmente entre 400.000 y 450.000 dólares, un aumento de 50.000 dólares desde el año anterior, conforme a una encuesta de Korn Ferry.

Cuánto puede ganar un comunicador experto en Estados Unidos

En el mercado laboral de Estados Unidos, los salarios convencionales para directores de comunicaciones alcanzan los 106.000 dólares, según datos de Indeed.

Sin embargo, la competencia por los mejores perfiles ha hecho que compensaciones de seis cifras se transformen en estándar para quienes diseñan las narrativas de gigantes como Adobe —en busca de su primer “evangelista de la IA”— o Microsoft, que el año pasado lanzó su revista impresa Signal, definida como “antídoto contra la naturaleza efímera de lo digital”.

El salario medio para directores de comunicación en empresas Fortune 500 subió a un rango de 400.000 a 450.000 dólares, según Korn Ferry. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de homogeneidad y el contenido de baja calidad producido por la inteligencia artificial han alimentado este fenómeno. Gab Ferree, fundador de Off the Record y exvicepresidente global de comunicaciones de Bumble, lo explica así en diálogo con Business Insider. “Hay tanta basura por ahí que la gente quiere pagar más por alguien que pueda destacar entre la multitud”.

Asimismo, datos de The Wall Street Journal indican que la proporción de ofertas de empleo en LinkedIn donde se menciona “narrador” como aptitud se duplicó entre 2024 y 2025.

Desde qué época se vienen solicitando comunicadores en el sector tecnológico

Las voces de los expertos concuerdan en que el auge de la comunicación narrativa se venía gestando desde el fortalecimiento de la influencia de Silicon Valley hace dos décadas, periodo en el que las tecnológicas captaron escritores y redactores que abandonaban los medios tradicionales.

La escasez de comunicadores versátiles y creativos incrementa su valor frente a la caída de vacantes para ingenieros de software. (Imagen ilustrativa Infobae)

Jenna Birch, fundadora de SISU, detalla que la evolución de funciones ha ensanchado el perfil del comunicador, quien hoy debe dominar desde modelos lingüísticos hasta el diseño de mensajes que reflejen la personalidad de un CEO en plataformas como LinkedIn o Substack.

No obstante, la escasez de profesionales capacitados que respondan con versatilidad a los desafíos de un espacio en rápida transformación incrementa la presión sobre el mercado. Birch sostiene que los creativos, por sí solos, están cerca de convertirse en “la persona de mayor valor en tecnología actual”.

A ello se suma el contraste con las posiciones tradicionales en tecnología: en 2023, la tasa de desempleo entre nuevos graduados en informática era del 6,1%, frente al 4,5% de quienes egresaban de carreras de comunicación, según cifras del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Qué diferencia a los comunicadores expertos de lo generado con IA

Expertos destacan que los modelos de lenguaje de IA carecen de pensamiento crítico propio, reforzando la importancia de la comunicación humana auténtica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de redacción precisa y auténtica, insisten los especialistas, no es replicable por la inteligencia artificial. Cristin Culver, fundadora de Common Thread Communications, subraya: “Si todos son escritores, nadie lo es, y creo que esto es muy evidente ahora mismo”.

Asegura que LinkedIn está colmado de publicaciones generadas por IA con un estilo uniforme que desconcierta a los lectores. “La IA está facilitando y dificultando la narración. Irónicamente, en esta era de la IA, algunas de las narraciones más conmovedoras pertenecen a quienes se han dado cuenta de que todo es chapucero y han optado por una narrativa muy táctica”, afirma Culver.

Un caso de búsqueda de autenticidad lo proporcionó Anthropic, que lanzó en Nueva York el proyecto Claude Café para presentar a su chatbot como herramienta de reflexión y solución de problemas, en un espacio físico dotado de libros y revistas, en contraste con la imagen usual de herramientas exclusivamente digitales.

Sasha de Marigny, ascendida a CCO de Anthropic, defendió ante Axios: “El pensamiento crítico sigue siendo una gran ventaja comparativa para los humanos. Busco excelentes estrategas: personas que comprendan el nuevo orden mundial y sepan desarrollar planes integrales para conectar con las audiencias que nos interesan”.