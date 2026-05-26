Guatemala

La Conferencia Regional sobre Migración que se realiza en Guatemala abre jornada para consensuar declaración sobre integración y retorno

El encuentro comenzó en Ciudad de Guatemala con la participación de organismos internacionales y representantes de once países, quienes evalúan estrategias para atender causas estructurales del desplazamiento regional e impulsar políticas conjuntas

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Migrantes esperan en el Centro de Retornados de Guatemala, tras llegar deportados desde El Paso, Texas (EE.UU.), en una fotografía de archivo. EFE/David Toro
Migrantes esperan en el Centro de Retornados de Guatemala, tras llegar deportados desde El Paso, Texas (EE.UU.), en una fotografía de archivo. EFE/David Toro

Después que Guatemala asumiera en 2025 la presidencia pro tempore de la Conferencia Regional sobre Migración en 2026 y abrió en Ciudad de Guatemala un encuentro centrado en integración, reintegración socioeconómica y movilidad laboral, con la meta de consensuar una declaración extraordinaria sobre principios y compromisos para personas en movilidad y de afianzar una agenda regional basada en protección, retorno con oportunidades y atención a las causas estructurales del desplazamiento, según las intervenciones del Instituto Guatemalteco de Migración y de la Organización Internacional para las Migraciones.

Uno de los datos que marcó el contexto del encuentro fue expuesto por Julio Croci, oficial senior de políticas de la oficina regional de la OIM: América Latina y el Caribe elevó de 12 a 16 informes voluntarios su participación en la revisión del Pacto Mundial para la Migración durante el Foro de Examen de la Migración Internacional celebrado del cuatro al ocho de mayo en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Croci sostuvo además que el continente registra una tasa promedio de natalidad de 1,8 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional, y vinculó ese cambio demográfico con una mayor presión sobre los sistemas de previsión social y asistencia estatal. Según el funcionario de la OIM, la migración regular puede ampliar la base de contribuyentes, dinamizar los mercados laborales y facilitar acceso al empleo formal, al crédito y al emprendimiento.

Una vista de una sala de conferencias con un hombre hablando en un podio frente a una pantalla grande azul claro y luces de techo empotradas
Un orador principal se dirige a los asistentes durante una conferencia sobre migración regional en Guatemala, con paneles informativos y el logo de la OIM visibles. (Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala)

La declaración extraordinaria será el principal producto político del encuentro

Danilo Rivera, director general del Instituto Guatemalteco de Migración, dijo en la apertura que al finalizar las jornadas los países miembros de la CRM adoptarán una declaración extraordinaria sobre principios y compromisos para la integración y reintegración de personas en movilidad.

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Según Rivera, ese texto se alimenta de tres referencias regionales: la Estrategia Regional de Migración Laboral y Movilidad Humana 2023-2030 de la Organización Internacional del Trabajo, la Estrategia Regional de Migración Laboral de la CRM y la Estrategia Regional de Integración Socioeconómica, ERISE.

Rivera definió el diálogo regional como “una necesidad técnica y política” y afirmó que Guatemala eligió como eje de su presidencia el nexo entre desarrollo y migración. Al medio institucional del encuentro no habló, pero en su intervención pública sostuvo que el retorno debe abordarse desde el reconocimiento de las personas retornadas “como agentes de cambio, que cuentan con habilidades, conocimientos y propios saberes a nivel individual, familiar y comunitario para potenciar su propio desarrollo”.

El funcionario también presentó el marco nacional con el que Guatemala busca mostrar avances al resto de la región. Según Rivera, el Código de Migración de 2016 cambió el enfoque estatal: “Pasamos de una gestión centrada en el documento y en la seguridad a una gestión centrada en la persona migrante como sujeta de derechos”.

Ese código, añadió, creó el Sistema Migratorio Guatemalteco y colocó en el centro a la Autoridad Migratoria Nacional, presidida por la vicepresidenta de la República Karin Herrera, como órgano encargado del diseño, articulación y monitoreo de la política migratoria del Estado.

La OIM vinculó reintegración, empleo y sostenibilidad del retorno

Croci afirmó que la integración y la reintegración de personas migrantes y retornadas figuran entre los mayores desafíos para los países de la CRM. En su exposición, remarcó que diversos estudios de la OIM, de la banca multilateral y de la academia muestran que una migración “segura, ordenada y regular” impulsa desarrollo económico, social y cultural en las sociedades receptoras.

El funcionario añadió que la OIM apoya a los gobiernos en procesos de regularización, integración y empleabilidad. Como ejemplo mencionó el Fondo de Desarrollo Empresarial, con el que la organización generó más de 2.000 puestos laborales directos e indirectos y elevó la producción de pequeñas y medianas empresas en Guatemala, Ecuador y Argentina, según dijo durante el taller.

Croci también destacó que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó días antes la declaración de progreso del Foro de Examen de la Migración Internacional. Según su evaluación, ese paso reflejó “un alto compromiso con la migración” y reforzó el papel de Guatemala como portavoz de la CRM en ese proceso multilateral.

El taller puso el foco en cómo cambian los perfiles y las formas de retorno

Tim Haward, especialista regional de la OIM, planteó que los retornos en la región responden a múltiples factores, entre ellos cambios en políticas migratorias, mecanismos de cooperación y readmisión, y dinámicas económicas y de desarrollo. Según explicó, el perfil de las personas retornadas cambió y también lo hicieron sus vulnerabilidades.

Haward propuso analizar el retorno como un espectro que va desde el retorno voluntario hasta el forzoso, con formas intermedias como el retorno espontáneo, el voluntario asistido, la repatriación voluntaria y los retornos bajo opciones limitadas.

“Tenemos que considerar que hay muchas nuevas formas de retorno”, dijo, y puso como ejemplo la aparición de términos como “autodeportación”.

El especialista sostuvo que la forma en que empieza el retorno condiciona la reintegración posterior. “Tenemos que tomar a la persona como centro de todo eso”, afirmó, y señaló que cada proceso exige respuestas diferenciadas en los planos económico, social y psicosocial.

La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala informó además que las defensorías de las Personas Migrantes y de las Personas Trabajadoras participaron en la primera sesión de la Conferencia Regional sobre Migración, donde se abordó la reintegración económica y social de las personas guatemaltecas retornadas.

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