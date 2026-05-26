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Le robaron el pasaporte en medio de su casamiento y se podría perder el Mundial: “No pudo viajar”

Saud Abdulhamid sufrió un hecho policial que pone en riesgo su presencia en la Copa del Mundo con Arabia Saudita

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Saud Abdulhamid se coronó campeón de la Copa de Francia con Lens (Crédito: AP/Jean-Francois Badias)
Saud Abdulhamid se coronó campeón de la Copa de Francia con Lens (Crédito: AP/Jean-Francois Badias)

La selección de Arabia Saudita ultima detalles para su participación en el Mundial 2026, que lo tendrá en el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Uruguay con la ilusión intacta de avanzar a la próxima ronda por segunda vez en su historia, pero la preparación a la cita no está exenta de obstáculos porque el equipo dirigido por el griego Georgios Donis tendrá un ausente destacado en el inicio de las prácticas por un hecho extrafutbolístico.

Saud Abdulhamid, lateral derecho del Lens de Francia, debía iniciar su viaje este lunes pasado con la intención de ponerse a las órdenes de Donis y la Federación Saudita de Fútbol proporcionó que las razones de este retraso se debieron a que le robaron su pasaporte en los Países Bajos, donde celebraba su casamiento.

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“El jugador no pudo viajar hoy a Riad como estaba previsto después de que su vehículo privado fuera asaltado en Ámsterdam, donde se encontraba con su familia por su ceremonia de boda. El incidente resultó en la pérdida de pertenencias personales, incluido su pasaporte”, informó el organismo a través de un comunicado divulgado en redes sociales.

Hasta el momento, el ganador de la Copa de Francia con el Lens no se expidió sobre el asunto públicamente, pero sí posteó una historia después de haberse casado con una fotografía suya con traje y el siguiente mensaje: “Alabado sea Dios, con cuya gracia se completan las buenas obras. Con Su alabanza y favor, he firmado mi contrato de matrimonio. Le pido a Dios todopoderoso que me conceda a mí y a ustedes el éxito”.

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A Saud Abdulhamid le robaron el pasaporte y peligra su presencia en el Mundial
La publicación de Saud Abdulhamid en Instagram

Por otro lado, el ente se mostró predispuesto para acelerar los trámites administrativos, ya que el jugador se arriesga a perderse la Copa del Mundo si no regulariza su situación. La Federación afirmó que “está coordinando con el Ministerio de Deportes para dar seguimiento a la investigación y también está trabajando con la Embajada del Reino de Arabia Saudita en los Países Bajos para emitir los documentos necesarios que permitan al jugador unirse al equipo”.

El ex futbolista de Al Ittihad, Al Hilal y Roma disputó 50 partidos con la selección de Arabia Saudita con la anotación de un gol y cuatro asistencias. Ya jugó el Mundial 2022, donde completó los 90 minutos en la primera fase contra Argentina, Polonia y México. Viene de perderse la Copa Árabe 2025, en la que el combinado asiático terminó tercero.

El estreno mundialista de Los Verdes se producirá el lunes 15 de junio a las 19 (hora argentina) ante Uruguay en Miami. Su participación seguirá el domingo 21 a partir de las 13 contra España en Atlanta y culminará el calendario el viernes 26 frente a Cabo Verde en Houston.

El comunicado completo

Saud Abdulhamid participó en el Mundial 2022 con Arabia Saudita
El mensaje de la Federación sobre Saud Abdulhamid (Crédito: @SaudiNT_EN/X)

La Federación Saudita de Fútbol desea proporcionar una actualización oficial sobre la llegada retrasada de Saud Abdulhamid al campo de entrenamiento de la selección nacional, mientras continúan los preparativos para la fase final previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El jugador no pudo viajar hoy a Riad como estaba previsto después de que su vehículo privado fuera asaltado en Ámsterdam, donde se encontraba con su familia por su ceremonia de boda. El incidente resultó en la pérdida de pertenencias personales, incluido su pasaporte.

La Federación Saudita de Fútbol está coordinando con el Ministerio de Deportes para dar seguimiento a la investigación y también está trabajando con la Embajada del Reino de Arabia Saudita en los Países Bajos para emitir los documentos necesarios que permitan al jugador unirse al equipo.

La Federación Saudita de Fútbol brinda su total apoyo a Saud Abdulhamid en estas circunstancias y espera su llegada segura al campo de entrenamiento de la selección nacional.

La prelista de Arabia Saudita para el Mundial 2026

Compartirá el Grupo H con España, Cabo Verde y Uruguay
Arabia Saudita oficializó una prelista con 30 futbolistas. Cuatro se quedarán afuera en el corte final (Crédito: @SaudiNT_EN/X)

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