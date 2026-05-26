Pánico en Río Negro: una orca confundió a un kayakista con un lobo marino y lo persiguió hasta la orilla

El macho Pao (PTN-006) se dirigió a toda velocidad hacia un hombre que navegaba en Bahía Rosas, sobre el Golfo San Matías. El animal, atraído por el sonido de los remos, llegó a alcanzarlo antes de dar media vuelta al detectar que no era una presa

Una orca macho se acercó a toda velocidad hacia un hombre que navegaba en kayak en Bahía Rosas, sobre el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, en la tarde del lunes. El animal, identificado por los investigadores como Pao (PTN-006), dio media vuelta al detectar que no se trataba de una presa y regresó al mar sin que hubiera que lamentar heridos.

El episodio fue registrado en video por una habitante local, Mili Yahuar, y notificado a los especialistas por Fernando Mariño y Matías Acuña, quienes también se encontraban en el lugar. La organización Península Valdés Orca Research recibió el material y lo analizó para determinar qué había ocurrido.

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Según explicó Península Valdés Orca Research, el sonido de los remos al moverse en el agua fue, con alta probabilidad, lo que atrajo a Pao hacia la embarcación. El estímulo auditivo habría sido similar al que producen los lobos marinos, una de las presas habituales de las orcas en la región patagónica. Al llegar a la orilla y percatarse de que se trataba de un ser humano en canoa, el animal cambió de rumbo y volvió mar adentro.

“Hoy, 25 de mayo 2026 en horas de la tarde, el macho Pao (PTN-006) protagonizó una situación que nunca habíamos presenciado antes”, comunicó la organización.

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Y añadió: “No existen registros de ataques de orca a seres humanos, excepto en situaciones de cautiverio. De todas formas, imaginamos el miedo que habrá sentido esta persona”.

Pao confundió al kayakista con una presa

El incidente ocurrió en La Ensenada, también conocida como Bahía Rosas, ubicada en la costa rionegrina a unos 75 kilómetros de Viedma. La presencia de orcas en esa franja costera no es un fenómeno aislado: los meses de otoño e invierno coinciden con los períodos de mayor acercamiento de estos mamíferos a la costa del Golfo San Matías.

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La actividad de las orcas de Patagonia Norte en las últimas semanas fue intensa. El 17 de mayo, la hembra Valen (PTN-009) fue vista en Punta Norte junto a sus crías Emyr, Solei y una nueva cría nacida en 2026, acompañadas por Jaluel (PTN-019), quien incluso intentó una captura en la orilla. Días antes, el 23 de mayo, Península Valdés Orca Research documentó a crías del grupo en zona de rompiente, donde las hembras adultas las guían en el aprendizaje de las técnicas de caza.

Ese proceso formativo tiene un antecedente registrado el 17 de abril de 2026 en Estancia San Lorenzo, también sobre el Golfo San Matías. En esa ocasión, imágenes captadas por Héctor Casín —veedor oficial del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, presente junto a fotógrafos con permiso oficial— mostraron la destreza de las orcas en aguas poco profundas y zona de rompiente. “Desde muy pequeñas aprenden a manejarse en la orilla, donde más tarde cazarán crías de lobo y elefante marino utilizando la técnica de varamiento intencional”, señaló la organización al difundir ese material.

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El varamiento intencional es la técnica por la cual las orcas se lanzan hacia la costa con la marea alta para capturar crías de lobos y elefantes marinos. Se trata de un comportamiento aprendido, que las madres transmiten a sus crías desde temprana edad, y que distingue a las poblaciones de Patagonia de otras orcas en el mundo.

Península Valdés Orca Research (PVOR) es una organización internacional con asiento en Península Valdés, Chubut, Argentina. Su misión es el estudio de la población de orcas que habita esta área protegida, incluyendo su genealogía a través de la foto-identificación, su comportamiento, y sus técnicas especializadas de caza que son únicas en el mundo. Procura concientizar al público acerca de estos animales y de los rápidos cambios en su medio ambiente.

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