Epic Games Store te regala estos juegos por tiempo limitado: cómo obtenerlos

Los títulos gratuitos son Return to Ash y STALCRAFT: X Edición Starter

La Epic Games Store permite descargar de forma gratuita y por tiempo limitado Return to Ash y STALCRAFT: X Edición Starter. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games Store ofrece por tiempo limitado dos juegos gratuitos: Return to Ash y STALCRAFT: X Edición Starter. Para acceder a estas propuestas, los usuarios deben ingresar a la plataforma, localizarlas y proceder con la descarga.

De qué tratan estos juegos gratis de Epic Games Store

En Return to Ash, el protagonista despierta en un entorno desconocido: la habitación de hospital de siempre ha desaparecido y, tras la ventana, solo se observa un vacío blanco que parece no tener fin. Libre de dolores y molestias, experimenta una vitalidad inédita en años.

Para obtener estos juegos, basta con acceder a la plataforma, buscarlos y descargarlos. Epic Games)

Esta propuesta se desarrolla como una novela visual narrativa, con una trama emotiva centrada en la formación de relaciones.

Las decisiones del jugador definirán el rumbo de la historia, mientras explora un enigmático más allá, entabla lazos con otros personajes atrapados en este singular purgatorio y enfrenta complejas pruebas impuestas por un misterioso ser enmascarado conocido como Muerte.

Por su parte, STALCRAFT: X Edición Starter corresponde al decimocuarto juego gratuito que la Epic Games Store ofrece en 2026. Este MMOFPS fusiona elementos de RPG con mecánicas de shooter en primera persona.

STALCRAFT: X Edición Starter es el decimocuarto juego sin costo que la Epic Games Store libera en 2026. (Epic Games)

El jugador se adentra en el universo de la Zona equipado con un paquete inicial que incluye siete días de acceso Prémium, armas, armaduras, artefactos y objetos cosméticos, facilitando así las primeras incursiones en un mundo marcado por la exploración, el combate y la supervivencia.

Cómo conseguir estos juegos gratis

Para obtener Return to Ash y STALCRAFT: X Edición Starter gratis en la Epic Games Store, sigue estos pasos:

  1. Accede a la Epic Games Store desde tu computadora o dispositivo móvil.
  2. Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games. Si no tienes una, puedes crearla sin costo.
  3. Utiliza el buscador de la plataforma para localizar Return to Ash y STALCRAFT: X Edición Starter.
  4. Ingresa a la página de cada juego y selecciona la opción ‘Obtener’. El sistema añadirá automáticamente el título a tu biblioteca sin realizar ningún cobro.
  5. Una vez que los juegos estén en tu biblioteca, podrás descargarlos e instalarlos en tu dispositivo desde el cliente de Epic Games Store.

Ambas ofertas estarán disponibles únicamente durante el período promocional anunciado por Epic Games Store.

Las descargas gratuitas estarán activas únicamente durante el período promocional determinado por Epic Games Store. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juegos gratis en Epic Games Store

Otros juegos gratis en Epic Games son:

  • Nobody Wants to Die
  • Trenches
  • Retired Steel
  • Starmasons
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • Shroom Bound
  • Spray N’ Pray
  • Dead Rails
  • Neon Express
  • BULLET YEETERS
  • Gunnies
  • Hellmaster: The Legend of Dante
  • Accordion Solitaire
  • Hunter’s Arena: Revolution
  • Eternal League
  • Deal With The Devil Chapter 2 - From Tuonela to Hell
  • BloodLoop
  • QUBIT
Accede a la página del juego y haz clic en ‘Obtener’; el sistema sumará el título a tu biblioteca sin coste alguno. (Epic Games)
  • Shadowverse: Worlds Beyond
  • Project Origin
  • Heart of Stone
  • Carpool: Attack of the Disco Mob
  • Ballad of Violence
  • Biped 2 DEMO
  • Fate War
  • Haunted Space
  • Tomorrow’s Land Base
  • Business Tour - Board Game with Online Multiplayer
  • Terminull Brigade
  • Last Hammashan: Awakening of a Hero
  • Chip ‘N Clawz vs The Brainoids
  • Fate’s Ultimatum for Destiny
  • Wild Forest
  • Auto Drive
  • RavenQuest
  • I’m in Love With Your Dead Grandmother 3: Online Battle Royale
  • Watching From Afar
  • Auto Legends
  • Mecharashi
  • skate.
  • Wild Americas
  • Arena Breakout: Infinite
  • RXC: The Modern Era
  • ChronoForge
Nuevos títulos gratuitos disponibles en la Epic Games Store durante la promoción especial. (Epic Games)
  • epic zone battleroyal
  • SolPlex
  • Battle Tanks
  • New Festival Town
  • Last Sniper
  • Masks of the Void Infinity
  • The Four Kings Casino and Slots
  • Feverdream: Rainbow Chaser
  • Godzilla x Kong: Titan Chasers
  • Legends of Elysium
  • Spellfarers
  • HORDEKILL
  • Wayfinder Mod Editor
  • Warborne Above Ashes
  • Warzone
  • Dawn of Ages
  • Scrapped
  • Pig And Chikin
  • Bloompunk
Steam también ofrece juegos gratuitos; su catálogo cambia periódicamente e incluye desde proyectos independientes hasta lanzamientos de grandes estudios. (Steam)
  • SATANIQUE 2099
  • Albion Online
  • OVERDARE Studio
  • OverKnights
  • Valiants: Arena
  • Swords of Blood

Dónde más encontrar juegos gratis

Otro sitio para encontrar juegos gratis es Steam. Aquí, los usuarios pueden acceder a una selección rotativa de títulos sin costo, que incluye tanto juegos independientes como propuestas de grandes desarrolladores.

