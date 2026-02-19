Epic Games Store te regala estos juegos por tiempo limitado: cómo obtenerlos

La Epic Games Store permite descargar de forma gratuita y por tiempo limitado Return to Ash y STALCRAFT: X Edición Starter. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games Store ofrece por tiempo limitado dos juegos gratuitos: Return to Ash y STALCRAFT: X Edición Starter. Para acceder a estas propuestas, los usuarios deben ingresar a la plataforma, localizarlas y proceder con la descarga.

De qué tratan estos juegos gratis de Epic Games Store

En Return to Ash, el protagonista despierta en un entorno desconocido: la habitación de hospital de siempre ha desaparecido y, tras la ventana, solo se observa un vacío blanco que parece no tener fin. Libre de dolores y molestias, experimenta una vitalidad inédita en años.

Esta propuesta se desarrolla como una novela visual narrativa, con una trama emotiva centrada en la formación de relaciones.

Las decisiones del jugador definirán el rumbo de la historia, mientras explora un enigmático más allá, entabla lazos con otros personajes atrapados en este singular purgatorio y enfrenta complejas pruebas impuestas por un misterioso ser enmascarado conocido como Muerte.

Por su parte, STALCRAFT: X Edición Starter corresponde al decimocuarto juego gratuito que la Epic Games Store ofrece en 2026. Este MMOFPS fusiona elementos de RPG con mecánicas de shooter en primera persona.

El jugador se adentra en el universo de la Zona equipado con un paquete inicial que incluye siete días de acceso Prémium, armas, armaduras, artefactos y objetos cosméticos, facilitando así las primeras incursiones en un mundo marcado por la exploración, el combate y la supervivencia.

Cómo conseguir estos juegos gratis

Para obtener Return to Ash y STALCRAFT: X Edición Starter gratis en la Epic Games Store, sigue estos pasos:

Accede a la Epic Games Store desde tu computadora o dispositivo móvil. Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games. Si no tienes una, puedes crearla sin costo. Utiliza el buscador de la plataforma para localizar Return to Ash y STALCRAFT: X Edición Starter. Ingresa a la página de cada juego y selecciona la opción ‘Obtener’. El sistema añadirá automáticamente el título a tu biblioteca sin realizar ningún cobro. Una vez que los juegos estén en tu biblioteca, podrás descargarlos e instalarlos en tu dispositivo desde el cliente de Epic Games Store.

Ambas ofertas estarán disponibles únicamente durante el período promocional anunciado por Epic Games Store.

Qué otros juegos gratis en Epic Games Store

Otros juegos gratis en Epic Games son:

Nobody Wants to Die

Trenches

Retired Steel

Starmasons

Game of Thrones Winter is Coming

Seven Knights Re:BIRTH

Shroom Bound

Spray N’ Pray

Dead Rails

Neon Express

BULLET YEETERS

Gunnies

Hellmaster: The Legend of Dante

Accordion Solitaire

Hunter’s Arena: Revolution

Eternal League

Deal With The Devil Chapter 2 - From Tuonela to Hell

BloodLoop

QUBIT

Shadowverse: Worlds Beyond

Project Origin

Heart of Stone

Carpool: Attack of the Disco Mob

Ballad of Violence

Biped 2 DEMO

Fate War

Haunted Space

Tomorrow’s Land Base

Business Tour - Board Game with Online Multiplayer

Terminull Brigade

Last Hammashan: Awakening of a Hero

Chip ‘N Clawz vs The Brainoids

Fate’s Ultimatum for Destiny

Wild Forest

Auto Drive

RavenQuest

I’m in Love With Your Dead Grandmother 3: Online Battle Royale

Watching From Afar

Auto Legends

Mecharashi

skate.

Wild Americas

Arena Breakout: Infinite

RXC: The Modern Era

ChronoForge

epic zone battleroyal

SolPlex

Battle Tanks

New Festival Town

Last Sniper

Masks of the Void Infinity

The Four Kings Casino and Slots

Feverdream: Rainbow Chaser

Godzilla x Kong: Titan Chasers

Legends of Elysium

Spellfarers

HORDEKILL

Wayfinder Mod Editor

Warborne Above Ashes

Warzone

Dawn of Ages

Scrapped

Pig And Chikin

Bloompunk

SATANIQUE 2099

Albion Online

OVERDARE Studio

OverKnights

Valiants: Arena

Swords of Blood

Dónde más encontrar juegos gratis

Otro sitio para encontrar juegos gratis es Steam. Aquí, los usuarios pueden acceder a una selección rotativa de títulos sin costo, que incluye tanto juegos independientes como propuestas de grandes desarrolladores.