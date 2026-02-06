Tecno

Ray-Ban Meta Wayfarer RW4008: el anuncio de febrero, baja de precio y tiene IA

Gracias a la integración de Meta AI, estos lentes conectados ofrecen control por voz, traducción simultánea y más

Guardar
Las Ray-Ban Meta Wayfarer se
Las Ray-Ban Meta Wayfarer se debe vincular con un celular para disfrutar de sus novedades. (Ray-Ban)

El mercado de gafas inteligentes vive un momento de fuerte competencia gracias a la drástica rebaja en las Ray-Ban Meta Wayfarer RW4008, uno de los modelos más destacados del segmento. Este avance no solo une moda y tecnología en un solo dispositivo, sino que también facilita la captura de imágenes y videos en primera persona, además de integrar funciones de conectividad avanzada.

La nueva oferta posiciona a Ray-Ban como un referente indiscutible en el universo de las gafas con cámara integrada.

Gafas inteligentes Ray-Ban: tecnología, diseño y rebaja

Las Ray-Ban Meta Wayfarer RW4008 han destacado por combinar un diseño icónico con tecnología de última generación. Equipadas con una cámara gran angular de 12 MP, permiten capturar fotos y grabar videos fácilmente, sin necesidad de utilizar el teléfono móvil.

Hay diferentes estilos en el
Hay diferentes estilos en el lente y marco. (Foto: Ray-Ban)

Su sistema de cinco micrófonos y altavoces abiertos en la montura posibilita grabar audio de alta calidad, escuchar música y realizar llamadas sin aislarse del entorno.

Gracias a la integración de Meta AI, estas gafas inteligentes ofrecen control por voz, traducción simultánea y la posibilidad de transmitir en directo en redes sociales como Instagram o Facebook. En cuanto a autonomía, ofrecen hasta 4 horas de uso continuo, ampliables a 32 horas gracias a su funda de carga. La compatibilidad con Android e iOS amplía su alcance a usuarios de ambos sistemas operativos.

El precio habitual de estas gafas supera los 399 euros en plataformas como Amazon, pero ahora MediaMarkt las ofrece por tan solo 246 euros, una rebaja que marca un récord en el segmento y hace más accesible esta tecnología de vanguardia.

Las Ray-Ban Meta Wayfarer ofrecen
Las Ray-Ban Meta Wayfarer ofrecen hasta 4 horas de uso continuo, ampliables a 32 horas gracias a su funda de carga. (meta.com)

Insta360 GO 2: competencia directa y rebaja en cámaras de acción

El sector de la imagen digital portátil no solo se ve revolucionado por las gafas inteligentes. Insta360 responde a la ofensiva de Ray-Ban con una reducción de precio en su cámara de acción GO 2, que ahora cuesta 367,99 euros en Miravia, frente a los más de 399 euros habituales en Amazon.

La Insta360 GO 2 es una cámara ultracompacta, de apenas 27 gramos, diseñada para grabaciones en movimiento y actividades al aire libre. Su sensor de 1/2.3” permite obtener vídeos en 1440p con gran nitidez, mientras que la resistencia al agua de hasta 4 metros la hace ideal para deportes y viajes.

Incorpora tecnologías como estabilización FlowState y nivelación de horizonte, lo que garantiza tomas estables incluso en condiciones adversas. Su funda multifunción sirve como cargador, mando y trípode, extendiendo la autonomía hasta 150 minutos.

Gracias a la integración de
Gracias a la integración de Meta AI, las Ray-Ban Meta Wayfarer ofrecen la posibilidad de transmitir en directo en redes sociales. REUTERS/Dado Ruvic

Las rebajas tanto en las Ray-Ban Meta Wayfarer RW4008 como en la Insta360 GO 2 reflejan la tendencia actual de hacer más accesibles los dispositivos inteligentes y las cámaras de acción de alta gama.

La combinación de diseño, inteligencia artificial y funcionalidades avanzadas amplía el abanico de posibilidades para los usuarios que buscan registrar su día a día, compartir experiencias en tiempo real y disfrutar de la tecnología más puntera a precios competitivos.

Características de las Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1

Las Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1 destacan por su diseño clásico de marco negro brillante y lentes verdes, ideales para exteriores gracias a su protección total contra rayos UVA y UVB. Estos lentes inteligentes fusionan la estética icónica de Hollywood con la tecnología de Meta AI, permitiendo tomar fotos, grabar videos, escuchar música, hacer llamadas y enviar mensajes sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

Las Ray-Ban Meta Wayfarer Gen
Las Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1 destacan por su diseño clásico de marco negro brillante. (meta.com)

Equipadas con una cámara ultra gran angular de 12 MP, las gafas ofrecen imágenes y videos en alta definición. Incorporan dos altavoces de oído abierto, cinco micrófonos y conectividad Bluetooth, además de 32 GB de almacenamiento para guardar más de 500 fotos y 100 videos cortos.

Es pertinente indicar que su batería permite hasta 4 horas de uso continuo y hasta 36 horas con el estuche completamente cargado.

Temas Relacionados

Ray-Ban Meta WayfarerRay-BanMetaGafas inteligentesLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Si no entiendes los diálogos en series y películas, soluciónalo con este ajuste de Fire TV Stick

Esta función mejora la claridad de las voces sin subir el volumen general ni instalar equipos adicionales

Si no entiendes los diálogos

Ni Samsung ni Apple: Honor es la marca que más crece y prepara el primer “celular robótico” de 2026

Después de ganar un Guinness Record por haber dejado caer el Magic8 Lite a una altura de 6.133 metros y que siguiera funcionando, la marca se prepara para presentar su Honor Robot Phone en el MWC 2026

Ni Samsung ni Apple: Honor

Cotizaciones de criptomonedas en tiempo real: sigue al minuto

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tiene un precio de 65.936,21 dólares

Cotizaciones de criptomonedas en tiempo

Switch 2 sorprende: Nintendo anuncia catálogo con Indiana Jones, Fallout 4 y más

El Nintendo Direct más reciente trajo consigo grandes nombres del mundo del videojuego japonés y occidental

Switch 2 sorprende: Nintendo anuncia

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en ciertos celulares iOS y Android a finales de febrero de 2026

Los teléfonos que no pueden actualizarse a versiones recientes suelen carecer de parches de seguridad para soportar las nuevas características de la app

Por qué WhatsApp dejará de
DEPORTES
El mensaje del ex futbolista

El mensaje del ex futbolista de Boca Juniors Omar Pérez tras sufrir un infarto en Colombia: “De ésta vamos a salir”

Comienza la fecha 4 del Torneo Apertura con el duelo entre Central Córdoba y Unión: la agenda completa

Mastantuono reveló detalles de la curiosa relación de amistad que tiene con Jude Bellingham en Real Madrid

Alerta en la Fórmula 1: el inesperado giro en la nueva reglamentación que perjudicaría a Alpine y otras tres escuderías en la guerra de motores

Román Burruchaga sacó pasaje a cuartos del Rosario Challenger: sorpresiva eliminación de Francisco Comesaña

TELESHOW
Sabrina Rojas, en el ojo

Sabrina Rojas, en el ojo de la tormenta: rumores de coqueteo con Mauro Icardi y una ola de críticas en redes

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que ganó 2.716.000 euros en Pasapalabra España: “Una mujer de récords”

Evangelina Anderson y La Reini brillaron en MasterChef: cuál fue la torta con la que conquistaron al jurado

Fito Páez y Sofía Gala, juntos sobre el escenario en medio de los rumores de romance: “Salvaje, under y sofisticada”

Mimi Leclercq, la argentina que cantó para Ginóbili, trabajó con Shakira y Christina Aguilera y quiere conquistar el mundo

INFOBAE AMÉRICA

Arrestan a hombre en California

Arrestan a hombre en California por exigir un rescate falso a la familia de la madre de Savannah Guthrie

Capturan en Panamá a uno de los más buscados en medio de operativos contra pandillas

Qué leer esta semana: la autora de “Art”, respiración inteligente y respuestas para el miedo de volar

El Salvador podría enfrentar una época de calor extrema tras una temporada inédita de frentes fríos

La UE destacó los resultados tangibles en varios campos tras su visita a Bolivia: donará 11 millones de euros