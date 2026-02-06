Ray-Ban Meta Wayfarer RW4008: el anuncio de febrero, baja de precio y tiene IA

Las Ray-Ban Meta Wayfarer se debe vincular con un celular para disfrutar de sus novedades. (Ray-Ban)

El mercado de gafas inteligentes vive un momento de fuerte competencia gracias a la drástica rebaja en las Ray-Ban Meta Wayfarer RW4008, uno de los modelos más destacados del segmento. Este avance no solo une moda y tecnología en un solo dispositivo, sino que también facilita la captura de imágenes y videos en primera persona, además de integrar funciones de conectividad avanzada.

La nueva oferta posiciona a Ray-Ban como un referente indiscutible en el universo de las gafas con cámara integrada.

Gafas inteligentes Ray-Ban: tecnología, diseño y rebaja

Las Ray-Ban Meta Wayfarer RW4008 han destacado por combinar un diseño icónico con tecnología de última generación. Equipadas con una cámara gran angular de 12 MP, permiten capturar fotos y grabar videos fácilmente, sin necesidad de utilizar el teléfono móvil.

Hay diferentes estilos en el lente y marco. (Foto: Ray-Ban)

Su sistema de cinco micrófonos y altavoces abiertos en la montura posibilita grabar audio de alta calidad, escuchar música y realizar llamadas sin aislarse del entorno.

Gracias a la integración de Meta AI, estas gafas inteligentes ofrecen control por voz, traducción simultánea y la posibilidad de transmitir en directo en redes sociales como Instagram o Facebook. En cuanto a autonomía, ofrecen hasta 4 horas de uso continuo, ampliables a 32 horas gracias a su funda de carga. La compatibilidad con Android e iOS amplía su alcance a usuarios de ambos sistemas operativos.

El precio habitual de estas gafas supera los 399 euros en plataformas como Amazon, pero ahora MediaMarkt las ofrece por tan solo 246 euros, una rebaja que marca un récord en el segmento y hace más accesible esta tecnología de vanguardia.

Las Ray-Ban Meta Wayfarer ofrecen hasta 4 horas de uso continuo, ampliables a 32 horas gracias a su funda de carga. (meta.com)

Insta360 GO 2: competencia directa y rebaja en cámaras de acción

El sector de la imagen digital portátil no solo se ve revolucionado por las gafas inteligentes. Insta360 responde a la ofensiva de Ray-Ban con una reducción de precio en su cámara de acción GO 2, que ahora cuesta 367,99 euros en Miravia, frente a los más de 399 euros habituales en Amazon.

La Insta360 GO 2 es una cámara ultracompacta, de apenas 27 gramos, diseñada para grabaciones en movimiento y actividades al aire libre. Su sensor de 1/2.3” permite obtener vídeos en 1440p con gran nitidez, mientras que la resistencia al agua de hasta 4 metros la hace ideal para deportes y viajes.

Incorpora tecnologías como estabilización FlowState y nivelación de horizonte, lo que garantiza tomas estables incluso en condiciones adversas. Su funda multifunción sirve como cargador, mando y trípode, extendiendo la autonomía hasta 150 minutos.

Gracias a la integración de Meta AI, las Ray-Ban Meta Wayfarer ofrecen la posibilidad de transmitir en directo en redes sociales. REUTERS/Dado Ruvic

Las rebajas tanto en las Ray-Ban Meta Wayfarer RW4008 como en la Insta360 GO 2 reflejan la tendencia actual de hacer más accesibles los dispositivos inteligentes y las cámaras de acción de alta gama.

La combinación de diseño, inteligencia artificial y funcionalidades avanzadas amplía el abanico de posibilidades para los usuarios que buscan registrar su día a día, compartir experiencias en tiempo real y disfrutar de la tecnología más puntera a precios competitivos.

Características de las Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1

Las Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1 destacan por su diseño clásico de marco negro brillante y lentes verdes, ideales para exteriores gracias a su protección total contra rayos UVA y UVB. Estos lentes inteligentes fusionan la estética icónica de Hollywood con la tecnología de Meta AI, permitiendo tomar fotos, grabar videos, escuchar música, hacer llamadas y enviar mensajes sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

Las Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1 destacan por su diseño clásico de marco negro brillante. (meta.com)

Equipadas con una cámara ultra gran angular de 12 MP, las gafas ofrecen imágenes y videos en alta definición. Incorporan dos altavoces de oído abierto, cinco micrófonos y conectividad Bluetooth, además de 32 GB de almacenamiento para guardar más de 500 fotos y 100 videos cortos.

Es pertinente indicar que su batería permite hasta 4 horas de uso continuo y hasta 36 horas con el estuche completamente cargado.