Identifica en segundos si un mensaje o link es una estafa usando estas dos IA: Gemini y ChatGPT

Al realizar preguntas y compartir las dudas, ambos chatbots dan recomendaciones sobre qué hacer frente a ese intento de atque

La inteligencia artificial ofrece nuevas herramientas para identificar mensajes y enlaces engañosos diseñados por ciberdelincuentes en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ante la variedad de ataques a las que estamos expuestos continuamente en internet, usar la inteligencia artificial a nuestro favor es una oportunidad para detectar posibles mensajes o links engañosos con los que los ciberdelincuentes van tras nuestros datos.

Tanto ChatGPT como Gemini, dos de los asistentes de inteligencia artificial más populares, ofrecen herramientas para ayudar a identificar y evitar estos fraudes, siendo un apoyo en momentos de duda.

Cómo puede ayudarte ChatGPT a detectar mensajes y links fraudulentos

La proliferación de mensajes de texto, correos electrónicos y notificaciones con promociones, premios o encuestas es una de las tácticas preferidas por los ciberdelincuentes para obtener datos personales o financieros.

Frente a esta amenaza, ChatGPT ha fortalecido sus capacidades gracias a una alianza estratégica con Malwarebytes, un reconocido software de ciberseguridad.

La alianza entre ChatGPT y Malwarebytes facilita el acceso a una base de datos constantemente actualizada sobre fraudes y actividades maliciosas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esta colaboración permite que los usuarios de ChatGPT, tanto en la versión gratuita como en las opciones Plus, Go o Pro, puedan verificar la confiabilidad de correos electrónicos, mensajes, números telefónicos y enlaces sospechosos sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Malwarebytes se integra dentro de ChatGPT, facilitando el acceso a una base de datos actualizada sobre reportes de fraudes y actividades maliciosas.

El procedimiento para utilizar esta función es sencillo. Primero, el usuario debe abrir ChatGPT y dirigirse a la sección de configuración. Desde allí, se accede al apartado de aplicaciones, donde se debe seleccionar “Explorar aplicaciones” y buscar “Malwarebytes”.

Una vez encontrada, basta con pulsar en “Conectar Malwarebytes”. Tras completar estos pasos, se podrán analizar potenciales amenazas con solo pegar el contenido dudoso o el enlace sospechoso en el chat y dar la instrucción, por ejemplo: “Malwarebytes, ¿esto es una estafa?”. El sistema escaneará la información y consultará su base de datos para determinar si existen reportes previos que la vinculen con actividades fraudulentas.

ChatGPT y Gemini se complementan para proteger a los usuarios de fraudes digitales, actuando como filtros de seguridad ante intentos de suplantación y phishing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar Gemini para la detectar un fraude

Gemini actúa como una primera línea de defensa ante posibles fraudes, aunque con algunas diferencias técnicas respecto a ChatGPT. Si bien no puede hacer clic en enlaces ni interactuar directamente con sitios web, su fortaleza reside en el análisis detallado de textos y la detección de patrones sospechosos.

Una de las funciones principales de Gemini es el análisis de mensajes, ya sea correos electrónicos, SMS o conversaciones de WhatsApp. El usuario solo tiene que copiar y pegar el texto recibido en el chat. Gemini buscará señales de alerta típicas, conocidas como “banderas rojas”, que suelen emplear los estafadores.

Entre ellas destacan los mensajes que transmiten urgencia o miedo, como advertencias de bloqueos inminentes de cuentas o supuestas multas pendientes; las ofertas que parecen demasiado buenas para ser reales, como premios inesperados o propuestas de empleo con remuneraciones elevadas y pocas exigencias; errores gramaticales o de tono poco profesional; y solicitudes de información confidencial, como contraseñas, códigos PIN o números de tarjeta de crédito.

Otra herramienta que ofrece Gemini es la inspección de enlaces. Si el usuario recibe un enlace sospechoso, debe evitar hacer clic y, en cambio, copiar la URL y pegarla en el chat. Gemini examina la estructura del enlace, revisando si el dominio corresponde realmente a la entidad oficial o si utiliza acortadores como bit.ly o TinyURL para ocultar el destino real de la página.

Además, Gemini puede realizar búsquedas en la web para comprobar si el correo electrónico, número de teléfono o frase específica han sido reportados anteriormente por otros usuarios como parte de una campaña de fraude conocida.

Gemini inspecciona enlaces sospechosos revisando la legitimidad del dominio y la utilización de acortadores como bit.ly o TinyURL para ocultar destinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se complementan ChatGPT y Gemini en la protección contra estafas

Ambos chatbots ofrecen recursos complementarios para enfrentar el fenómeno creciente de las estafas digitales. ChatGPT, potenciado por Malwarebytes, destaca en la verificación de enlaces y mensajes mediante el cruce de datos con una base de información de amenazas reconocidas.

Esta capacidad automatizada agiliza la detección de riesgos, especialmente ante intentos de suplantación de identidad o campañas de phishing masivo.

Por su parte, Gemini se especializa en el análisis textual, identificando patrones de fraude a través de la interpretación del lenguaje y la estructura de los mensajes. La posibilidad de analizar directamente el texto, sin interactuar con enlaces potencialmente peligrosos, constituye una ventaja en escenarios donde la prudencia es fundamental.

Ambos asistentes permiten a los usuarios consultar sobre números de teléfono, correos electrónicos, enlaces y fragmentos de mensajes sospechosos, brindando un primer filtro de seguridad antes de tomar decisiones impulsivas o revelar información sensible.

