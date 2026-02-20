Tecno

Bixby deja de ser un bot: la advertencia de Samsung sobre el nuevo asistente con IA real

La actualización mejora las peticiones intuitivas y la información en línea a través de comandos espontáneos y expresiones propias

Samsung lanza la versión beta
Samsung lanza la versión beta de Bixby con nuevas funciones conversacionales en la actualización One UI 8.5 para dispositivos Galaxy. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última actualización de Bixby hizo un ajuste importante para al asistente de Samsung con el fin de mejorar el agente conversacional con inteligencia artificial. Este avance permite un control por voz intuitivo en los dispositivos Galaxy mediante lenguaje natural.

El nuevo Bixby, presentado en versión beta dentro de One UI 8.5, busca facilitar la interacción cotidiana. Los usuarios ya no necesitan recordar comandos específicos ni navegar por menús complejos para realizar configuraciones. Ahora pueden dar instrucciones y hacer consultas usando expresiones propias.

Las funciones incluyen peticiones como “No quiero que la pantalla se apague mientras la estoy mirando”. Ante esta orden, el sistema mantiene la pantalla encendida si detecta que el usuario la observa. Cuando se consulta el motivo por el que la pantalla se activa en el bolsillo, Bixby detecta la situación y propone activar la Protección Contra Toques Accidentales, simplificando el ajuste.

Bixby incluye acceso a búsqueda
Bixby incluye acceso a búsqueda web en tiempo real a través de Perplexity, mostrando resultados relevantes sin salir de la interfaz del asistente. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El asistente también identifica la configuración actual del dispositivo y sugiere soluciones rápidas ante dudas o problemas. Analiza el contexto y modifica de inmediato los ajustes pertinentes, lo que reduce el tiempo de adaptación para quienes exploran nuevas funciones.

Qué pasa con la búsqueda web en tiempo realcon Bixby de Samsung

La búsqueda web en tiempo real es otra mejora destacada, impulsada por la integración de Perplexity. Desde la interfaz del asistente, se puede obtener información actualizada sin salir de la aplicación. Por ejemplo, solicitar “Encuéntrame hoteles en Seúl que tengan piscinas para niños” genera resultados completos dentro de Bixby, sin necesidad de abrir un navegador externo.

Por el momento, la actualización solo está disponible en beta para mercados seleccionados: Alemania, India, Corea, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos, exclusivamente en dispositivos compatibles con One UI 8.5. Samsung prevé expandir el acceso a nuevas regiones, aunque aún no se ha comunicado una fecha exacta para otros países.

Bixby reconoce comandos en múltiples
Bixby reconoce comandos en múltiples idiomas, incluidos español, inglés, francés, alemán y portugués, aunque la disponibilidad varía según región y acento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los idiomas compatibles, Bixby reconoce variantes de inglés (Reino Unido, Estados Unidos, India), francés (Francia), alemán (Alemania), italiano (Italia), japonés (Japón), coreano (Corea del Sur), chino mandarín (China), español (España), portugués (Brasil) y español (Latinoamérica). El reconocimiento puede variar según el acento, el dialecto o el entorno.

Cómo se usa la IA en Hispanoamérica, según Google

La tercera edición del estudio “Our life with AI” elaborado por Ipsos para Google presenta que la inteligencia artificial (IA) ha alcanzado una presencia cotidiana global, con un 62% de personas afirmando utilizar chatbots, cifra que en México asciende a 66% y en Argentina a 65%. Lo anterior, refleja que estos países superan notablemente el promedio global, consolidando a Hispanoamérica como una región líder en la adopción de herramientas de IA.

Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, destacó que estos resultados reflejan un cambio de paradigma. En sus palabras, la IA “ha dejado de ser una tecnología experimental para transformarse en un motor de aprendizaje, creatividad y eficiencia”.

El 62% de las personas
El 62% de las personas a nivel global ya utiliza chatbots en su vida cotidiana, según el informe “Our life with AI” realizado por Ipsos para Google. (Imagen ilustrativa Infobae)

De hecho, en México y Argentina el uso de IA responde a la búsqueda de soluciones concretas para la vida cotidiana, más allá de la simple curiosidad.

El informe registra una transición significativa respecto de años anteriores. El aprendizaje se posiciona como el principal uso de la IA: el 74% de los usuarios globales la emplea para profundizar conocimientos, porcentaje que se eleva a 77% en México y 75% en Argentina.

Este fenómeno está impulsado por los denominados “superusuarios” (estudiantes, docentes y familias), quienes muestran tasas de adopción de hasta el 85%. La experiencia directa con la tecnología ha sido clave para fortalecer la confianza y el entusiasmo, que alcanza el 69% en México y el 58% en Argentina, frente al 53% global.

El 76% de los mexicanos
El 76% de los mexicanos y el 74% de los argentinos respaldan la colaboración entre gobiernos y empresas para aplicar la IA en servicios públicos y ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio revela además una inclinación hacia la innovación responsable.El 58%prioriza el avance en ciencia y medicina sobre la regulación de industrias, mientras un74% globalconfía en las empresas tecnológicas para gestionar el desarrollo de la IA, respaldo que en México llega al85%.

