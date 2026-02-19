YouTube se actualiza para ver videos en cualquier idioma: el plus es el español

YouTube extiende la función de doblaje automático con inteligencia artificial a todos los canales, permitiendo llegar a nuevas audiencias globales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

YouTube implementó recientemente mejoras en la herramienta de doblaje automático, con las que busca que los creadores de contenido y canales puedan llegar a más usuarios en el mundo, eliminando la barrera idiomática.

Las mejoras introducen tecnologías de inteligencia artificial que aportan realismo y expresividad a los doblajes, además de nuevas opciones de personalización tanto para espectadores como para creadores.

Qué cambios introdujo YouTube en el doblaje automático

Entre las actualizaciones más relevantes, YouTube ha extendido la función de doblaje automático a todos los canales y ha incrementado la compatibilidad a un total de 27 idiomas. Esto supone una transformación significativa en la manera de consumir videos, ya que antes solo algunos canales con contenido educativo o informativo tenían acceso a la herramienta.

Ahora, cualquier creador puede beneficiarse de la traducción automática para sus videos y llegar a audiencias de diferentes regiones lingüísticas.

La plataforma reportó seis millones de espectadores diarios que consumieron videos doblados automáticamente durante diciembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante diciembre de 2025, la plataforma registró un promedio diario de seis millones de espectadores que visualizaron, al menos, diez minutos de contenido con doblaje automático. Este dato refleja la rápida adopción y el impacto de la función en la comunidad de usuarios, quienes ahora pueden descubrir creadores y temas de todas partes del mundo, superando el obstáculo del idioma original.

La actualización también incluye la introducción de la función Habla Expresiva en ocho lenguas: inglés, francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, portugués y español.

Gracias a esta tecnología, el doblaje generado por inteligencia artificial logra reproducir no solo las palabras, sino también la emoción y la energía del creador original, haciendo que la experiencia del espectador sea más natural y cercana.

Cómo pueden los usuarios personalizar la experiencia de doblaje

Uno de los aspectos más destacados de las mejoras es el control que ahora tienen los usuarios sobre sus preferencias lingüísticas.

La tecnología de Habla Expresiva utiliza inteligencia artificial para aportar emoción y realismo al doblaje en ocho idiomas, incluyendo el español. (MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA-ZENTRALBI -ARCHIVO)

Antes, YouTube determinaba el idioma del doblaje de manera automática según la configuración de la cuenta de Google y el historial de visualizaciones. Tras recibir comentarios de la comunidad, la plataforma permite seleccionar manualmente los idiomas preferidos desde la sección de reproducción y rendimiento, ubicada en la pestaña de idioma de la configuración de YouTube.

Esta opción otorga mayor flexibilidad: si el usuario prefiere escuchar el audio original en determinados idiomas, puede bloquear el doblaje para esas lenguas. Así, cuando un video está originalmente en uno de los idiomas seleccionados, el sistema no sustituirá el audio, permitiendo disfrutar la obra tal como la concibió el creador.

Además, todos los videos con pistas de audio traducidas automáticamente se marcan como “con doblaje automático” en la descripción, lo que facilita identificar aquellos contenidos que ofrecen la opción de cambiar el idioma del audio.

Qué herramientas y controles tienen los creadores de contenido

Los cambios implementados por YouTube otorgan un mayor control a los creadores sobre cómo se presentan sus videos en diferentes idiomas. La función de Filtros Inteligentes Automáticos reconoce cuándo un video no debe ser doblado, preservando así la autenticidad del contenido original.

Los creadores cuentan con Filtros Inteligentes Automáticos que detectan cuándo un video no debe ser doblado, manteniendo la autenticidad del contenido original. (AP Foto/Patrick Semansky, File)

Los creadores pueden subir sus propios doblajes manualmente o desactivar la función de doblaje automático en cualquier momento. Para ello, deben acceder a YouTube Studio, dirigirse a la configuración avanzada del canal y modificar la opción “Permitir el doblaje automático”.

Si desactivan la función, pueden volver a habilitarla cuando lo deseen, e incluso optar por revisar las versiones dobladas antes de su publicación, ya sea en todos los idiomas o solo en aquellos marcados como experimentales.

En lo relativo al algoritmo de descubrimiento, la plataforma asegura que la presencia de doblajes automáticos no afecta negativamente la visibilidad de los videos originales. Por el contrario, puede favorecer que el contenido llegue a nuevas audiencias en otros idiomas, ampliando el alcance de los creadores sin sacrificar la integridad de la versión original.